A acusação do juiz de Wisconsin ressalta a abordagem agressiva do governo Trump à aplicação da imigração

A prisão de um juiz do estado de Wisconsin por supostamente ajudar um imigrante sem documentos a evitar a prisão abriu uma nova frente na tentativa agressiva do governo Trump de realizar uma campanha de deportação histórica.

A decisão do Departamento de Justiça de acusar a juíza do circuito do condado de Milwaukee, Hannah Dugan, por obstruir e ocultar o indivíduo da prisão, apresentou um holofote sobre a decisão do governo de exercer a aplicação da imigração em certos lugares que no passado foram principalmente fora dos limites a essa atividade federal, incluindo tribunais, escolas e lugares de culto.

Sua prisão na manhã de sexta-feira atraiu imediatamente críticas intensas de especialistas jurídicos e legisladores democratas, que a viram amplamente como a última tentativa do governo Trump para os tribunais de braços fortes em todo o país à medida que avançam com políticas de imigração controversas.

“Pura intimidação – nada além disso”, disse a juíza federal aposentada Nancy Gertner.

O Departamento de Justiça afirmou repetidamente que investigará quaisquer autoridades locais que não ajudem as autoridades federais em questões de imigração. No início deste ano, o presidente Donald Trump reviveu uma política de seu primeiro mandato que permite que as autoridades federais façam prisões relacionadas à imigração nos tribunais.

Mas, como nas chamadas cidades do santuário nos EUA, os funcionários do tribunal não são obrigados a trabalhar com autoridades federais em tais prisões se o mandado que está sendo executado for um mandado administrativo e não um judicial.

Esse foi o caso de Eduardo Flores-Ruiz, que as autoridades federais estavam tentando prender em 18 de abril, o dia em que estava aparecendo diante de Dugan em uma questão criminal. Depois de saber que os funcionários estavam de posse de um mandado administrativo para Flores-Ruiz, o juiz teria ajudado a ele e seu advogado a sair por uma área não pública do tribunal. Flores-Ruiz foi preso por agentes federais logo depois.

“Sem um mandado (judicial), obviamente não haveria nenhuma obrigação de ela cooperar. Isso só aconteceria se houvesse um mandado”, disse Jeff Swartz, ex -juiz do Estado da Flórida, à CNN Brianna Keilar em “CNN News Central”. “Ela não tem obrigação de ajudar de todo com a apreensão desse réu em particular em uma questão civil.”

A ex -promotora federal Elie Honig disse que é provável que Dugan não estaria enfrentando as acusações federais se ela se recusasse a cooperar com os agentes naquele dia.

Para sua conduta resultar nas acusações que ela está enfrentando, ele disse: “É preciso haver algum ato afirmativo. E aqui, mostrando a essa pessoa a porta dos fundos, dando a essa pessoa acesso à porta dos fundos e, em seguida, levar a pessoa pela porta dos fundos seria um ato afirmativo”.

Mas Honig, um analista jurídico da CNN, enfatizou que os promotores precisam levar em consideração uma série de fatores ao decidir se trazer acusações de obstrução são “apropriadas e necessárias”.

Nesse caso, ele disse, há questões legítimas sobre se a busca de acusações contra Dugan poderia representar o excesso de promotoria.

O advogado de Dugan, Steven Biskupic, disse em comunicado na sexta -feira que seu cliente “se comprometeu com o estado de direito e os princípios do devido processo por toda a carreira como advogado e juiz”.

“O juiz Dugan se defenderá vigorosamente e espera ser exonerado”, acrescentou.

A prisão de Dugan não é a primeira vez que o Departamento de Justiça sob Trump acusou um juiz em questão de ajudar um imigrante sem documentos a fugir de um oficial de imigração.

Em 2019, um juiz do estado de Massachusetts foi indiciado por obstrução da justiça e outras acusações federais, que mais tarde foram retiradas durante o governo Biden.

“Acho que o canário na mina de carvão foi o caso Shelley Joseph em Massachusetts, disse Gertner.

Ela e outros especialistas que a CNN conversaram disseram que a maneira como esse caso foi tratada era muito mais medida do que o departamento de justiça lidou com Dugan, ressaltando a natureza política do novo assunto.

Gertner, por exemplo, enfatizou o fato de que Dugan foi preso por uma ofensa de colarinho branco, enquanto o juiz de Massachusetts-Shelley Richmond Joseph-não foi levado sob custódia.

“Não posso enfatizar o suficiente como isso é absurdo”, disse Gertner. “Este não é um indivíduo que vai fugir. Este não é um indivíduo que é uma ameaça para a comunidade”.

Os especialistas também apontaram para as declarações públicas que os funcionários do governo Trump fizeram divulgar o caso de Dugan como evidência de sua intenção de usar sua acusação para fins políticos.

Entre esses funcionários estão o procurador -geral Pam Bondi, que disse que em entrevista na Fox News após a execução da prisão de que “se você está destruindo evidências e está obstruindo a justiça, quando tem vítimas sentadas em um tribunal de violência doméstica e você está acompanhando um réu criminal pela porta dos fundos, não será tolerada”

“Acho que alguns desses juízes pensam que estão além da lei, e não estão”, acrescentou Bondi.

Doug Keith, que atua como consultor sênior do programa Judiciário do Centro de Justiça de Brennan, disse que é possível que episódios mais dramáticos possam surgir à medida que o governo Trump continua buscando uma cooperação generalizada em sua campanha de deportação.

“Infelizmente, não acho que este seja o último conflito que veremos assim”, disse Keith.

“A mudança de política que o ICE fez em torno das prisões do tribunal em 21 de janeiro criou essas circunstâncias em que devemos esperar ver o caos como esse jogo em mais tribunais em todo o país”, acrescentou.

Hannah Rabinowitz e Michael Williams, da CNN, contribuíram para este relatório.