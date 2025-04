Lesley Duff – O agente de longa data de Marsh- nos diz que Jean realmente faleceu no domingo de domingo, White, compartilhando uma declaração da declaração Michael Lindsay-Hogg – Um pioneiro na indústria da música e amigo de Marsh- revelando Shi passou em Herme em Londres no domingo devido a complicações de demência.

Marsh começou sua carreira na tela no final da década de 1940 … aparecendo em série de papéis não creditados em shows menores antes de pegar partes de bits em “The Twilight Zone” e I Spy “também Elizabeth Taylor Fill laped “Cleópatra”.

Jean pegou atttenion da Grã-Bretanha em meados da década de 1970, criando o programa “no andar de cima, no térreo” … um drama após o rico Bellamy e seus servos-não ao contrário de “Downton Abbey”.

O show – no the interpretado, o personagem Rose Buck – foi na Inglaterra de 1971 a 1975 e nos Estados Unidos de 1974 a 1977 … Retirando o Marsh Two Globo de Ouro Nomeações e três acenos de Emmy – ganhando um dos últimos prêmios.