A bolsa da Secretária de Segurança Interna Kristi Noem, incluindo US $ 3.000 em dinheiro, é roubada do restaurante DC

A secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, foi vítima de um ladrão enquanto jantava no centro de Washington, DC, restaurante no domingo à noite, confirmou o secretário na segunda -feira.

Noem, que foi perguntado sobre o roubo no rolo de ovos de Páscoa da Casa Branca, reconheceu o incidente e disse que o assunto não foi resolvido.

O Serviço Secreto, que fornece segurança para Noem, revisou as câmeras de segurança no restaurante e viu um homem branco desconhecido vestindo uma máscara médica roubar sua bolsa e deixar o restaurante, disse uma fonte de aplicação da lei.

O ladrão escapou com a carteira de motorista de Noem, medicamentos, chaves de apartamento, passaporte, distintivo de acesso ao DHS, bolsa de maquiagem, cheques em branco e cerca de US $ 3.000 em dinheiro.

O Serviço Secreto lançou uma investigação para rastrear qualquer uso dos instrumentos financeiros de Noem, acrescentou a pessoa.

