A longa e complicada história de RFK Jr com as vacinas de sarampo

O secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., nesta semana, fez seu apoio mais forte até a vacina contra o sarampo em meio a um surto em andamento que matou três e infectou mais de 600 pessoas nos EUA.

Mas seu recente impulso para as pessoas serem vacinadas para o sarampo contrasta com os anos de trabalho de Kennedy contra as vacinas contra o sarampo, incluindo processar o estado de Nova York por seus mandatos de vacina e fazer inúmeras alegações de que o tiro é perigoso e desnecessário.

Comentários de Kennedy sobre X no domingo passado que a vacina contra o sarampo-rubella (MMR), “é a maneira mais eficaz de impedir a propagação de sarampo”, provocou críticos de vacinas que viram a declaração como uma traição às opiniões de longa data do secretário de saúde sobre a segurança da vacina.

“Bobby Kennedy foi nosso fundador, mas Bobby Kennedy agora é o secretário da HHS”, disse Mary Holland, CEO do grupo de saúde infantil do Grupo Anti-Vaccina, em comunicado em vídeo. “Ele certamente parou disso em minha experiência pessoal e, na experiência pessoal de muitas pessoas na CHD, a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola foi extremamente prejudicial”.

A Holanda repetiu alegações refutadas de que a vacina MMR causa autismo.

O secretário de saúde acompanhou nesta quinta -feira com uma entrevista da Fox News, onde disse a apresentadora Martha MacCallum que é “muito difícil dizer” se as mortes por sarampo este ano poderiam ter sido evitadas com vacinas. “Precisamos fazer melhor no tratamento de crianças que têm essa doença, e não apenas dizer que a única resposta é a vacinação”.

Ele também discutiu o plano de “pesquisa e teste maciço” da Agência de Saúde para encontrar as causas do autismo até setembro, um projeto que ele disse que investigará as vacinas, juntamente com exposições ambientais, alimentos e fatores sociais.

Embora Kennedy tenha sido mais crítico das vacinas covid-19 nos últimos anos, as imunizações de MMR têm sido uma de suas metas mais antigas e consistentes para desinformação e alarme nas últimas duas décadas.

A CNN procurou o HHS para comentar sobre os comentários anteriores e recentes de Kennedy sobre as vacinas contra a MMR.

Como Kennedy escreveu em seu livro de 2023 com Brian Hooker, Vax-Unvax, “A vacina MMR é a ponta da lança em relação ao debate moderno em torno da segurança da vacina”.

Aqui estão três maneiras pelas quais Kennedy questionou a segurança da vacina e a gravidade das próprias infecções do sarampo.

A teoria de que as vacinas contra a MMR levaram ao autismo se firmaram pela primeira vez com um estudo de 1998, de 1998, de Andrew Wakefield. Como o médico britânico desprezado ganhou destaque no mundo anti-vacina, Kennedy também-que defendeu repetidamente sua pesquisa desmascarada.

“Wakefield [and his co-researchers] Não declarou que a MMR causa autismo ”, escreveu Kennedy e Hooker em seu livro de 2023.“ Eles apenas apontaram o momento da vacina antes do início dos sintomas. ”

Dez dos 12 co-autores do estudo emitiram uma retração em 2004, dizendo que não estabeleceu nenhum vínculo causal entre o tiro de MMR e o autismo. Bebês com autismo geralmente começam a mostrar sinais entre 12 a 24 meses de idade; A primeira dose da vacina MMR geralmente é dada quando uma criança tem 12 meses de idade.

Kennedy, como Wakefield, afirmou ao longo dos anos que as vacinas contra a MMR levam a inúmeros eventos adversos além do autismo.

As vacinas contra a MMR têm uma “taxa de lesão inconscientemente alta”, escreveu que Kennedy no site da CHD em 2019, citando complicações gastrointestinais e respiratórias de um estudo de meados da década de 1970. Esses são sintomas “que podem convencer os consumidores racionais a escolher as infecções sobre a vacina”, acrescentou.

Em março, falando com Sean Hannity, da Fox News, Kennedy repetiu a alegação de que as próprias vacinas são tão arriscadas no vírus. ““[The MMR vaccine] causa todas as doenças que o próprio sarampo causa “e leva a” mortes todos os anos “, disse ele.

Não há mortes relatadas da vacina entre pessoas saudáveis, de acordo com a Infeccsety Disease Society of America.

Kennedy disse repetidamente que os surtos de sarampo não são incomuns, a infecção não é grave em pessoas saudáveis ​​e as mortes com sarampo são devidas a outras causas.

“Se você olhar para as crianças na África que morrem de sarampo, ou essas outras doenças infecciosas, todas elas estão desnutridas”, disse ele no podcast de Joe Rogan em junho de 2023. “É difícil para uma doença matar uma pessoa saudável; é difícil para uma doença infecciosa matar uma pessoa saudável com um sistema imunológico acidentado”.

Os departamentos estaduais de saúde não relataram condições de saúde subjacentes relatadas nas três mortes nos EUA este ano, as primeiras mortes de sarampo no país em uma década. Todas as três, duas crianças no Texas e um adulto no Novo México, não foram vacinadas. Na entrevista da Fox na quinta -feira, Kennedy sugeriu que pelo menos uma das crianças tivesse complicações médicas anteriores.

Kennedy também este ano descartou a noção de que muitos morreram de sarampo em um surto de samoano de 2019 que matou 83 e infectou mais de 5.000 pessoas.

Detalhes da visita de Kennedy a Samoa meses antes do surto de 2019 ressurgir durante suas audiências de confirmação no Senado. Ele foi ao país após um convite de um advogado anti-vacina, mas nega que ele fez campanha contra a vacinação enquanto estava lá. Ele também negou aos senadores que dezenas de pessoas morreram do vírus.

“A maioria das pessoas não tinha sarampo”, quando as amostras de tecido foram testadas, disse ele ao senador Ron Wyden (D-Ore.) “Não sabemos o que os estava matando”.

Essa alegação é uma “fabricação total”, disse o diretor-geral da Samoa, Dr. Alec Ekeroma à Associated Press. Ekeroma também disse que Kennedy se encontrou com advogados anti-vacinas enquanto estava lá.

Kennedy, juntamente com o ex-promotor federal Michael Sussman, processou o Estado de Nova York em 2019 para se opor à exigência de vacinas para crianças em idade escolar. A legislatura do estado aprovou a lei, que removeu isenções religiosas, em meio a um surto de sarampo naquele ano entre a comunidade judaica ortodoxa do Brooklyn que infectou quase 800 pessoas.

Um juiz da Suprema Corte do Estado rejeitou o processo dias depois. A defesa de saúde das crianças de cana-de-pano de Kennedy prometeu continuar lutando.

Nesse mesmo ano, Kennedy se reuniu com os moradores do estado de Washington contra um mandato de vacina MMR para crianças frequentando a escola. Na época, havia aproximadamente 50 casos de sarampo relatados no estado. Ele se espalhou para 71 pessoas, a maioria delas crianças não vacinadas, durante o surto de meses.

Como secretário de saúde, Kennedy sustentou a posição de que a vacinação deve ser uma escolha, apesar da disseminação de sarampo em 23 estados.

“A posição do governo federal, minha posição, é que as pessoas devem receber a vacina contra o sarampo, mas o governo não deveria exigir isso”, disse Kennedy à CBS News, 8 de abril. “Eu sempre disse durante minha campanha – e todas as partes, todas as declarações públicas que fiz – não vou tirar as vacinas das pessoas.