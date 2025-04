A atriz Sophie Nyweide estava grávida do que morreu

De acordo com a certidão de óbito, obtida pela TMZ, Nyweide estava com a criança o que declarou morto pouco antes das 5 da manhã é 14 de abril em Bennington, Vermont.

Como dissemos … conversamos com a mãe de Sophie, Shelly ontem – e Shhe nos disse que Shhe sabia que sua filha estava usando drogas, dizendo que ela era uma mulher muito pequena. Shi acrescentou que Sophie estava com outras pessoas Quando ela morreu mas Shelly não os conhecia.

A polícia tem Não descartado jogo sujo Na morte de Sophie – policiais disseram que ela foi encontrada em uma margem do rio e foi declarada morta no local. Disseram -nos que um homem estava com Sophie quando ela morreu, e ele coopere com policiais … embora a polícia tenha acrescentado que ele não é considerado suspeito ou pessoa de interesse.