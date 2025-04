A Eagles Star Lane Johnson está noiva da namorada Kelsey Holmer

2025 continua melhorando para Lane Johnson – Apenas alguns meses após outra vitória no Super Bowl, o atacante do Star Eagles fez a pergunta para sua garota, Kelsey Holmer … e Shi conseguiu sim !!

O duas vezes campeão do Super Bowl compartilhou fotos com sua nova noiva é quarta-feira … mostrando que ambos vestidos com roupas brancas e um círculo enorme é o dedo de 28 anos de Holmer.