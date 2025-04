A equipe de Trump oferece mensagens mistas sobre a negociação tarifária, minimiza a volatilidade do mercado

CNN

Os principais funcionários do governo Trump estão oferecendo mensagens mistas sobre a possibilidade de negociações sobre as tarifas recém -anunciadas do presidente, enquadrando a medida como uma redefinição econômica necessária e subestimando a volatilidade e a incerteza do mercado.

O presidente Donald Trump se lançou há muito tempo como comerciante – e deixou a porta aberta para cortar acordos tarifários com os países. Mas as mensagens de seus principais tenentes econômicos no domingo pintaram uma imagem mais obscura sobre a possibilidade de alívio.

Na semana passada, Trump anunciou tarifas de pelo menos 10% em todos os países, com as taxas subindo ainda mais para 60 países consideraram os “piores criminosos”. A taxa universal de 10% entrou em vigor no sábado, enquanto as taxas personalizadas entrarão em vigor na quarta -feira.

Mais de 50 países se aproximaram da Casa Branca para falar sobre a redução das tarifas após o anúncio de Trump, disseram autoridades no domingo.

Essa divulgação, o secretário de Comércio Howard Lutnick disse ao “Face the Nation” da CBS News, mostra “que todos esses países sabem que eles estavam nos roubando, e o dia chegou a isso para terminar”.

Embora o presidente tenha parado anteriormente as tarifas para permitir a negociação em outras situações, Lutnick deixou claro que o governo planeja seguir as tarifas que devem entrar em vigor na quarta -feira.

“Não há adição. Eles definitivamente permanecerão no lugar por dias e semanas. Isso é meio óbvio. O presidente precisa redefinir o comércio global”, disse ele, acrescentando: “Ele anunciou e não estava brincando, as tarifas estão chegando”.

A CNN informou que o governo Trump está em discussões ativas com Israel, Vietnã e Índia sobre a possibilidade de acordos comerciais sob medida, com o primeiro -ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunir com Trump na Casa Branca na segunda -feira para negociações diretas.

Mas perguntou sobre o exemplo do Vietnã e o potencial levantamento de tarifas, o conselheiro sênior de Trump sobre comércio e fabricação, Peter Navarro, disse que o governo não está negociando.

“Isso não é uma negociação. Esta é uma emergência nacional baseada em um déficit comercial que ficou fora de controle por causa da trapaça. Estamos sempre dispostos a ouvir, é isso que Donald Trump faz de melhor”, disse ele durante uma aparição no “Sunday Morning Futures” da Fox News.

Navarro acrescentou: “Mas eu quero apenas dizer ao mundo aqui: se você quiser vir falar conosco, não diga que deseja abaixar as tarifas e terminar com isso. É a trapaça que não é tarifária. Pare de manipular sua moeda, pare de despejar coisas”.

O secretário da Agricultura, Brooke Rollins, também não conseguiu declarar claramente se as tarifas estão aqui para ficar ou se havia espaço para acordos.

“Este é o melhor comerciante que é um empresário à frente do nosso governo.

E o secretário do Tesouro, Scott Bessent, indicou que Trump “criou a alavancagem máxima para si”.

“Não é o tipo de coisa que você pode negociar em dias ou semanas”, disse ele à “Meet the Press” da NBC.

Elon Musk, um dos conselheiros mais influentes de Trump e o rosto do Departamento de Eficiência do Governo do governo, disse no sábado que espera uma “situação zero-tarifária” entre a Europa e os Estados Unidos, indicando espaço para negociação.

“No final das contas, espero que tenha concordado que a Europa e os Estados Unidos se movam idealmente, na minha opinião, para uma situação de tarifa zero, criando efetivamente uma zona de comércio livre entre a Europa e a América do Norte”, disse Musk em uma entrevista em vídeo de Link Link com Matteo Salvini, o vice-presidente da Itália.

No domingo, os funcionários do governo subestimaram repetidamente os mercados econômicos de agitação. A média industrial da Dow Jones caiu mais de 10% em relação à sua alta mais recente e do composto Nasdaq superior a 20%. Quando o mercado foi fechado na sexta-feira, o Dow havia registrado suas maiores perdas consecutivas desde março de 2020, durante o início da pandemia Covid-19.

Navarro instou os investidores americanos a “sentar -se bem” e “não entrar em pânico”.

“A estratégia inteligente não é entrar em pânico, apenas fique. Porque teremos o maior boom no mercado de ações que já vimos sob as políticas de Trump. … As pessoas devem apenas sentar -se com força – que esse mercado encontre seu fundo. Não se abre o pânico na mídia, e a vida será bonita sob Donald John Trump”, disse ele.

Com economistas escalando preocupações sobre a possibilidade de recessão, Bessent disse que rejeitou a suposição.

“Não precisa haver uma recessão. Quem sabe como o mercado reagirá em um dia, em uma semana? O que estamos vendo está construindo os fundamentos econômicos de longo prazo para a prosperidade”, disse ele.

Os analistas do Goldman Sachs em uma nota na semana passada disseram que o crescimento econômico impulsionado pelas políticas fiscais de Trump não seria capaz de compensar os danos causados ​​por seu enorme plano tarifário.

Rollins discordou da caracterização dos mercados travando e a caracterizou como um ajuste.

“À medida que a economia, o mercado, começa a se ajustar, veremos um mais positivo – à medida que nos movemos, acredito, muito rapidamente”, disse ela à CNN.

Rollins também indicou que poderia haver apoio aos agricultores impactados pelas tarifas, apontando para o alívio anterior durante o primeiro mandato de Trump.

“Temos que estar preparados para que, se houver danos a longo prazo … garantiremos que tenhamos os fundos em trabalhar com os senadores e trabalhar com os apropriadores, que possamos fazer o que fizemos da última vez”, disse ela.

Por sua parte, o presidente retornou aos padrões familiares enquanto os americanos ansiosos assistiam suas contas de aposentadoria despencando, passando cada um dos últimos quatro dias em uma de suas propriedades de golfe do sul da Flórida.

Enquanto os manifestantes se reuniam para demonstrar contra as políticas tarifárias de Trump em todo o país – inclusive em West Palm Beach -, a Casa Branca ofereceu uma declaração oficial anunciando que o presidente ganhou um torneio de golfe em seu clube no sábado.

“O presidente venceu sua segunda rodada do campeonato sênior do clube hoje em Júpiter, FL e avança para a rodada do campeonato amanhã”, afirmou o comunicado.

O senador democrata Adam Schiff, da Califórnia, disse a “Meet the Press da NBC que a imagem de tela dividida” pode acabar sendo a imagem mais duradoura da presidência de Trump ”

“Ou seja – o presidente em um carrinho de golfe enquanto a aposentadoria das pessoas está em chamas”, disse ele.

Samantha Waldenberg e Christian Sierra, da CNN, contribuíram para este relatório.