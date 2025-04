A grande maioria dos americanos se opõe aos juízes impeachantes que governam contra Trump

CNN

Uma grande maioria dos americanos – 70% – se opõe a juízes federais impeachment que estão diminuindo a desaceleração da agenda do presidente Donald Trump à medida que a idéia continua a ganhar força entre os republicanos no Congresso, de acordo com uma pesquisa divulgada quinta -feira.

Além disso, 83% dizem que o presidente deve obedecer às decisões da Suprema Corte dos EUA, segundo a pesquisa da Marquette Law School. (Essa visão é mantida entre linhas partidárias, incluindo 78% dos republicanos, 82% dos independentes e 90% dos democratas.)

Trump, republicanos e aliados como Elon Musk criticaram os tribunais que ficaram do lado do governo enquanto a Casa Branca empurra uma agenda historicamente agressiva.

Na vanguarda, esteve o juiz distrital dos EUA James Boasberg, que bloqueou a capacidade do governo Trump de usar a Lei dos Inimigos Alienígenos para deportar rapidamente alguns migrantes. A decisão de Boasberg no mês passado levou Trump a pedir seu impeachment. O juiz John Roberts, em uma jogada extraordinariamente rara, repreendeu Trump por seus comentários em 18 de março.

A declaração de Roberts não mencionou Trump pelo nome, mas veio horas depois que o presidente intensificou seus ataques aos juízes federais, pedindo especificamente que Boasberg fosse impeachment.

“Este juiz, como muitos dos juízes tortos, sou forçado a aparecer antes, deve ser impeachment !!!” Trump postou sobre a verdade social.

Vários aliados de Trump, incluindo Elon Musk, estão pedindo semanas para impeachment de juízes em meio a uma série de decisões preliminares contra o governo Trump. A retórica de Trump se opondo ao judiciário tem sido muito mais agressiva do que durante seu primeiro mandato, e a abordagem do governo levantou medo de uma crise constitucional.

Os membros republicanos do Congresso, respondendo ao presidente, mudaram -se para impeachment dos juízes federais, que cumprem compromissos ao longo da vida. Um republicano do Texas, deputado Brandon Gill, disse nas mídias sociais no mês passado que introduziu artigos de impeachment contra Boasberg.

Os juízes impeachment são extremamente raros, e é improvável que essas resoluções avançam.

A pesquisa da Marquette Law School foi realizada de 17 a 27 de março e pesquisou 1.021 adultos dos EUA, usando o painel de opinião do SSRS, um painel on-line nacionalmente representativo. Os resultados entre a amostra completa têm uma margem de erro de amostragem de +/- 3,5 pontos percentuais.

John Fritze, da CNN, contribuiu para este relatório.