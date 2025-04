A Casa aprova o plano de orçamento -chave para desbloquear a agenda de Trump

CNN

Os republicanos da Câmara deram um passo crítico para promover os cortes de impostos do presidente Donald Trump e as prioridades de fronteira através do Congresso, uma grande vitória para a liderança do partido depois de reprimir uma rebelião conservadora sobre o preço do plano.

A votação da manhã de quinta -feira na impressão azul do orçamento do Senado – um passo inicial importante no longo processo de orçamento – permitirá que os republicanos muscularem a primeira grande medida legislativa do presidente sobre um filibuster democrata. Ele terminou uma semana dramática para o presidente Mike Johnson, que foi forçado a cancelar planos para uma votação sobre a medida controversa apenas algumas horas antes, depois que quase 20 republicanos exigiram uma garantia de cortes acentuados de gastos.

Os líderes do Partido Republicano finalmente os convenceram a apoiar o plano de como, punir mais – e mais difíceis – lutas em gastar nas próximas semanas. Ele marcou uma vitória para Johnson, que confiou repetidamente em Trump para aprovar contas controversas que seus conservadores odeiam.

O palestrante se reuniu com o último grupo de participação antes da votação na manhã de quinta -feira, enquanto procurava evitar uma derrota embaraçosa de sua conferência. E Trump aplicou pressão, promovendo sua “grande, bonita, Bill” na verdade social e fazendo chamadas para os legisladores.

O deputado Ralph Norman disse à CNN que uma conversa com Trump ajudou a virar seu voto.

“Isso evoluiu nas últimas 24 horas. Você tem o orador, você tem o presidente, por Thune”, disse o republicano da Carolina do Sul.

Questionado sobre sua conversa com o presidente, Norman disse: “Ele foi muito encorajador. Não teremos um déficit. Teremos US $ 1,5 [trillion] mínimo.”

Antes da votação, o presidente da Câmara, Mike Johnson, e o líder da maioria do Senado, John Thune, procuraram apresentar uma frente unida sobre como avançar na agenda de Trump. A dupla entregou uma declaração conjunta destinada a garantir aos conservadores da Câmara que o Senado apoiaria os cortes de gastos íngremes que foram um grande ponto de discórdia.

“Estamos comprometidos em encontrar pelo menos US $ 1,5 trilhão em economia para o povo americano, além de preservar nossos programas essenciais”, disse Johnson inequivocamente.

Enquanto isso, Thune disse que “nossa ambição no Senado é que estamos alinhados com a Câmara em termos do que sua resolução orçamentária descreveu em termos de economia”.

“O orador falou sobre US $ 1,5 trilhão de dólares. Temos muitos senadores dos Estados Unidos que acreditam que isso é mínimo. E certamente faremos tudo o que pudermos para ser o mais agressivo possível para ver que somos a sério o assunto”, continuou ele.

Vários dos destaques republicanos queriam ver Thune se comprometer a gastar cortes, e a pergunta permaneceu minutos antes da votação se o compromisso do líder do Senado já foi suficiente.

Johnson e o líder da maioria da casa Steve Scalise se amontoaram com um grupo de cerca de 10 participantes conservadores em uma sala perto do chão da casa, na esperança de obter garantias finais que os convenceu a apoiar o plano.

Após as negociações, Johnson permaneceu otimista de que havia rompido o logjam depois de negociações ao redor da quarta-feira.

“Temos os votos”, declarou enfaticamente quando deixou a reunião para ir ao chão.

Lauren Fox, da CNN, Morgan Rimmer e Alejandra Jaramillo contribuíram para este relatório.