A guitarra esmagada de Kurt Cobain para ser Auptioned por US $ 30 mil

Nirvana Os fãs têm alguns é O caminho … um de Kurt Cobain As guitarras estão subindo para o leilão – e tem uma história com o falecido roqueiro.

A TMZ aprendeu que o White Fender Stratocaster de Kurt – que e quebrou durante a turnê europeia de 1992 do Nirvana – estará aberto a Biders a partir de quarta -feira de manhã às 9 da manhã. Se você estiver interessado … isso custará um mínimo de US $ 30 mil, que é a oferta inicial.

Embora o lance mínimo seja de US $ 30.000 … outro de seus estratocasters de Fender Smashed dos anos 90 Vendido por mais de meio mil Em 2023. Isso foi depois de seu videoclipe Blue 1969 Fender Mustang, apresentado no videoclipe “Smells Like Teen Spirit” do Nirvana Vendido por US $ 4,5 milhões surpreendentesPara.