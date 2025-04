A causa oficial de Val Kilmer revelou

A TMZ obteve os lançamentos de certidão de óbito do Departamento de Saúde do Condado de Los Angeles. A causa imediata de morte de Kilmer foi confirmada como pneumonia. As causas indesentes no atestado de óbito são insuficiência respiratória hipóxêmica aguda, insuficiência respiratória crônica e carcinoma de células escamosas da base da língua.