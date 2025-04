A deputada Nancy Mace dobra o confronto viral com ‘lunático elevado’

Mace começou a semana balançando, postando é X – “Bom dia a todos excepcionam homens que usam Daisy Duisy Duisy” – um golpe claro no cara com quem ela se chocou Nesse clipe viral Que não apenas por seus minúsculos curtos curtos, mas por navegar em um dedo da loja de maquiagem.

O representante da Carolina do Sul recebeu, era tudo sobre os homens de verdade, protegendo as mulheres – não assediando elas. Mas, com base no clipe que ela compartilhou, as pessoas semeiam um pouco de confuso sobre quem estava o verdadeiro agressor naquela troca.