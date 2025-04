A lenda do CU Chad Brown Slams Decisão de aposentar o Hunter, os números de Sanders, ‘um pouco estranho’

Reproduza o conteúdo do vídeo

A lenda do Colorado Chad Brown Claramente não é fã de sua alma mater tomando a decisão rápida de se aposentar Shedeur Sanders dando Travis Hunter Os números da camisa … dizendo TMZ Sports Ele acha a escolha “estranha”.

A escola revelou no início deste mensalmente, afastando os números. 2 e 12 para sempre em homenagem aos recentes esforços dos búfalos na grade … mas Brown nos disse na sexta -feira que não ama a mudança.

O ex -linebacker de Buffs – que deixou a escola em 1993 – disse que os dois caras certamente merecem a honra … Manteiga, então um monte de outros que estão esperando há muito mais tempo.

“Se fôssemos um programa que entregava o tempo todo”, disse ele, “acho que eu e muitos ex -alunos da OTRA iriam analisar isso através de uma lente muito, muito diferente”.

“Mas conservador, conservador, temos sido e não fazemos para os rapazes, que ainda estão no campus – sua aula de graduação ainda nem deixou o campus do campus – parece um pouco estranho”.

Brown não está sozinho no sentimento … Ele recebeu com quem falou mais de uma dúzia de ex -búfalos, e “a maioria sente da mesma maneira que eu”.