A crise tarifária autoinfligida de Trump desperta confusão, caos e questões de competência

Coisas ruins podem acontecer quando os presidentes parecem perder o controle da realidade.

Após um dia de choques no mercado de ações e recriminações globais, há razões para questionar se o presidente Donald Trump compreende completamente as consequências da barragem tarifária que ele costumava iniciar uma guerra comercial global.

“Acho que está indo muito bem”, disse Trump a repórteres na quinta -feira, após o anúncio do “Dia da Libertação” no dia anterior.

“Foi uma operação como quando um paciente é operado e é uma grande coisa”, disse Trump. “Nunca vimos nada parecido. Os mercados vão crescer. O estoque vai crescer. O país vai crescer.”

Enquanto o caos atravessava o planeta e os idosos americanos temidos, investigando contas de poupança de aposentadoria ligadas ao mercado, o vice-presidente JD Vance disse: “Estamos nos sentindo bem”. Ele disse ao Newsmax: “Olha, eu francamente pensei que, de certa forma, poderia ser pior nos mercados, porque essa é uma grande transição”.

A bravata deles seguiu o pior dia em Wall Street em cinco anos, onde US $ 2,5 trilhões foram limpos do índice S&P. Essa carnificina financeira não foi causada por algum ato de Deus, como uma pandemia ou desastre natural, ataque terrorista ou crise estrangeira. Foi o resultado de uma escolha consciente de um presidente fazendo uma chamada de cheque.

As ações fizeram outra queda na manhã de sexta -feira, depois que a China impôs 34% das tarifas recíprocas sobre as importações dos EUA em uma medida que tornará muito mais difícil para os fabricantes dos EUA lucrar com seu vasto mercado. Trump, no entanto, sugeriu que havia superado o rival da superpotência da América.

“A China jogou errado, eles entraram em pânico – a única coisa que não podem fazer!” Ele postou sobre a verdade social.

Há sinais crescentes de confusão sobre a estratégia da Casa Branca, apenas algumas semanas depois que Trump herdou uma economia que estava zumbindo quando o presidente Joe Biden a entregou e as ações atingiram o recorde de recorde.

Trump sugeriu quinta-feira à noite que sua blitz de uma mão contra o sistema comercial global era apenas uma posição de barganha. “As tarifas nos dão grande poder para negociar”, disse ele a repórteres no Air Force One, ao deixar a crescente crise para um de seus resorts da Flórida para sediar um torneio para os jogadores milionários no Liv Rebel Golf Tour, apoiado pela Arábia Saudita.

Mas anteriormente, em “A Situação da Situação” da CNN, o secretário de Comércio Howard Lutnick prometeu: “O presidente não vai recuar”. E no Fox News, o principal consultor comercial de Trump, Peter Navarro, insistiu “isso não é uma negociação”.

As mensagens conflitantes e o senso de deriva colocaram questões fundamentais sobre se um círculo interno presidencial que os críticos disseram há muito tempo é ilusório sobre o impacto de uma guerra tarifária também tem a competência de navegar pela crise.

Essas perguntas foram exacerbadas com o truque da mão que o presidente costumava oferecer tarifas que ele disse ser recíproco e combinava aquelas que eram uma partida de dólar por dólar, mas na verdade não. A fórmula rudimentar que foi usada para chegar a taxas de tarifas desconcertantes aprofundaram o sentimento de fúria entre os parceiros comerciais dos EUA.

“Eles não sabem nada”, disse Peter Tuchman, veterano de Wall Street, à Erin Burnett.

“A fórmula que eles usaram … é como maçãs, laranjas, alguns castanhas divididas por 10 vezes quatro.” Ele acrescentou: “Nada disso faz sentido e bilhões e trilhões de dólares estão sendo apagados do mercado no dia-a-dia.

“Não passava de sangue nas ruas.”

Especialistas financeiros previam aumentos de preços dolorosos aos bens de consumo e um ressurgimento da inflação – apenas cinco meses depois que Trump ganhou a reeleição com a promessa de reduzir os custos de alimentos e moradias que atormentam o país por anos.

O impacto imediato dos anúncios tarifários foi levado para casa quando a Stellantis, que produz veículos Chrysler e Dodge, fez uma pausa na produção em plantas no México e no Canadá. Cerca de 900 trabalhadores baseados nos EUA foram temporariamente demitidos. Eles não serão o último se a ação do presidente causar uma crise econômica.

O enorme risco que Trump está assumindo com o bem -estar financeiro de milhões de pessoas nos EUA e no exterior está em sintonia com um segundo mandato que ele está usando para conduzir as capturas de poder mais extravagantes das quais ele foi discutido em seu primeiro.

Trump está desafiando o Estado de Direito com suas expansivas reivindicações de poder executivo, desencadeou Elon Musk para eviscerar o governo federal – incluindo programas de saúde que salvaram milhões de vidas. Os migrantes estão sendo varridos das ruas ou até expulsos a uma prisão cruel de El Salvador, geralmente em uma aparente negação do devido processo e em desafio aos juízes e ao Estado de Direito.

O circo que assumiu a Casa Branca entre 2017 e 2021 está de volta à cidade.

Revelações quase inacreditáveis ​​sobre os principais funcionários discutindo ataques aéreos ao Iêmen em um aplicativo de sala de chat foram seguidos por zero responsabilidade pelo secretário de Defesa Pete Hegseth por publicar inteligência operacional. O drama provocou a mesma ansiedade sobre a competência da equipe de segurança nacional de Trump em uma crise que agora está envolvendo sua confiança econômica no cérebro.

Em outro desenvolvimento impressionante, a Casa Branca demitiu vários funcionários, incluindo três funcionários do Conselho de Segurança Nacional depois de conhecer Laura Loomer. O ativista de extrema direita que já classificou o 11 de setembro acusou os funcionários de deslealdade ao presidente.

Trump está causando estragos em sua equipe de segurança nacional, além de enfrentar décadas de política externa dos EUA, pois ele fraturou a confiança entre os aliados ocidentais da América que os defenderia contra a Rússia.

Uma tendência recorrente da carreira política de Trump é que seus atos mais estranhos – desde suas acusações criminais até seus usos mais ultrajantes do poder presidencial – geralmente desencadeiam uma reação histérica dos críticos.

Nos olhos das tempestades de sua própria criação, o presidente extrai energia política da controvérsia e erra seus oponentes. Portanto, é justo perguntar se o tumulto de quinta -feira é uma reação exagerada. Afinal, tudo isso está longe das primeiras ações vendidas na história.

Os principais funcionários insistem que as tarifas são o primeiro passo para a construção de uma economia que protege os trabalhadores americanos e reconstrua a fabricação de fabricação pela perda de empregos na fábrica dos EUA para economias de baixo salário na Ásia e em outros lugares.

“O que você verá é que as fábricas serão construídas aqui”, disse Lutnick à Pamela Brown da CNN. “Por que a política dos EUA deve sugerir basicamente que você possa encontrar a mão -de -obra mais barata do mundo com as piores condições de trabalho em todo o mundo, a pior poluição … sem regras ambientais, vamos construir lá porque é realmente barato e nós a venderemos para a grande economia americana?”

Ninguém pode argumentar que o pedágio infligido ao ex -Heartlands industrial é uma questão indigna para um presidente. E Trump está respondendo diretamente às aspirações frustradas de milhões de seus eleitores que não se importam que os comerciantes de Wall Street fizeram um martelamento ou que os aliados americanos que eles consideram que os freeloaders estão com raiva.

E como a entrada da China na Organização Mundial do Comércio acabou bancando sua ascensão espetacular, alguém não deveria estar perguntando se uma política comercial que criou um inimigo de superpotência deveria ser ajustada?

Os apoiadores de Trump – na eleição democrática que ele venceu em 2024 – também votaram pela interrupção máxima: ele não deixou dúvida de que seria desencadeado em um segundo mandato, mesmo que alguns de seus conselheiros sugerissem durante a campanha, como tenham esta semana, que as tarifas seriam usadas apenas como uma ferramenta de negociação em vez de uma barreira permanente.

É o mesmo com a segurança nacional. As elites de política externa de reprovação que condenam as autoridades de Trump por uso de celulares negligentes vêm da mesma classe intelectual que trouxe a América as guerras perdidas no Iraque e no Afeganistão. E se é justo ou não, muitos cidadãos consideram o governo federal indiferente à sua situação e madura para a serra elétrica de Musk.

“Para qualquer pessoa em Wall Street nesta manhã, eu diria que a confiança no presidente Trump”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, na CNN na quinta -feira, tentando e falhando acalmar o caos do mercado próximo. “Este é um presidente que está dobrando sua comprovada fórmula econômica de seu primeiro mandato”.

Os comerciantes de Wall Street podem não confiar mais em Trump, mas será preciso mais do que uma queda no mercado de ações para quebrar o raro vínculo que o presidente desfruta com sua base.

Ainda assim, se a crise dos mercados se transformar em uma recessão e se a dor temporária que os funcionários do governo dizem que abrirão o caminho para uma nova era econômica de ouro econômica, é mais permanente, o apoio de Trump poderá enfrentar seu teste mais íngreme. Os próximos dias podem estabelecer se o presidente e seus apoiadores estão dispostos a pagar um preço econômico ou político significativo pela fruição dos votos de trilhas da campanha.

E antes das eleições de meio de mandato em novembro de 2026, os companheiros republicanos de Trump podem em breve começar a aprender se eleitores mais moderados e independentes que compraram a mística de negócios e de negócios de Trump e pensaram que ele poderia sobrecarregar a economia ficará com seu partido quando estiver fora da votação.

“O desafio que essas tarifas vão apresentar é que elas quase certamente aumentarão o custo de vida para os americanos pelo menos no curto prazo”, disse Kasie Hunt, pesquisador republicano e estrategista Kristen Soltis Anderson.

“O que Donald Trump está pedindo é que todos suportem um pouco de dor a curto prazo em troca de algum benefício a longo prazo-em sua opinião, uma reordenação saudável da economia global”, disse ela. “Na política, porque temos eleições a cada dois anos para o Congresso – dizendo que isso será muito bom para você, muito no caminho, é uma venda difícil para muitos eleitores”.

Mas a administração – além de avisos inespecíficos sobre a interrupção de curto prazo – ainda não está concedendo que os americanos enfrentem aumentos de preços.

“As nações estrangeiras que precisam vender aqui vão reduzir seus preços e, em seguida, a próxima coisa que eles farão é continuar a manipular sua moeda, para que nossa moeda fique mais forte”, disse Navarro ao Phil Mattingly, da CNN. “Vamos ter mais poder de compra para as importações. Isso vai compensá -lo.”

Essas previsões podem ser uma armadilha para a Casa Branca. Os presidentes anteriores foram irrevogavelmente deram a confiança com o público quando insistiram em uma realidade que os eleitores podiam perceber que era falsa. Isso inclui a insistência de Lyndon Johnson em expandir uma guerra que ele estava perdendo no Vietnã, a negação de George W. Bush quando a vitória no Iraque degenerou em uma insurgência e a insistência de Joe Biden de que a saída caótica do Afeganistão foi um sucesso.

A julgar por suas observações na quinta -feira, Trump e Vance correm o risco de seguir um caminho semelhante, mesmo que a situação deles promete piorar.

“Geralmente, quando você tem uma terrível experiência no mercado de ações, é porque um banco falha ou há uma pandemia ou há um furacão ou algum outro país faz alguma coisa”, disse o ex -secretário do Tesouro Lawrence Summers à CNN’s Hunt.

“Não temos esse tipo de respostas no mercado de ações em resposta a políticas das quais o presidente dos Estados Unidos se orgulha. Isso é algo inteiramente sem precedentes e é extremamente perigoso”.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.