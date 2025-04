A estrela da ‘Police Academy’, Steve Guttenberg, arquivos para o divórcio

“Eu tenho amigos que podem ser lançados”: o ator Steve Guttenberg pede aqueles que vivem na área do Pacífico Palisades para evacuar. Ele aconselha as pessoas que deixam veículos para trás para deixar suas chaves para dentro para que possam ser movidas.

