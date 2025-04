A América deixa o topo com um empate sem gols contra Cruz Azul

Os Eagles fecharam a trilogia de partidas contra a máquina sem vitórias e caem para o segundo lugar.

Empate sem gols na terceira edição do Young Classic no trigêmeo de partidas que eles jogaram. América Ele não conseguiu aproveitar sua localidade e perdeu a liderança.

Cruz Azul Ele o arrebatou América O sonho de Concacaf e agora não permitiu que ele mantivesse a liderança geral no Liga MX Depois de combinar sem anotações no BluecRema Stadium, que não abriu toda a sua capacidade.

América e Cruz Azul amarraram sem gols para fechar a trilogia. Imag7

Depois do que viveu em Concacaf, o choque de Liga MX Ele ofereceu mais ações nas áreas, durante o primeiro tempo, embora a pontuação não tenha sido movida, havia perigo nos dois arcos.

A intensidade e sede de vingança sentida no americano, desde as arquibancadas até a corte através do banco, a ansiedade de América para prejudicar.

Por conta própria Cruz Azul Foi firmemente plantado em todas as linhas sem esquecer de atacar e toda vez que eles conseguiam superar os três trimestres do tribunal, muito perigo era percebido.

Para a parte complementar, a dinâmica não mudou com as duas equipes que buscam abrir a pontuação; De ambos os lados, eles conseguiram neutralizar os ataques e o jogo estava trancado no meio -campo.

Consulta aqui Todas as notícias e resultados da liga MX.

Para o trecho final América Ele tomou conta da bola e encurralou Cruz Azulmas sem nenhum perigo importante devido a todos os jogadores que a máquina acumulou em sua área.

Agora, os Eagles procurarão recuperar o passo vencedor no meio da semana no Sultana del Norte, onde Rayados e Sergio Ramos os esperam doía após a queda no clássico da Regal.

Enquanto Cruz Azul Ele tentará subir sobre a mesa contra León, que perdeu força no último terço do campeonato.