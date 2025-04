Slim Shady é oficialmente vovô Shady … por causa Eminem DAUGTER Hailie Jade Deu as boas -vindas ao seu primeiro filho!

Hailie fez o anúncio na sexta -feira … postando no Instagram Snaps de seu menino, Elliot Marshall McClintock .

Como você sabe … HP-A grande influenciador social em seu próprio é um dos três filhos de Eminem com ex-esposa Kim Scott – e Shhe casado com Evan McClintock Para.

Como relatamos … Eminem Revelado Hailie está grávida No ano passado em um novo Videoclipe – com a filha dando a ele uma camisa personalizada de Detroit Lions com “vovô” nas costas.