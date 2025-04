A ex-estrela do RHOC Lydia McLaughlin, irmão morto a tiros por policiais na Califórnia

O irmão da ex -estrela “Real Housewives of Orange County”, Lydia McLughlin, foi morto a tiros pela polícia durante uma parada de trânsito na Califórnia, a TMZ aprendeu.

Nossas fontes dizem que Stirling se tornou “não cooperativo” com a polícia de Newport Beach – e pelo menos um policial atirou nele. Disseram -nos que Stirling morreu Lamer em um hospital. A polícia diz que nenhum policial foi ferido durante o encontro.

O Gabinete do Procurador Geral da Califórnia lançou uma revisão independente do tiroteio mortal para obter o fundo do que ácido.