Audrey Hale – O Nashville School Shool Sho matou três crianças e três adultos em 2023- cometeu o crime pela fama e notoriedade … isso de acordo com a polícia.

O Departamento de Polícia do Metropolitano de Nashville divulgou seu relatório final sobre o tiroteio após dois anos de investigações … e eles alegam que Hale foi motivado pelo desejo de notoriedade.

Os investigadores observam Eric Harris dando Dylan Klebold Depois da Columbine High School do Colorado, atirando em 1999.

A polícia afirma que Hale se sentiu como uma vítima … o mesmo que as pessoas que foram mortas no tiroteio – embora, outras vezes, os policiais dizem que Hale assumiu a visão de ser a “verdadeira vítima” do ataque.