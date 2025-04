A história de Tammy Abraham, competição máxima de Santi Gimenez

O inglês teve bons momentos para as equipes que passaram, no entanto, não tinha regularidade para ser indiscutível

O atacante Tammy Abraham Ele estrelou em uma das transferências mais importantes do Serie a No mercado de verão passado quando contratado pelo AC Milanequipe em que se tornou a principal competição do mexicano Santiago Gimenez.

Tammy começou a campanha de 2024/25 como a segunda atacante de Rossoneri atrás Álvaro Moratamas após a partida do espanhol para Galatasaray Turco, o inglês deveria assumir a posição inicial, mas não era. No início da temporada, Abraham teve um começo difícil ao registrar poucos gols nos primeiros meses e seu baixo desempenho no ataque foi fundamental para a diretiva italiana assinar o ‘Bebote’ na janela de transferência de inverno por mais de 30 milhões de dólares do Feyenoord A la erredivisie.

Tammy Abraham comemora com o AC Milan Imagem Photo Agency/Getty Images

Abraham tem uma turnê importante no futebol da Europa, no início de seu caminho nas categorias da juventude de uma das equipes mais destacadas da Inglaterra para fazer história em um dos clubes históricos da Itália.

O centro da frente nasceu na Inglaterra em 1997 depois que seu pai, Tamarabi Bakumo, deixou a Nigéria e emigrou para a Inglaterra com o objetivo de obter uma vida melhor. Em solo britânico, Bakumq se casou com a mulher que se tornaria a mãe de Tammy.

A paixão de Abraão Para o futebol, ele começou em tenra idade e entrou na academia da juventude do Chelsea Em 2004, apesar de gostar de ArsenalComo o próprio Tammy reconheceu alguns anos atrás.

“Para ser sincero, eu era fã do Arsenal. Mas isso não fez nenhuma diferença no Chelsea. Alguém que eu admirava muito foi Thierry Henry. É variedade quando definir, seus movimentos, sua maneira de dribllar … alguém assim teve um impacto importante em mim. Eu adoraria ser tão bom quanto ele, ou até melhor “, disse Abraham em declarações coletadas pelo gol.

O atacante foi todo o seu processo de treinamento com o blues e assinou performances brilhantes com as equipes jovens do Chelseamas deixou Londres em 2016 para jogar uma temporada com o Cidade de Bristol Conforme atribuído.

Em 2017, Tammy parecia voltar a Stamford Bridge; No entanto, a diretiva decidiu dar uma campanha para Swansea Cityequipe com a qual ele marcou 8 gols em 39 compromissos.

No verão de 2018, Abraham se despediu do Swansea e se juntou ao Aston Villa, Equipe com a qual foi posicionada como um dos melhores atacantes da Europa. Com a equipe do Lions, Tammy registrou 26 gols em 40 jogos, números que convenceram o Chelsea a recuperá -lo e, em 2019, Abraham viveu sua primeira temporada com o Chelsea fazer parte da primeira equipe.

A primeira campanha de Tammy com o blues foi marcada pela pandemia covid-19 que começou em 2020 e Abraão foi um dos jogadores que mostrou sua preocupação quando o Premier Leaguedepois de meses parados, ele decidiu retomar a atividade sem o público nas arquibancadas.

“Meu pai tem asma e se eu voltas Chelsea E estava sendo uma ótima temporada. Eu adoraria continuar, mas a coisa mais importante para mim é que estamos todos bem, exceto e ali, que tudo começa novamente. Então, o futebol retorna. Se for seguro, vamos fazê -lo, mas se não, será hora de esperar “, disse ele.

Entre 2019 e 2022, Tammy militou com o Chelseamas o atacante, que marcou 15 gols em sua primeira campanha em Stamford Bridge, não acabou atendendo às expectativas que os fãs do Blues tiveram. Depois de três anos, a paciência da diretiva de Londres foi esgotada e o clube fez um grande negócio com Abraão vendendo -o por mais de 40 milhões de dólares para o Roma.

No esquadrão da ‘Loba’, Tammy se encontrou novamente com sua melhor versão e foi fundamental no histórico Liga da conferência Isso conquistou a equipe italiana em 2022. O inglês registrou 27 gols em sua primeira campanha com Roma, então ele ganhou o amor e o respeito dos fãs.

Na temporada 2022/23, Abraão Ele não imitou os números que alcançou em sua campanha inaugural na Itália: 8 gols no gol da Série A e 1 na Liga Europa, competição com a qual os romanos chegaram à final, mas perdeu o título de pênaltis contra o Sevilha.

Para a campanha de 2023/24, Tammy teve como objetivo mostrar seu melhor nível, mas uma lesão no ligamento cruzado o forçou a se perder quase a temporada inteira. O inglês só poderia jogar os últimos jogos em que marcou um gol; No entanto, no verão passado, a diretiva de Roma alcançou um contrato de atribuição com o Milãoequipe que pagou cerca de dois milhões de dólares pelo empréstimo de Abraham.

Nesta campanha, Tammy Abrahamque em seu registro se orgulha de um Liga dos Campeões que conquistou com o Chelsea Em 2021, ele tem 10 gols e 5 assistências em 40 jogos disputados. O nascido na Inglaterra perdeu a propriedade com a chegada de Santiago Gimenez no inverno passado, mas nos últimos dias, Abraham venceu o mexicano a corrida até agora e os fãs esperam intensa competição entre os dois por consolidar como o ‘9’ do chefe da cabeça da cabeça do título do AC Milan.