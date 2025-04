A esposa do membro do Weezer, baleada por policiais em tiroteio, reservada para tentativa de assassinato

A esposa do baixista Weezer Scott Shriner Foi filmado por policiais durante uma perseguição selvagem em LA … TMZ tem Leards.

Oficiais da polícia de Los Angeles Responsivos a uma terça-feira de atropelamento é uma rodovia que serpenteia através do Eagle Rock Blayahood de Los Angeles. Três suspeitos fugiram da cena. Um soco em seu veículo, subiu um aterro de rodovia e acabou é uma rua residencial.

O suspeito se despojou de suas roupas, tentando se misturar com o vizinhança – não funcionou.

Enquanto os policiais vasculhavam a área, montando barricadas e bloqueando as ruas, a esposa de Scott, Jillian Lauren Emergiu da casa deles … arma na mão quando começou a atirar, de acordo com uma fonte de aplicação da lei, carravelmente no suspeito.