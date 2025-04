A FIFA ratifica que León não jogará na Copa do Mundo do Clube

Para a Comissão de Apelação da FIFA, “Avaliação multiplorada indica claramente a tomada de decisão centralizada sob uma autoridade”

O Comissão de Apelação da FIFA anunciou quarta -feira que o Cf Pachuca e Club León Não cumpra os critérios definidos no artigo 10.1 do regulamento da Copa FIFA 2025 Club World Cup e o secretariado geral desta agência decidirá qual clube pode finalmente ser admitido e como substituirá o Clube León No torneio que será disputado nos Estados Unidos de 15 de junho a 13 de julho.

Na opinião de 55 anos tornada pública pelo FIFAO recurso destaca que após uma avaliação exaustiva do governo e as operações de Pachuca e León É demonstrado que sua participação simultânea no Mundo Ele não cumpre o artigo 10 do regulamento, que proíbe expressamente a propriedade de vários clubes.

E ele acrescenta que os dois clubes não cumpriram os critérios estabelecidos no artigo 10 do regulamento quando apresentaram o contrato de participação. Cf Pachuca e Club Leónde acordo com o recurso, “eles são controlados pelas mesmas pessoas, que exercem uma influência significativa em seus respectivos processos de tomada de decisão”. “Isso é evidenciado por sua afiliação com Grupo Pachucasuas estruturas imobiliárias, acordos governamentais sobrepostos e sua conformidade com os regulamentos de multiplicação da liga MX- incluindo a representação compartilhada dentro da estrutura do Liga MX e as restrições de transferência correspondentes “, diz a decisão.

Para o Comissão de Apelação da FIFA“A avaliação da multipropiedade indica claramente uma decisão centralizada -tomando uma única autoridade, que é inconsistente com os princípios da integridade competitiva da FIFA e da independência operacional”. “Além disso, e como uma análise hipotética, o fato de que, na opinião de ambos os clubes, tenham vindo uma suposta solução através da criação de uma ‘confiança’ em León não satisfaz os critérios do regulamento”. De acordo com o regulamento do torneio, diz a FIFA, a condição relevante deve ser cumprida no momento da assinatura do contrato de participação.

Na epígrafe 182 do julgamento de apelação, este corpo de FIFA Ele entende que, embora o presidente se evite comentar a viabilidade de opções alternativas, “é claro que a venda de um dos clubes poderia ter sido um meio legítimo para alcançar a conformidade”. “No entanto, embora essa venda tenha ocorrido hoje, não alteraria o fato de que os réus violaram o artigo 10 do regulamento quando apresentaram o contrato de participação em 6 de fevereiro de 2025. De fato, ele simplesmente sublinharia mais uma vez que os dois clubes estão sujeitos a uma estrutura de imóveis.

Enquanto isso, em 4 de abril, o Tribunal de Arbitragem de Esportes (TAS) Ele confirmou que havia recebido recursos individuais de clubes mexicanos León e Pachuca declarar que ambos atendem aos requisitos para participar do Mundo de clubes este ano, contra a decisão do FIFA que excluiu o primeiro.

O Comissão de Apelação da FIFA Ele decidiu no mês passado que ambos não cumpriram os regulamentos da concorrência (art.10.1) em relação à multiropidez do clube e, devido a essa infração, o Clube Leóntreinado pelo argentino Eduardo Berizzo E com o colombiano James Rodríguez Em seu modelo, foi excluído dele.

Ele Que Ele também explicou que o León também apresentou um apelo adicional contra a decisão do Secretário Geral do FIFA para que se le readmita como participante en la primera edición del Mundoque será disputado de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos.

O Tribunal, que recebeu os recursos no 2º dia, anunciou que as partes estão trocando os escritos em relação aos seus recursos, que serão processados ​​de acordo com o procedimento acelerado acordado pelas partes e a audiência será realizada durante a semana de 5 de maio.