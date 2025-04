A equipe econômica de Rivals de Trump para turbulência depois de fazer pouco para conter seu apetite tarifário

CNN

O presidente Donald Trump está feliz em falar sobre os mercados financeiros quando eles estão subindo, como estavam na quarta -feira, mas quando os mercados estavam caindo quinta -feira após sua notável reviravolta nas tarifas, ele puxou o consultor mais próximo do mundo.

Desta vez, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, estava no assento quente.

Quando um repórter na sala do gabinete pediu a Trump que pesei mais um dia de estoques, o presidente disse: “Scott, você quer ter uma declaração sobre isso?”

“Claro”, disse Bessent, fazendo uma pausa por um momento. “O Up 2, Down 1, não é uma proporção ruim – ou de 10, queda 5.”

Enquanto seus colegas membros do gabinete e o presidente assistiam, Bessent encheu o ar de palavras. Finalmente, ele chegou a esta mensagem definitiva: “acabaremos em um lugar de grande certeza nos próximos 90 dias em tarifas”.

Nos três meses seguintes na Casa Branca, até que o prazo da pausa tarifária se aproxime em 8 de julho, oferecerá uma janela reveladora para quem tem o ouvido de Trump sobre a política comercial.

Por enquanto, isso inclui claramente Bessent, que é creditado por convencer o presidente a recuar – pelo menos temporariamente – da beira da calamidade econômica, emergindo como uma das principais vozes na última rodada de revolta econômica global.

Mas outros, incluindo o comércio de Hawk Peter Navarro, continuam a exercer influência com Trump, mesmo que para alguns parecia que sua posição de linha dura caiu em desuso com Trump em sua decisão de recuar.

Navarro reconheceu quinta -feira que não estava na sala quando o presidente chegou à sua decisão final; Esse dever caiu sobre o secretário de Bessent e comércio Howard Lutnick, que raramente perdeu a oportunidade de visitar a ala oeste, às vezes para a confusão das pessoas que trabalham lá.

Mas Navarro – um aliado de longa data de Trump que cumpriu prisão no ano passado por se recusar a cumprir uma intimação do Comitê Selecionado da Câmara que investigou 6 de janeiro de 2021 – disse que quase não importava.

“Não importa quem estava na sala. O chefe liga e o que quer que não seja o ponto”, disse Navarro à CNN. “O ponto é que essa equipe é a melhor equipe da história, fornecemos a ele o conjunto apropriado de conselhos, cada um de nós da equipe tem um conjunto de habilidades diferentes que se combina com a sabedoria coletiva do grupo e do chefe toma a decisão”.

Para alguns, a equipe econômica de Trump equivale a “anjos e demônios”, sussurrando seus conselhos divergentes sobre tarifas e comércio de ombros opostos. Para outros, o díspar um bando de assessores que passaram a semana passada se formando e depois revertendo, novas tarifas mundiais são todas as aves de uma pena, dispostas a satisfazer os impulsos do presidente, independentemente do custo econômico.

Qualquer que seja a interpretação, uma verdade permanece na segunda iteração da presidência de Trump: ninguém está expressando muita dissidência ao próprio presidente, que continua a travar uma guerra comercial global que assustou os mercados, líderes estrangeiros e muitos de seus próprios aliados.

As autoridades dizem que isso é essencial para entender a dinâmica da agenda econômica do presidente em meio a um impasionamento econômico global cada vez mais volátil: os objetivos de Trump repousam na visão sem desculpas de que os especialistas estão errados e seu intestino está certo.

Enquanto Trump consultores nesta semana reconheceu silenciosamente o óbvio – que as mensagens, a preparação e a execução cada uma ficou muito aquém do que era necessário no plano tarifário recíproco – a decisão de verde a luz que a ação não foi baseada em um capricho.

“Alguém teve que puxar o gatilho”, disse Trump a repórteres. “Eu estava disposto a puxar o gatilho.”

Ainda assim, uma semana à beira e das consequências no dia seguinte à pausa de três meses de Trump em algumas tarifas, revelou o desafio pela frente e as pessoas que o administrarão.

A construção do Wall Street vs. Trade Warrior que definiu a primeira equipe econômica de Trump estava repleta de brigas burocráticas de faca, partidas de gritos de palavrões e, em mais de uma ocasião, assessores à beira da briga física.

Do lado de fora, a versão 2.0 da equipe de Trump foi vista de maneira semelhante, com o ex -gerente de fundos de hedge Bessent e o diretor do Conselho Econômico Nacional Kevin Hassett no acampamento e Navarro de “Wall Street”, Lutnick e Stephen Miller, vice -chefe de gabinete da política, preenchendo o lixo “Trade Warrior”.

Essa dinâmica existe, mas por graus de diferença, não por abismos. E, diferentemente do primeiro mandato de Trump, quando consultores como Gary Cohn e Steve Mnuchin fizeram esforços abertos para limitar os impulsos tarifários do presidente, os conselheiros do presidente desta vez foram explícitos que eles não estão lá para traçar seu próprio caminho. Trump decide, e eles executam, seja sua opção preferida ou não, dizem as autoridades da Casa Branca.

Essa dinâmica estava em exibição nesta semana, enquanto as tarifas de Trump abalaram a economia global. A equipe de Trump o atualizava regularmente nas condições do mercado e pediu à sua equipe que preparasse várias opções para maneiras de bombear os freios à medida que as condições do mercado pioravam. Ele ficou de olho nas redes de notícias de negócios e nas perspectivas compartilhadas na televisão pelos CEOs.

Trump e alguns de seus assessores seniores tomaram conhecimento quando pareciam que alguns membros de sua equipe pareciam fora de passo nas entrevistas, incluindo se as tarifas representavam uma negociação ou se deveriam ser permanentes. As aparências de Lutnick, em particular, frustraram muitos funcionários, e suas reservas de televisão diminuíram nos dias anteriores à pausa de quarta -feira.

Principalmente, no entanto, Trump estava ao telefone com colegas estrangeiras e executivos poderosos desesperados por algum tipo de rampa de saída.

“Ele simplesmente ama essa merda”, disse um consultor sênior da Casa Branca. “Conversar lida com as pessoas mais poderosas do mundo quando ele tem todas as cartas e a alavancagem é como o ar para ele”.

Trump deixou claro para sua equipe econômica que ele quer se envolver pessoalmente em cada negociação – e que planeja gerar uma barganha dura e garantir vitórias tangíveis, mesmo que seu limiar ou mesmo parâmetros para essa métrica sejam um mistério para seus principais assessores.

“Minha opinião é que há uma variedade de melhorias que podem ocorrer”, disse Stephen Miran, presidente do Conselho de Conselheiros Econômicos, quando pediu clareza no início desta semana. “Mas no final do dia o presidente é o decisor e ele vai decidir.”

A resposta de Miran, embora óbvia em algum nível, também reflete uma realidade sobre a equipe econômica de Trump, que é dramaticamente diferente da sua primeira. Há divergências e um grau variável de entusiasmo sobre a decisão final do presidente de impor varifas de varreduras do Rose Garden em 2 de abril. Mas não houve nenhuma tentativa real de mudar de idéia.

A Casa Branca, às vezes, tentou pagar as diferenças entre os assessores de Trump. Mas, na maioria das vezes, eles permitiram que a dissensão se espalhasse na visão do público, sugerindo que ela realmente reflete um processo robusto de tomada de decisão e não o caótico pit de víbora que pode aparecer de fora.

(Trump) tem pessoas nos níveis mais altos desse governo nesta Casa Branca, que têm opiniões muito diversas sobre questões muito diversas. Mas o presidente tem todas as opiniões em mente e depois toma a melhor decisão com base nos melhores interesses do público americano “, o Secretário de Imprensa e o Litre -Comvery, que”, o que “, o que é um dos nitros, que”, o Morlum, que “, o que é o que é um dos nitros, e depois, ele toma a melhor decisão com base nos melhores interesses do público americano”, o MornOn Secretário e o Morlin, que “, o que”, que “, o que” é o que “, o que é um dos nitros, o que faz com que o biliário” tijolos ”online.

“Elon e eu estamos bem”, disse Navarro à CNN na quinta -feira. “Não é problema. Não é problema.”

Bessent está entre os membros mais novos da equipe econômica de Trump – derramando suas faixas democratas há muito tempo para apoiar a campanha do presidente – que foi apresentada repetidamente como uma voz tranquilizadora na semana passada. Ele geralmente aparece como um mensageiro relutante, sendo convidado a entregar notícias através de palavras cuidadosamente analisadas que podem mover mercados.

Um associado de longa data de Bessent, que não compartilha suas opiniões políticas atuais, disse que era “surpreendente” ver Bessent se tornar o rosto da política de Trump, mas também “reconfortante” vê -lo procurando uma rampa de saída.

“Se ele não sabia no que estava entrando antes disso, ele sabe disso agora”, disse o associado, falando sob a condição de anonimato para evitar alienar Bessent. O associado disse que tinha “empatia, mas sem simpatia” pelo papel de Bessent.

Bessent procurou ativamente subestimar seu próprio papel na decisão e quão fortemente os mercados consideraram o pensamento de Trump.

“Ele e eu tivemos uma longa conversa no domingo, e essa era sua estratégia o tempo todo”, disse Bessent a repórteres na entrada da Casa Branca, uma referência opaca à longa conversa que ele realizou com Trump na Flórida e na Força Aérea sobre como articular melhor o final do jogo das tarifas, que em sua visão era uma série de negociações negociadas.

Isso contrastava com Lutnick, que perdeu pouco tempo deixando claro nas mídias sociais que ele estava na sala com Trump quando fez o anúncio de reversão.

Navarro, enquanto isso, pegou o que parecia ser uma perda no passo. Ele negou quaisquer tensões com seus colegas consultores.

“É a equipe inteira. Trabalhamos juntos lindamente. Quero dizer, Scotty é um dos meus melhores amigos. Nós nos conhecemos há anos”, disse ele nos negócios da Fox, usando um apelido para Bessent, não particularmente generalizado em Washington. “É uma coisa linda. … Se você foi nos bastidores e realmente se sentou em algumas dessas reuniões, temos pessoas realmente inteligentes. Cada um tem sua própria vantagem comparativa. Todos nos damos bem. Todos temos ótimas idéias.”

“E o presidente – o presidente é quem orienta tudo isso”, disse ele.

Cáustico, incansável e o guardião da chama maximalista de Trump, Navarro está firmemente no barril, enquanto os aliados procuram bode expiatórios para um lançamento desarticulado e confuso.

Navarro tem sido um dos pilares da órbita de Trump desde que Jared Kushner o chamou do nada, oferecendo o papel de consultor comercial de Trump durante sua primeira campanha. Ele encontrou o livro de Navarro “Death by China” na busca por qualquer pessoa que se alinhasse às visões protecionistas de Trump.

Ele nunca saiu, apesar de uma longa lista de esforços para manter os dois separados. Cohn bloqueou sua capacidade de enviar memorandos diretamente para a mesa de Trump. Mnuchin minou sua capacidade de promover mais vistas da China Hawkish no primeiro mandato. E o chefe de gabinete do Onetime, John Kelly, o rebaixou para a periferia do gráfico organizacional da Casa Branca.

Um juiz o condenou à prisão.

Navarro deixou a prisão e voou diretamente para a Convenção Nacional Republicana de 2024 para falar algumas horas depois. A certa altura, ele puxou seu noivo no palco com ele e a beijou.

De pé na parte de trás do piso do salão da convenção, um funcionário republicano que serviu na primeira equipe da Casa Branca de Trump balançou a cabeça com um sorriso.

“Este é o pico de Peter”, disse ele.

O mesmo oficial, lembrou daquele momento nesta semana, riu e pediu para mudar sua resposta.

“Eu estava errado, claramente”, disse o funcionário. “Isso – essas tarifas – este é o pico de Pedro.”