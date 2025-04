’96 MENENDEZ JURADO JUMENTO DIGHOS Os irmãos se beneficiam do privilégio branco, e Kim K

Um jurado no julgamento de assassinato de Menendez Brothers de 1996 diz que os irmãos que usam espingarda compartilham o benefício de serem famosos e ter privilégio branco … também Kim Kardashian !!

Os irmãos foram condenados por assassinato em primeiro grau em seu segundo julgamento depois do primeiro terminou em um júri suspenso-e foram condenados à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional.

Nos últimos anos, os irmãos fizeram um forte empurrão para que as centências derrubaram as bases em vários argumentos Suposto abuso sexual por seus pais – e agora se vê se aproximando da liberdade.

E eles têm o Apoio de Kim KQue o jurado acredita que realmente não se importa com outros presos menos conhecidos … apesar do fato de Kim ter demonstrado apoio no passado para criminosos não famosos.