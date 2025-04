A história de vida de Zhang Weili sendo adaptada na série de drama, o campeão do UFC também fazendo estreia de longa -metragem

Zhang Weili está atravessando a tela grande e pequena.

A campeã do UFC Strawweight, que é anunciada como uma enorme estrela e influência em seu país natal, está tendo sua história de vida adaptada em uma nova série de drama. O projeto sem título recebeu a luz verde da maior serpentina da China IQIYI, com o anúncio que chegou durante o festival internacional de cinema de Pequim com a produção de que a produção que deve começar em breve.

O repórter de Hollywood revelou a notícia pela primeira vez na quarta -feira.

Além da história de vida de Zhang sendo adaptada em uma série de TV, o lutador de 35 anos também está atravessando a atuação depois de conseguir um papel em destaque em um novo filme Depois do tufãoque é dirigido pelo premiado cineasta Li Yu.

O drama da arte apresenta Zhang em um papel em que ela interpreta AH XI-“Uma mulher com um passado trágico cuja vida é virada de cabeça para baixo depois que ela conhece um jovem estranho em uma ilha ameaçada à tempestade”.

Enquanto Zhang ficou muito ocupada com sua carreira na luta, ela nunca considerou atuar até conhecer Li e recebeu o roteiro do filme que a fez considerar o papel.

“De maneira alguma. Nunca [considered acting]”Zhang disse ao The Hollywood Reporter.“ Aconteceu de repente e, como aconteceu de repente, eu estava inicialmente contra. Especialmente porque este não é um filme de luta, não é ação. É um filme muito emocional, e eu não tinha certeza de começar com a forma como isso pode me afetar.

“Estou confortável lutando – esse é o meu mundo. Mas cavar o drama, em emoções, é muito diferente do que eu costumo fazer. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais eu gostava da ideia de enfrentar esse desafio.”

Acontece que Zhang recebeu o roteiro do filme na mesma época em que estava se preparando para uma defesa do título contra Yan Xiaonan no histórico UFC 300. Embora considerar sua estréia em exercício poderia facilmente distrair o bicampeão do UFC, Zhang diz que estar capaz de se concentrar em algo longe de lutar realmente a ajudou na época.

“Eu acho que foi realmente muito útil em termos de me ajudar a relaxar”, disse Zhang. “Geralmente, antes de uma luta, estamos sempre falando apenas sobre as coisas táticas, sobre a luta em si, mas poderíamos realmente ter uma discussão sobre o roteiro e esquecer um pouco sobre todo o resto. Era uma coisa muito interessante a se fazer.”

Zhang derrotou Yan no UFC 300 e, mais recentemente, despachou o desafiante invicto Tatiana Suarez de maneira impressionante no UFC 312 em fevereiro.

A partir de agora, Zhang não tem nada reservado, embora haja muitos rumores de que ela pode considerar uma mudança para o peso do mosca para desafiar o vencedor do próximo evento de co-principal do UFC 315 entre Valentina Shevchenko e Manon Fiorot.

Enquanto a luta continua sendo sua principal prioridade, Zhang admite que gostava de fazer sua estréia no cinema e agora atuar é definitivamente algo que ela considerará novamente no futuro.

“Meu foco está de volta ao treinamento agora, mas quem deve dizer o que acontecerá no futuro?” Zhang disse. “Acho que se um bom papel aparecesse, seja ação ou drama, acho que agora eu aceitaria.”