A equipe de segurança da Segurança Social para demissões em um momento em que os sistemas estão sob tensão

A Administração da Seguridade Social planeja reduzir sua equipe de tecnologia em quase um terço no momento em que os complexos e frágeis sistemas de computadores da agência estão travando com mais frequência.

Os principais executivos do escritório do diretor de informações da agência, conhecidos como OCIO, foram encarregados de cortar 30% de sua equipe como parte de uma redução em larga escala que está sendo implementada em todo o governo federal, de acordo com dois ex-funcionários com conhecimento direto do plano. O escritório tinha cerca de 3.200 funcionários, embora já tenha perdido centenas de trabalhadores experientes devido a incentivos de aposentadoria e separação. (Também ganhou alguns funcionários depois que a agência fechou outras divisões e transferiu as funções para o OCIO.)

A expulsão planejada ocorre quando a tecnologia longa da agência está sofrendo mais interrupções do que o habitual, vários funcionários atuais e ex-funcionários, além de advogados, disse à CNN. Além disso, o estresse nos sistemas está o aumento do número de americanos preocupados que acessam o site público “minha previdência social”, chamando o número 800 e visitando escritórios locais em meio à turbulência em torno da enorme reestruturação da agência.

Somente nesta semana, o site “Meu Seguro Social” caiu por várias horas, com uma mensagem lendo “Serviço on -line não disponível”. Em seguida, uma atualização técnica envolvendo autenticação de identidade resultou em uma interrupção mais longa por beneficiários suplementares de renda de segurança, impedindo -os de acessar suas contas on -line, de acordo com um ex -funcionário. Alguns destinatários, que são americanos e pessoas mais velhos de baixa renda, viram uma mensagem errônea de que atualmente não estão recebendo pagamentos, de acordo com um memorando interno aos funcionários que foram lidos na CNN.

“Esses são os riscos”, disse o ex -funcionário à CNN. “Você perde a equipe que tem o conhecimento institucional e, quando algo acontece, você não pode se recuperar, ou leva muito mais tempo para se recuperar. A implicação é que o povo americano recebe serviços degradados do lado da tecnologia porque as pessoas internamente são insuficientes.”

A agência, que está sendo administrada pelo comissário interino Leland Dudek, enquanto o candidato de Trump, Frank Bisignano, aguarda confirmação, não retornou um pedido em busca de comentários.

Os funcionários dos escritórios de campo estão encontrando falhas mais frequentes nas últimas semanas que os impedem temporariamente de ajudar os clientes, disseram dois representantes do sindicato que trabalham nos escritórios locais à CNN. Eles disseram que estão vendo mais avisos internos que problemas com um ou mais programas de software com defeito estão sendo abordados.

“Se o sistema estiver inativo, não podemos olhar para um recorde para poder fazer uma reclamação ou ajudar os beneficiários com um problema que surge depois que eles estão obtendo benefícios”, disse Angela DiGeronimo, vice -presidente executiva da Federação Americana de Funcionários do Governo 220, que representa funcionários da Segurança Social em escritórios de campo, telecentos e outras unidades que ajudam os clientes. “Se o sistema estiver inativo, não temos as ferramentas para dar ao beneficiário a resposta que eles estão procurando.”

O aumento dos problemas tecnológicos levou a alguns ex -executivos da seguridade social – principalmente Martin O’Malley, que atuou como comissário no último ano do governo Biden – a alertar que uma interrupção nos pagamentos pode ocorrer nos próximos meses. Mais de 73 milhões de aposentados, pessoas com deficiência e outras pessoas recebem benefícios do Seguro Social a cada mês.

Em meio a esses avisos, o governo Trump está visando a força de trabalho técnica sindicalizada da agência. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva na semana passada, com o objetivo de retirar os direitos de negociação coletiva de muitos trabalhadores federais, o que facilitaria a realização ou troca de suas funções. Trump disse que a medida pretende reforçar a segurança nacional, mas a ficha informativa da Casa Branca também observou que “certos sindicatos declararam guerra à agenda do presidente Trump”.

Os únicos trabalhadores sindicais que seriam afetados à Seguridade Social são os de Ocio, que somam cerca de 1.300 depois de levar em consideração aqueles que levaram vários incentivos para sair, disse Shelley Washington, vice -presidente executivo da AFGE Local 1923, que representa a equipe do escritório. A agência disse à AFGE que está revisando a ordem executiva.

O governo também está processando vários habitantes da AFGE no tribunal federal do Texas, que buscam divulgar várias agências, incluindo o Seguro Social, de seus acordos de negociação coletiva.

Sem um contrato sindical em vigor, seria mais fácil para a Seguridade Social substituir o pessoal da OCIO por funcionários que “são mais passíveis de fazer o que querem fazer”, disse Washington, referindo -se aos esforços do Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk para obter acesso a um juiz federal.

Certamente, os sistemas públicos e internos antiquados da Seguro Social sofreram interrupções há muito tempo. Em uma das reuniões operacionais semanais da agência no mês passado, que foi publicado no site do YouTube da agência, Dudek perguntou se ele havia demitido alguém que prejudicaria as operações do meu Seguro Social ou dos bancos de dados. Wayne Lemon, vice -diretor de informações para implementação, respondeu no.

O comissário interino perguntou se a equipe tinha os recursos necessários para manter a estabilidade dos sistemas, para a qual Lemon disse que tem o que precisa agora.

“Não há nada, vou chamá -lo de ‘incomum’, sobre essas interrupções, por si só”, disse Lemon, respondendo à consulta de Dudek sobre se esses problemas aconteceram no passado.

Dudek reconheceu as preocupações que muitos americanos agora têm sobre suas informações pessoais e seus benefícios.

“Acho que temos muitos clientes que agora, muitos americanos, que são muito desconfortáveis, e eles precisam entender que estamos protegendo seus dados e que sempre teremos seus dados”, disse ele. “E podemos garantir que seu registro de ganhos reflita os benefícios que eles receberão, agora e no futuro”.

Os próximos cortes na OCIO fazem parte do esforço da agência para diminuir sua força de trabalho por 7.000 funcionários, ou 12%. No entanto, a revisão não possui planejamento estratégico, que abrangeu preocupações sobre a capacidade dos funcionários restantes de lidar com problemas de tecnologia, disseram ex -funcionários e advogados.

Os principais sistemas de computadores da Seguro Social são executados em uma linguagem de programação envelhecida conhecida como COBOL (linguagem comum orientada para negócios). Não é mais ensinado, tornando as mãos antigas da agência ainda mais essenciais quando se trata de manter a tecnologia operando e abordar coisas que dão errado. Além disso, existem 3.600 aplicativos intra-conectados que mantêm a agência funcionando.

Mas o Seguro Social agora está perdendo a equipe que pode impedir que as atualizações se tornem interrupções através do teste e da compreensão das implicações das mudanças que estão sendo feitas, disse um ex -funcionário. Além disso, é muito difícil reduzir o número de funcionários até que os sistemas de computador sejam simplificados.

“Você não pode cortar a equipe até cortar a complexidade em seu portfólio de aplicativos”, disse o ex -funcionário. “Eles estão fazendo isso realmente para trás em muitas frentes.”

A Wired informou na semana passada que Doge planeja reescrever o código COBOL da Seguro Social em questão de meses, que alarmou ex -funcionários e defensores.

“É imprudente fazê-lo tão rapidamente”, disse Kathleen Romig, diretora de Política de Seguridade Social e Deficiência no centro de esquerda sobre prioridades de orçamento e políticas, à CNN. “Está se preparando para uma possível catástrofe.”