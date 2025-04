A estrela do UFC, Henry Cejudo

Reproduza o conteúdo do vídeo

Henry Cejudo Está convencido de que suas ações em um incidente de atropelamento na semana passada ajudou a salvar a vida do supespecto.

A cena selvagem, é claro, tudo se desenrolou na noite de sexta -feira no Phoenix Bellayahod da estrela do UFC … quando ele diz que diz que viu um grupo de jovens adultos em um veículo que passava por seu quarteirão a cerca de 80 km / h.

Reproduza o conteúdo do vídeo

Cejudo Tod TMZ Sports Na segunda -feira, o carro foi transportado pelo ar depois de atingir um dos sistemas de aspersores do vizinho … e depois colidiu com a das casas de seu outro vizinho.

Ele afirmou que, depois que chegou a descansar, alguns dos caras do veículo fizeram uma pausa … manteiga ele não parou de pará -los, porque estava com o fato de estarem “armados e perigosos”. Ele nos disse, porém, quando um dos caras atingiu um vizinho que os confrontou, ele entrou.

Cejudo recebeu, ele agarrou o cara, jogou -o no chão, colocou as mãos para trás e “deu um tapa um pouco dele”. Ele colocou o homem no homem debaixo dele, para, para, o góico que ele não havia feito escondido – seus neandros teriam matado o cara.