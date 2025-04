A Casa Branca elogiou a teoria do covid-19 ‘LAB LATE’ no novo site

CNN

A Casa Branca, na manhã de sexta -feira, lançou um novo site defendendo a teoria de que o coronavírus Isso causa o Covid-19 foi um patógeno artificial que vazava de um laboratório de doenças infecciosas em Wuhan, China.

A página revive um longo debate sobre as origens da pandemia covid-19 que já viu investigações de agências federais, organizações globais de saúde e comitês do Congresso. A CIA em janeiro emitiu um relatório concluindo que um vazamento de laboratório era provável, mas com “baixa confiança” nesse julgamento, paralelamente conclusões semelhantes dos departamentos de energia e estadual.

A CIA havia dito anteriormente que não tinha informações suficientes para determinar onde o vírus se originou. A Organização Mundial da Saúde disse que permanece aberta a todas as hipóteses, incluindo que o vírus se espalhou de animais para pessoas em um mercado de Wuhan.

No entanto, o novo site do governo Trump leva a teoria dos vazamentos de laboratório ainda mais do que a maioria desses relatórios, afirmando que o vírus “possui uma característica biológica que não é encontrada na natureza” e “se houvesse evidência de origem natural, já teria aparecido. Mas não o fez”.

O site federal Covid.gov, que anteriormente vinculou a informações sobre vacinas, testes e tratamento, agora redireciona para o site de vazamento de laboratório da Casa Branca.

Embora as agências de inteligência dos EUA tenham permanecido aberto à possibilidade de o vírus ter sido transmitido naturalmente durante a pesquisa de laboratório, quase todos concordaram anteriormente que não foram projetados geneticamente. Muitos cientistas acreditam, com base nas análises do vírus e nos casos iniciais, que o vírus ocorreu naturalmente em animais e se espalhou para os seres humanos em um surto no mercado de Wuhan. Eles também disseram que a origem do vírus nunca pode ser comprovada.

De várias maneiras, a nova página da Casa Branca ecoa um relatório final emitido no ano passado pelo subcomitê de seleção da casa liderada por republicanos na pandemia de coronavírus, vinculada no site. Os membros republicanos do comitê concluíram o outono passado que o vírus se originou em um laboratório; Os democratas emitiram um relatório separado que não tirou uma conclusão definitiva sobre as origens do vírus, mas também pressionou por mais transparência.

O novo site da Casa Branca Também detalha as falhas percebidas da resposta Covid-19, incluindo “bloqueios”, mandatos de máscara, financiamento da pesquisa de doenças infecciosas e “obstrução” do HHS dessas sondas do Congresso.

Alguns desses funcionários são nomeados. Uma seção da página é dedicada ao perdão preventivo do Presidente Joe Biden dos Institutos Nacionais de Alergia e Diretor de Doenças Infecciosas aposentadas, Dr. Anthony Fauci.

Vários funcionários do governo Trump, como o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., criticaram o manuseio do governo da pandemia covid-19 e a resposta do governo Biden em particular. O site pode criar uma ação adicional da Agência de Saúde, pois Kennedy criticou amplos requisitos de vacina contra o coronavírus e estudos controversos de doenças infecciosas conhecidas como pesquisa de ganho de função.

Muitos republicanos do Congresso também pediram que o governo reinstitua a proibição desse tipo de pesquisa, que pode envolver tornar um vírus mais transmissível ou alterar outras características para estudar sua propagação. Uma moratória sobre estudos de ganho de função foi levantada durante o primeiro governo Trump.

Os funcionários da Biden emitiram no ano passado orientações políticas que teriam uma supervisão mais rigorosa sobre pesquisas de ganho de função, mas não proibiriam amplamente esses estudos. A orientação deve entrar em vigor em maio.