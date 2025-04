A lesão que Mbappe sofre o chama de dúvida para a final da Copa del Rey

Madri – francês Kylian Mbappé foi enviado na sexta -feira a exames médicos que confirmou as primeiras impressões dos médicos do Real Madriddado que sofre uma entorse no tornozelo direito o que torna sua presença na final do Copa del Rey No próximo sábado, 26 de abril não é garantido.

Kylian Mbappé poderia perder a final da Copa del Rey devido à sua lesão no tornozelo. AP Photo/Manu Fernández

Embora do clube eles confiem que o Gallic pode chegar ao compromisso com o FC Barcelonaserá sua evolução que marca sua disponibilidade.

Um mbappé que na última quarta -feira, na eliminação nas quartas de final do Liga dos Campeões da UEFAele saiu para o jogo do jogo contra ele Arsenal Aos 75 minutos após um duelo com o arroz de Declan inglesa, no qual a articulação estava dobrada.

O atacante francês, com 1-1 no marcador e 1-4 global no empate (terminou 1-5) foi diretamente para as roupas sem poder suportar o pé direito normalmente.

Mbappé estará perdido, como iria acontecer por causa de sua expulsão contra Alavés, jogo de domingo na liga, na qual ele O Real Madrid recebe clube atlético.

Apesar de outro compromisso no campeonato doméstico, a visita de quarta -feira a Getafe (21:30), o principal objetivo é que o MBAPPÉ pode estar em uma final da Copa del Rey que pode marcar o futuro da equipe, já eliminada da Liga dos Campeões da UEFA e quatro pontos do FC Barcelona na liga.