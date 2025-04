A Câmara passa por Bill, direcionando a votação não -cidadã – já ilegal nas eleições federais – em empurrão alinhado por Trump

CNN

–



A Câmara aprovou uma lei liderada por republicanos na quinta-feira para exigir uma prova documental de cidadania dos EUA para se registrar para votar nas eleições federais, apesar de já ser ilegal que os não-cidadãos votem nas eleições federais.

A mudança é um impulso dos republicanos da Câmara que se alinha às ações, o presidente Donald Trump está tirando da Casa Branca. Os legisladores votaram 220-208 para enviar o projeto de lei ao Senado para consideração. Quatro democratas votaram com os republicanos da Câmara em apoio à medida.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, divulgou a legislação, dizendo que ela protegerá e protegerá as eleições. Mas os críticos alertam que o projeto de lei – conhecido como Lei de Salvar – ameaça restringir o acesso ao voto, criando obstáculos desnecessários que dificultarão o registro para votar e desnegar injustamente os eleitores legítimos.

Já é contra a lei para pessoas que não são cidadãos dos EUA votarem nas eleições federais, e especialistas dizem que isso raramente acontece.

Agora que o projeto passou na Câmara, precisaria ser retomado pelo Senado liderado pelo Partido Republicano, onde seu destino não está claro. A medida exigiria apoio de pelo menos alguns democratas para passar na câmara.

Os republicanos da Câmara aprovaram a Lei de Salvar durante a última sessão do Congresso, mas não avançou no então Democratic controlado no Senado.

Além de exigir a prova documental de cidadania para o registro de eleitores nas eleições federais, o projeto também inclui disposições para remover não cidadãos dos rolos federais de registro de eleitores.

Cerca de 21 milhões de cidadãos americanos que têm idade suficiente para votar não têm acesso fácil a uma certidão de nascimento, passaporte ou outra documentação que comprove sua cidadania, de acordo com pesquisas do Brennan Center for Justice and Partner Organizations, incluindo o Centro de Democracia e Engajamento Cívico da Universidade de Maryland e eleitores.

“Esta é uma solução em busca de um problema que infelizmente privará milhões de americanos”, disse Sean Morales-Doyle, diretor de direitos de voto do Brennan Center, sobre o projeto de lei da Câmara em entrevista.

Grupos democratas e organizações não partidárias separadamente processaram uma ordem executiva direcionada aos procedimentos eleitorais assinados por Trump, iniciando uma luta judicial sobre a tentativa do presidente de renovar unilateralmente como as eleições são administradas.

Em março, Trump assinou uma ordem executiva buscando aumentar a prova dos requisitos de cidadania para o registro de eleitores.

Ethan Cohen, da CNN, Fredreka Schouten e Tierney Sneed contribuíram para este relatório.