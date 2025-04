A Final da Copa distribuirá 52 mil ingressos para Barcelona e Real Madrid

Barcelona e Real Madrid receberão 26 mil 031 ingressos cada para distribuir entre seus fãs na final da Copa que serão jogados em 26 de abril

Barcelona – LA final do Copa del Rey Ele será reproduzido no Estádio Cartuja (Sevilha) em 26 de abril e três semanas antes de sua disputa entre Barcelona y Real Madrid Detalhes do evento começaram a ser conhecidos, sendo o principal elenco de localidades Entre os dois clubes, que obterão pouco mais de 52 mil ingressos, 80 % da capacidade do estádio.

Eles serão exatamente 26 1.031 ingressos O fato de cada clube receber, deixando a Federação Espanhola de Futebol logo acima dos 13 mil locais restantes e que distribuirá entre as federações locais e seus próprios compromissos, incluindo patrocinadores, além dos poucos que deve ser colocado à venda nos ingressos do estádio. Os preços dos ingressos variarão entre US $ 79 e US $ 295.

O Cartuja de Sevilha, sede da final da Copa del Rey 2025 Getty Images

No caso de Barcelona No mesmo sábado, o período de inscrição no ingresso foi aberto, distribuindo a entidade 17 mil 701 locais entre os parceiros, 4.425 entre associações de clubes e permanecendo os 3 mil 905 para patrocinadores e compromissos.

No caso (e esperado) que a demanda por ingressos exceda a disponibilidade, em 10 de abril um empate será realizado entre os candidatos.

O Barça e o Real Madrid se reunirão pela primeira vez em uma final disputada no território nacional (nos últimos três anos que enfrentaram três vezes na Arábia Saudita) desde a final do mesmo torneio em 2014, disputadas na Valencia e venceram o Real Madrid por 2-1 para desembalar a seu favor (4-3) nas finais da Copa entre as duas equipes.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

Será o primeiro clássico tocado em Sevilha, após quatro finais da Copa em Valência (1936, 1990, 2011 e 2014), dois em Madri (1968 e 1974) e um em Zaragoza (1983).

Antes de sua disputa, e após o dia da liga deste fim de semana, o time do Flick receberá o Borussia Dortmund na primeira sala dos campeões, visitará os Leganés na liga, definirá o empate continental em Dortmund e receberá consecutivamente Celta e Mallorca na liga.

Laliga está na ESPN+ Agora você pode desfrutar da Laliga na ESPN+, onde pode ver todos os jogos ao vivo em espanhol. Inscreva -se aqui

Enquanto isso, o Real Madrid começará a visitar o Arsenal em Londres, nos campeões, se mudará para Vitoria para visitar o Alavés na liga, receberá a equipe inglesa em Bernabéu decidindo o empate europeu, fará o mesmo com o Athletic Club e visitará o Getafe em dois jogos da liga consecutiva.

Imediatamente após a final da Copa, nos dias 29 e 30 de abril, a primeira mão das semifinais da Liga dos Campeões será disputada. Se o Barcelona exceder o Borussia, começará recebendo o vencedor do duelo entre o Bayern de Munique e o Internalse e se o Real Madrid eliminar o Arsenal também começará em casa sua travessia contra o vencedor do Paris Saint-Germain vs Aston Villa.