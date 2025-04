A decisão da Suprema Corte sobre os inimigos alienígenas levanta novas preocupações com o devido processo para os migrantes

CNN

A decisão da Suprema Corte que permite que o presidente Donald Trump use uma autoridade de guerra centenária para acelerar as deportações está atraindo críticas fortes de especialistas em imigração que temem que a decisão possa corroer os direitos de devido processo dos migrantes para que seus casos tenham revisados ​​antes de serem enviados a uma prisão estrangeira.

A decisão de 5-4 do Tribunal na noite de segunda-feira exige que o uso de inimigos alienígenas que desafie a Lei de Inimigos Alienígenas de confiar em um processo legal complicado e raramente bem-sucedido conhecido como habeas corpus e potencialmente arquivar essas reivindicações em alguns dos tribunais federais mais conservadores do país.

A falta de clareza sobre como as pessoas que enfrentam deportação sob a lei de 1798 serão notificadas e se poderão acessar um advogado para ajudá -los a navegar nesse processo está provocando questões sobre se as metas de Trump de acordo com a Lei realmente receberão o devido processo que a Suprema Corte Maioria prometida em sua opinião não assinada.

“É difícil o suficiente para os falantes fluentes de inglês fazer isso”, disse Elora Mukherjee, diretora da Clínica de Direitos dos Imigrantes da Columbia Law School. “Essas são barreiras extremamente significativas”.

O procurador -geral Pam Bondi disse em entrevista à Fox News na terça -feira que vencer Os desafios de habeas não seriam uma elevação pesada para o Departamento de Justiça.

“Será uma audiência muito mais rápida”, disse Bondi. “Será uma audição muito mais suave e simples e essas pessoas serão deportadas.”

O desrespeito do governo Trump pelo devido processo tem sido um padrão nas disputas legais sobre suas políticas de imigração. Em outro caso pendente na Suprema Corte, o governo admitiu que cometeu um erro ao deportar Kilmar Armando Abrego Garcia para El Salvador no mês passado, mas está lutando contra os esforços para trazê -lo de volta aos EUA.

O juiz John Roberts parou temporariamente um prazo de segunda -feira à meia -noite por seu retorno aos EUA, a fim de dar ao tribunal mais tempo para revisar o caso. O governo afirmou que o Abrego Garcia é um membro “de alto escalão” da gangue MS-13, uma alegação que parece se basear principalmente em informações do que o governo diz ser uma “fonte confiável”.

Os defensores da imigração também levantaram questões sobre outras pessoas deportadas para El Salvador, com base nas alegações de que são membros da gangue Tren de Aragua. Alguns alegaram que eram incorretamente suspeitos de atividades de gangues devido a suas tatuagens.

Heidi Altman, vice -presidente de política do Centro Nacional de Direito de Imigração, disse que as implicações práticas da decisão da Lei de Inimigos Alienígenas do Tribunal são significativos, dado o quão difícil é para as pessoas que estão sendo detidas para acessar advogados.

A opinião do Tribunal, disse ela, lia como se tivesse sido escrita por “alguém que não esteve de olho na realidade das últimas semanas e os passos extremos que esse governo está disposto a tomar para contornar as muito poucas proteções do devido processo que existem atualmente”.

“Eles estão sendo entregues exatamente o que querem”, disse Altman sobre o governo Trump. “A erosão muito rápida de cheques e contrapesos.”

Concedendo um pedido do governo Trump, a Suprema Corte elevou uma ordem do tribunal inferior que bloqueou os funcionários da imigração de confiar na Lei dos Inimigos Alienígenos para remover os supostos membros de gangues venezuelanos. O Tribunal enfatizou que qualquer pessoa sujeita a remoção nos termos da lei tem direito a “uma oportunidade de desafiar sua remoção”.

Em certo sentido, isso foi significativo Representação do governo Trump, que não ofereceu notificação ou revisão antes de apressar centenas de cidadãos venezuelanos em aviões com destino a uma prisão notória em El Salvador no mês passado. O assessor da Casa Branca Stephen Miller, por exemplo, afirmou repetidamente que as pessoas deportadas não tinham direito ao devido processo.

Mas enquanto todos os nove juízes parecem concordar Essa revisão é necessária, a maioria do tribunal drasticamente limitado o prático opções.

Grupos como a União Americana das Liberdades Civis estavam tentando encerrar as deportações de acordo com a Lei, usando amplamente uma lei federal que estabelece como uma administração promove regulamentos e outras políticas. Agora, cada indivíduo pode ter que registrar suas próprias habeas e demonstrar que a tentativa do governo de deportá -los é ilegal.

E eles terão que arquivar aqueles fatos onde estão sendo detidos, provavelmente no Texas.

Enquanto isso, a apresentação de habeas reivindicações de habeas, pode ser um desafio. Anos após os ataques terroristas de 2001, a Suprema Corte deixou claro que os detidos na Baía de Guantánamo poderiam contestar sua detenção por meio de petições de habeas. Mas esse processo interrompeu rapidamente nos tribunais inferiores.

“A verdadeira questão é se os tribunais, especialmente os tribunais federais do Texas, fornecerão o tipo de processo robusto e de pré-reparação que a opinião da maioria e a concordância do juiz Kavanaugh parecem estar imaginando”, disse Steve Vladeck, um analista da CNN Suprema Court e professor do Centro de Direito da Universidade de Georgetown. “Se sim, a decisão de segunda -feira pode ter apenas um efeito modesto daqui para frente. Mas há uma razão pela qual o governo Trump está lutando tanto para ter esses problemas litigados no Texas e no 5º Circuito”.

Discordando na segunda -feira, a juíza Sonia Sotomayor observou que os cidadãos venezuelanos que desafiam Trump não estão tentando ser libertados da custódia. Em vez disso, eles querem argumentar que não são membros de gangues, não estão sujeitos à invocação de Trump da Lei dos Inimigos Alienígenos e não devem ser enviados ao Centro de Confinamento do Terrorismo, ou Cecot, em El Salvador.

Exigindo que eles arquivem ações individuais, o Liberal Sênior do Tribunal escreveu: “Pode ter consequências de vida ou morte”.

“Os indivíduos que não conseguem garantir advogados, ou que não podem apelar oportunamente um julgamento adverso proferido por um tribunal de habeas, enfrentam a perspectiva de remoção diretamente nas condições perigosas do CECOT de El Salvador, onde os detidos sofrem abusos de direitos humanos flagrantes”, escreveu Sotomayor.

A opção para que os grupos de imigração arquivem ações judiciais em nome de todos os deportados em potencial, enquanto isso, pode ser limitada por uma decisão da Suprema Corte de 2022. Nesse caso, a maioria dos juízes decidiu que os desafios da Lei de Imigração e Nacionalidade devem ser trazidos individualmente e não em toda a classe.

Se isso se aplica à Lei dos Inimigos Alienígenos é uma questão em aberto.

Kathleen Bush-Joseph, analista de políticas do Migration Policy Institute, disse que a maioria das pessoas que enfrentam processos judiciais de imigração não tem advogados. Mesmo que possam contratar um, os casos podem apresentar desafios únicos. Nem sempre está claro onde a imigração e a alfândega estão segurando um detido, por exemplo.

“O que estamos falando com esses tipos de casos é um nível elevado de dificuldade, porque as pessoas estão detidas”, disse ela. “Mesmo se você tiver um advogado, seu advogado sabe onde está?”

Embora a decisão da Suprema Corte exija que o governo notificava um detido de que o governo pode tentar removê -los sob a Lei dos Inimigos Alienígenos, Altman observou que notificações semelhantes foram historicamente opacas. Dadas as barreiras linguísticas e a falta de advogados, ela disse, lutar contra a lei por meio de alegações de habeas será um desafio.

A União Americana das Liberdades Civis respondeu à decisão da Suprema Corte com um processo de habeas movido no tribunal federal em Nova York na terça -feira, tentando bloquear as deportações para seus clientes e outros que potencialmente poderiam ser deportados sob a lei.

O processo da ACLU também pediu a um tribunal federal para certificar uma classe que permitiria que o caso cubra qualquer pessoa sujeita a deportação sob a Lei de Inimigos Alienígenas.

A lei “já foi um poder invocado em tempos de guerra e claramente se aplica apenas a ações bélicas”, escreveu o grupo no processo. “Ele não pode ser usado aqui contra os nacionais de um país – a Venezuela – com quem os Estados Unidos não estão em guerra”.