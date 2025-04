A CIA está revisando suas autoridades para usar força letal contra cartéis de drogas

CNN

A CIA está analisando suas autoridades para usar a força letal contra cartéis de drogas no México e além, à medida que o governo Trump se move para tornar os cartéis uma grande prioridade para a agência de inteligência, de acordo com um funcionário dos EUA e três pessoas informadas sobre o assunto.

A revisão não indica que o presidente Donald Trump ordenou que a CIA tomasse medidas diretas contra os cartéis. Mas foi projetado para ajudar a agência a entender que tipos de atividades poderiam legalmente e quais seriam os riscos potenciais em todo o conjunto de opções, disseram as fontes – destacando o quão seriamente o governo Trump está considerando a possibilidade.

Ele também destaca as preocupações de algumas autoridades americanas de que o uso de ferramentas tradicionais de contraterrorismo contra cartéis – como o governo Trump disse que pretende fazer – traz um risco muito maior de danos colaterais aos cidadãos americanos do que as operações semelhantes realizadas no Oriente Médio, longe do solo americano.

Entre as questões, os advogados da agência estão examinando está a responsabilidade da CIA e de seus oficiais se um americano for morto acidentalmente em qualquer operação, de acordo com uma das pessoas informadas.

Os funcionários da agência são “cautelosos” sobre o uso de “ativos tradicionalmente seguindo o que eram vistos como alvos militares agora sendo empregados contra alvos de cartel”, disse a autoridade dos EUA.

O governo Trump, no início deste ano, designou vários cartéis como organizações terroristas estrangeiras – uma manobra que algumas autoridades atuais e antigas acreditam que foi projetado para construir um predicado para ações letais – e a CIA já está voando drones de vigilância que são capazes de estar armado sobre o México.

A CIA se recusou a comentar.

A CNN não foi capaz de determinar se o esforço foi ordenado pelo diretor da Casa Branca ou do diretor da CIA, John Ratcliffe, ou se foi realizado como uma medida de planejamento prudente pela equipe da agência em resposta a sinais claros do governo Trump que deseja que as agências de segurança nacional aumentem a pressão sobre os cartéis.

“Se algum governo estiver nos pressionando a fazer algo que tenha possíveis ramificações adversas significativas para a agência, [the CIA] vai querer dobrar e triplicar a verificação: ‘É legal?’ e ‘Temos uma orientação política extraordinariamente clara para fazer o que vamos fazer?’ ‘”, Disse um ex -funcionário da CIA com experiência em construir esse tipo de revisão.

“Só porque algo é legal sob [the law of armed conflict] não significa que é algo que você deve fazer ”, disse essa pessoa, referindo -se a protocolos que regulam a conduta dos estados durante a guerra. “Há um componente ético. Existe um componente prático. Há um componente pragmático.”

A CIA tem a autoridade legal para conduzir ataques letais ou fornecer informações de direcionamento ou outro apoio a outra nação para realizar uma greve letal, desde que seja adequadamente autorizada pelo presidente e permaneça pela constelação interligada das leis e regulamentos dos EUA que governam o conflito armado.

Mas fazê-lo contra os atores do cartel em uma área onde existem, comparativamente, muito mais cidadãos nascidos nos EUA e portadores de green card-pessoas que podem ter a posição de processar o governo dos EUA se forem prejudicadas-é novo para a CIA.

“Não se trata de se eles podem ou não usar a força letal. Eles podem”, disse uma das pessoas informadas sobre a revisão. “É mais sobre as implicações de os americanos serem potencialmente feridos ou mortos com base em sua presença mais ampla no espaço”.

Os danos colaterais também podem explodir em qualquer nação parceira que permita à CIA conduzir ações diretas dentro de suas fronteiras ou que aceite o apoio de inteligência da agência para conduzir suas próprias operações letais, observou o funcionário dos EUA. Se o apoio da CIA criar um problema político para a nação parceira – o México, por exemplo – seu governo poderia se recusar a permitir que a agência opere lá daqui para frente.

Ex -funcionários também alertaram sobre os riscos de retaliação por cartéis, alguns dos quais mantêm uma presença dentro dos Estados Unidos.

“Os cartéis mexicanos não são apenas organizações criminosas; eles operam como entidades paramilitares com recursos financeiros profundos, cadeias de suprimentos globais e redes logísticas sofisticadas que se estendem aos Estados Unidos”, escreveu Doug Livermore, especialista em uma guerra irregular e um ex -funcionário do Departamento de Defesa, escreveu em um estudo recente do Conselho Atlântico, um tanque de problemas internacionais. “Os cartéis são altamente propensos a retaliar” e “possuem uma capacidade substancial de terrorismo que, quando associada à sua presença estabelecida nos Estados Unidos, poderiam escalar conflitos”.

Uma das pessoas informadas sobre a revisão disse que refletia uma profunda memória institucional do governo George W. Bush Programa de “interrogatório aprimorado”, que os legisladores e o governo Obama consideraram posteriormente torturar. Nesse caso, disseram ex -autoridades, a agência levou suas operações ao limite do que acreditavam que a lei poderia suportar. Os críticos, é claro, afirmam que a agência e o governo foram além do que foi legal e, nos anos seguintes, a CIA e seus oficiais foram colocados em uma série de investigações públicas e de alto nível sobre a propriedade de suas ações.

Esse tipo de revisão, segundo as pessoas informadas sobre o assunto, reflete o entendimento de que a agência pode ser chamada para explicar qualquer ação que tome contra cartéis – especialmente se houver blowback. E especialmente se a agência conduzir operações que são vistas como desproporcionais à ameaça dos cartéis – os principais critérios de que a ação letal deve atender sob a lei do conflito armado.

A avaliação anual de ameaças da Comunidade de Inteligência dos EUA, publicada no mês passado, liderou com a ameaça de cartéis de drogas pela primeira vez na primeira vez na história de quase 20 anos do relatório. Muitos funcionários atuais e antigos de segurança nacional, no entanto, argumentaram repetidamente que, embora os cartéis sejam um problema sério, eles não são uma ameaça existencial ao país.

“Eu acho muito compreensível que as pessoas estejam atentos a [the history of “enhanced interrogation”] Na medida em que eles realmente não acreditam que estamos em uma crise ”, disse um dos ex -funcionários.