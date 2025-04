A esposa de Abrego Garcia responde ao governo Trump publicando o pedido de ordem de proteção civil de 2021

CNN

–



A esposa do homem de Maryland, que o governo dos EUA deportou erroneamente para El Salvador reconheceu que ela havia apresentado uma ordem de proteção civil contra ele há quatro anos, mas disse que estava por abundância de cautela e que o casal havia resolvido seus problemas.

O comunicado quarta -feira De Kilmar, a esposa de Kilmar Garcia, Jennifer Vasquez Sura, veio depois que o Departamento de Segurança Interna postou em X uma cópia de uma ordem de proteção que Vasquez Sura solicitou contra o marido em 2021.

A CNN também revisou a petição para uma ordem de proteção fornecida por um funcionário de segurança nacional que descreve uma discordância e briga física que incluía acertar e “arranhar” entre Abrego Garcia e Vasquez Sura.

A libertação dos documentos pelo governo Trump é parte de seu impulso renovado para retratar Abrego Garcia, que não foi acusado ou condenado por nenhum crime, como um criminoso violento e perigoso e membro do MS-13.

“Com base no sensacionalismo de muitas das pessoas nesta sala, você pensaria que deportamos um candidato para o pai do ano”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

A esposa e os advogados de Abrego Garcia negaram que ele faz parte de uma gangue.

Em sua declaração à CNN, Vasquez Sura disse que procurou uma ordem de proteção civil em 2021 após um desacordo com o Abrego Garcia. Vasquez Sura observou que havia sobrevivido a um relacionamento anterior que incluía violência doméstica. Ela não compareceu a uma audiência e o assunto não prosseguiu.

“As coisas não aumentaram, e eu decidi não seguir adiante com o processo do tribunal civil”, disse ela no comunicado. “Conseguimos trabalhar nessa situação em particular como uma família, inclusive indo ao aconselhamento. Nosso casamento só ficou mais forte nos anos que se seguiram. Ninguém é perfeito e nenhum casamento é perfeito.”

“Isso não é uma justificativa para a ação de Ice de sequestrá -lo e deportá -lo para um país onde ele deveria estar protegido da deportação”, acrescentou. “Kilmar sempre foi um parceiro e pai amoroso, e eu continuarei apoiando ele e exigindo justiça para ele.”

Nas audiências judiciais sobre a deportação de Abrego Garcia, o juiz federal que supervisiona o caso pediu repetidamente ao Departamento de Justiça que forneça informações adicionais sobre ele, incluindo quaisquer acusações ou condenações, mas, até agora, nenhum foi fornecido. A ordem de proteção civil não foi apresentada no caso ou foi uma questão em sua deportação equivocada.

“O governo fez uma escolha aqui para não produzir evidências”, disse o advogado do Departamento de Justiça Erez Reuveni ao juiz no início deste mês. Reuveni foi demitido mais tarde.

Na quarta -feira, Leavitt retornou ao pódio para divulgar a Ordem de Proteção de Maryland, bem como atacar o senador democrata de Maryland, Chris Van Hollen, por viajar para El Salvador, na tentativa de ver o Abrego Garcia.

“It’s appalling and sad that Sen. Van Hollen and the Democrats applauding his trip to El Salvador today are incapable of having any shred of common sense or empathy for their own constituents and our citizens. Nobody knows this more than the woman standing to my right, Patty Morin, whose beautiful daughter, Rachel, was brutally maimed and murdered at the hands of an illegal alien in August of 2023,” Leavitt said.

Rachel Morin foi atacada e morta por um fugitivo de El Salvador enquanto fazia caminhadas em 2023. Victor Martinez-Hernandez, 24 anos, foi condenado por assassinato e estupro de Morin na segunda-feira.

Samantha Waldenberg e Kit Maher, da CNN, contribuíram para este relatório.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.