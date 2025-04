A assistência do Head Start e O aquecimento terminaria sob o rascunho do orçamento de Trump

CNN

O governo Trump está considerando eliminar o financiamento para dois programas federais importantes que ajudam milhões de americanos de baixa renda a educar seus filhos pequenos e aquecer suas casas.

Um rascunho da proposta de orçamento do presidente Donald Trump para o próximo ano fiscal exige encerrar o apoio ao Head Start, que fornece educação na primeira infância e outros serviços a quase 800.000 crianças, e para o programa de assistência energética doméstica de baixa renda, conhecida como LIHEAP, que auxilia cerca de 6 milhões de famílias com suas contas de serviços públicos.

A medida faz parte de um plano de projeto, que a CNN revisou, para cortar aproximadamente um terço do orçamento federal de saúde discricionário, eliminar dezenas de programas e reduzir bastante as agências de saúde.

“O orçamento é insensível porque eles não estão pensando nas pessoas que se machucarão”, disse Mark Wolfe, diretor executivo da Associação Nacional de Diretores de Assistência Energética, que trabalha com autoridades estaduais que supervisionam o LIHEAP. “Para eles, é um jogo de números. Eles não estão reconhecendo a enormidade do impacto nas pessoas comuns”.

Trump não tem o poder de definir os programas por conta própria. Essas decisões dependeram do Congresso, o que geralmente não segue as recomendações de orçamento de um presidente.

Ainda assim, o Head Start e o LIHEAP foram abalados por outras mudanças recentes instituídas pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que os administra. O secretário do HHS, Robert F. Kennedy Jr., demitiu -se toda a equipe do LIHEAP, que desembolsou financiamento federal para as agências estaduais e lhes deu apoio. Ele também fechou pelo menos cinco escritórios regionais, que forneceram supervisão e orientação aos programas locais de Head Start, como parte de seus 10.000 funcionários da agência para cumprir o expurgo da força de trabalho federal de Trump.

As demissões deixaram os estados e os centros de partida local se esforçando para encontrar funcionários que possam responder a perguntas sobre a obtenção dos fundos federais que permanecem neste ano fiscal. Recentemente, os grupos receberam avisos de [email protected], um esforço liderado pelo Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk, que pede que justifiquem por que precisam do dinheiro e como planejam gastá -lo.

Allie McCandless, porta -voz do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, disse: “Nenhuma decisões finais de financiamento foi tomada”.

A CNN também procurou o HHS para comentar.

O Head Start, que celebra seu 60º aniversário no próximo mês, trabalha com centenas de milhares de famílias de baixa renda nos EUA. Ajuda as crianças do nascimento aos 5 anos a se prepararem para a escola e se conectarem a serviços de nutrição, assistência médica e saúde mental, além de oferecer aos pais uma gama de serviços de apoio. Mais de 250.000 pessoas estão empregadas nos quase 18.000 centros de início em todo o país.

Defundir o programa, que recebe mais de US $ 12 bilhões do governo federal, também arrancaria os cuidados infantis gratuitos dos pais, de acordo com Tommy Sheridan, vice -diretor da National Head Start Association.

“O mais preocupante é que estamos falando de centenas de milhares de pais (que) não seriam capazes de trabalhar ou seriam forçados a escolher entre seus meios de subsistência e um lugar seguro e confiável para seus filhos”, disse ele, observando que a eliminação do Head Start foi proposta no Projeto 2025, um manual de políticas políticas compilado pela Fundação do Patrimônio Conservador.

Os centros de partida já encontraram obstáculos sob o governo Trump. Além de lidar com os cortes de pessoal do HHS, alguns centros foram temporariamente impedidos de extrair seus fundos federais no final de janeiro, depois que o governo fez uma pausa no desembolso de subsídios e empréstimos federais. Isso forçou alguns a fechar suas portas por um curto período de tempo e vários outros a considerar a degrau esse passo até que o acesso ao dinheiro fosse restaurado.

Embora esse problema tenha sido amplamente resolvido, alguns centros ainda não estão recebendo seus fundos federais – forçando pelo menos um a fechar esta semana e outros a retirar linhas de crédito ou contemplar o fechamento.

Os Centros de Desenvolvimento da Inspire, na zona rural de Sunnyside, Washington, aguardam semanas por notícias do HHS sobre seu prêmio de US $ 4,2 milhões pela segunda metade deste ano fiscal. Portanto, a organização sem fins lucrativos tomou a difícil decisão de fechar os programas de Head Start e Early Head Start nesta semana – afetando mais de 400 crianças e 72 funcionários -, pois não seria capaz de fazer a folha de pagamento pela parte final de abril. Ele espera reabrir os programas se proteger os fundos.

O Inspire não pode mais entrar em contato com a equipe no escritório regional de Seattle desde que eles foram dispensados ​​no início deste mês. E a única pessoa que chegou na sede do HHS em Washington, DC, disse ao Centro que o assunto estava fora de seu controle.

“Não recebemos nenhuma garantia de que o Balance of Funds será concedido”, disse Julie Jones, diretora de recursos humanos da Inspire, acrescentando que o centro serve o “mais necessário das crianças”, incluindo aquelas com deficiência, promover jovens e famílias sem -teto.

Vários outros centros em Washington também estão aguardando seus fundos e podem ter que fechar se os atrasos continuarem, disse Joel Ryan, diretor executivo da Associação Estadual de Washington do Head Start.

“Estes são investimentos relativamente pequenos que o governo federal faz em comparação com tudo o que faz”, disse Ryan, observando que os ex -alunos do Head Start tendem a ter melhores taxas de graduação no ensino médio e a ter empregos salariais mais altos. “Do ponto de vista do orçamento, é realmente um centavo e um tolo.”

Enquanto isso, os estados aguardam o desembolso de US $ 378 milhões em fundos de LIHEAP, os 10% finais da alocação deste ano fiscal. Mas o HHS só deu respostas vagas quando perguntado quando liberaria os fundos, disse Wolfe.

Esse dinheiro poderia ajudar cerca de 756.000 famílias, disse ele, observando que vários estados já esgotaram os fundos de assistência de aquecimento que receberam. Alguns podem não ser capazes de fornecer ajuda de resfriamento de verão, que está ficando cada vez mais importante em meio ao aumento das ondas de calor ou pode ter que reduzir seus programas.

O LIHEAP já ajuda apenas cerca de 16% daqueles elegíveis, disse Wolfe. E a necessidade é ótima – cerca de 1 em cada 6 famílias está atrasado em suas contas de serviços públicos e os atrasados ​​totalizam cerca de US $ 21 bilhões.

Um grupo bipartidário de senadores, liderado pela Republican Sens. Susan Collins, de Maine e Lisa Murkowski, do Alasca, e o senador democrata Jack Reed, de Rhode Island, enviou uma carta a Kennedy no início deste mês, pedindo que ele restasse os funcionários do LIHEAP que foram demitidos. Eles expressaram preocupações de que a ação pudesse “minar a capacidade do HHS de entregar esse financiamento crítico a idosos e famílias de baixa renda” e observaram que os estados estão aguardando a alocação final de fundos.

Da mesma forma, o senador de Vermont, Bernie Sanders, liderou um grupo de 30 colegas exigindo que o HHS restabeleça os trabalhadores e desembolse o dinheiro.

Até que o financiamento seja lançado, Steve Luxton, CEO da Agência de Coordenação de Energia, precisa afastar os residentes da Filadélfia que buscam assistência de crise de Liheap para consertar aquecedores e ar condicionado inoperáveis. Normalmente, a organização sem fins lucrativos tem recursos suficientes para durar durante o inverno e, recentemente, no verão. Mas este ano, os fundos secaram em meados de fevereiro, permitindo que Luxton ajudasse apenas 274 famílias, em vez do número típico entre 500 e 600.

Luxton está preocupado com os moradores, particularmente os idosos, que precisam de reparos de ar condicionado durante o verão. A Filadélfia tem as temperaturas médias mais quentes do verão do estado, observou ele.

“Este ano não haverá um programa de resfriamento de crise na cidade da Filadélfia”, disse ele.