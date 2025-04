A filha de Paul Walker, Meadow Walker, mostra o corpo de biquíni em Cabo

Paul Walker A filha está vivendo sua melhor vida ao sul da fronteira … e nos abençoando conosco com fotos de biquíni de suas férias à beira -mar.

Confira as fotos … Meadow está voltando para o resort à beira -mar em um biquíni preto, mostrando uma figura e algumas tatuagens perto da borda de seu fundo de biquíni.

Meadow, eventualmente, saiu do convés da piscina e desceu para a praia, onde sorri tão sorrisos quanto Shi deitada na areia.

Ela até relaxou com um cigarro … iluminando bem na frente de sua vila.

A única filha de Paul, Meadow nasceu na Califórnia e invasão no Havaí voltando a Cali com Paul … e cria como Shhe She a fã de Dodgers hoje em dia … o que é muito mais agora mais agora