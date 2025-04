A esposa de Tyreek Hill arquiva o divórcio depois que os policiais chamaram a disputa doméstica

Tyreek Hillesposa de Ferva a colinaPediu o divórcio da estrela da NFL … Um dia A depois que os policiais foram chamados sobre uma disputa doméstica doméstica em seu Miami-Ima.

De acordo com um relatório de incidente do Departamento de Polícia de Sunny Isles Beach, obtido por TMZ SportsPoliciais dizem a mãe de Ketta, Alesia VaccaroDisse que Shhi havia pedido serviços de emergência na segunda -feira depois de ver Tyreek jogar um computador no chão … e depois agarrar a filha do casal.

Os policiais em cena afirmaram que ferver disseram que ela e Tyreek estavam discutindo frequentemente Lelf, e a briga de segunda -feira foi desencadeada por um comentário de que “ele não envolve a filha deles o suficiente”.

“Foi quando ele ficou irritado”, disseram os policiais.

Tyreek, escreveu policiais, recebeu um chateado com ferver depois da piada sobre a filha … “Então ele se aproximou dela, agarrou o bebê e começou a andar pelo apartamento”.

“Em suas próprias palavras”, os policiais receberam no relatório “, ele afirmou: ‘Eu tenho os mesmos direitos que um pai que ela como mãe, e posso levar meu bebê sempre que isso’.

As autoridades dizem que ambas as partes disseram a eles “o argumento nunca se tornou físico”. Nenhuma prisão foi feita, e as autoridades nos disseram na quarta -feira nenhuma investigação mais aprofundada sobre o assunto.

Os registros do tribunal que obtivemos mostraram que, na terça-feira-menos 24 horas após o incidente enviou documentos no país de Miami-Dade para se separar do receptor de golfinhos.

Advogado de Bake, Evan R. MarksNos disse na quarta -feira: “Os assuntos da família são pessoais e respeitam a privacidade das partes à medida que se desenrola”.



Reproduza o conteúdo do vídeo





26/1/24 Twitch / Cheetah

Tyreek e fervura Casado em novembro de 2023 … Mas alguns meses depois, Tyreek pediu o divórcio. Mais tarde ele insistiu que o casal estava feliz e estava Inflexível, o arquivamento foi um erro E o resultado de alguns “foder” s “que ele atirou.



Reproduza o conteúdo do vídeo