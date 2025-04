A luta de Ibrahime Sylla para obter registro na Liga MX

O jogador não tem recorde na Liga MX, treina com a categoria Sub-23 de Necaxa e seu caso atingiu o FMF

Ibrahime Sylla lutar desde fevereiro de 2024 para obter o registro antes do Liga MXcom a ajuda de Necaxa e de AcnurAlto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. Ele ainda não entende.

Seu caso é analisado pelo alto comando do Federação de futebol mexicanomas, desde que você não tenha o cartão do Liga MXterá que participar de uma terceira divisão não -profissional.

“É um assunto que se preocupa muito, não deixa você dormir”, ele descreve Ibrahime Sylla Sobre a falta de registro.

“Todos sabemos que no mundo do futebol implica a idade. Você está com seus colegas de classe que têm muito tempo jogando no Liga MX E não jogue em nenhum jogo profissional. Eu quero ter esse sentimento, o que está no Liga MX”, Ele menciona Ibrahime.

Enquanto a situação do registro de Ibrahime Syllaque se apresenta como fim ou lateral, treina com a categoria sub-23 de Necaxa.

Acnur lutou para Ibrahime Obtenha o registro de futebol formado em México. A Agência das Nações Unidas explica que o jogador tem os documentos que lhe concedem direitos como qualquer mexicano. Necaxa Ele quer não ocupar o Plaza de inalterado no México.

“Eles não são ações paralelas, são ações de direitos, então o que nos toca é abrir um pouco a porta e dizer às pessoas, bem, essa é uma pessoa que está sendo reconhecida, que tem proteção internacional em Méxicoque tem direitos como qualquer pessoa que vive em México”Disse Paola Monroy, chefe de Acnur Raso.

Em Necaxa estão dispostos a apoiar Ibrahime Sylla Até as últimas instâncias, embora também tenha um plano se o jogador não puder ser registrado como formado em México antes do Liga MXporque os lugares não formados no México estão ocupados.

“É um caso único em México. Quando ela é refugiada, uma certa documentação já o credencia como mexicano, mas antes do Federaciónainda não. No caso de ele não poder continuar jogando, ou algo é praticado, esportes que não o atingem, a idéia também é integrá -la à nossa equipe das Forças Básicas, como treinador, treinador físico, como secretário técnico, que é um pouco Necaxa.

O caso de Ibrahime Sylla Ele chegou até Ivar Sisniega, presidente do Federação de futebol mexicanoque não deu uma resposta definitiva sobre se Necaxa Você pode registrar o jogador como treinado em México Enfrentando a abertura de 2025 e cumprindo o sonho do ano de 20 anos.

O que o FMF diz sobre o registro de Ibrahime Sylla?

Ibrahime Sylla obteve a condição de refugiado em México Em 2022, que automaticamente tem os mesmos direitos que qualquer cidadão mexicano. No entanto, no artigo 7 do Apêndice I dos regulamentos do Liga MX É estipulado que um jogador a ser registrado como Formado no México Ele deve ter nascido em território mexicano, ter uma mãe ou pai mexicano, ter um passaporte ou certidão de nascimento no momento do registro.

O jogador que treina Necaxa não possui nenhum dos requisitos solicitados pelo Liga MXembora tenha o documento de identidade de viagem, que é um passaporte emitido pelo Ministério das Relações Exteriores, porque, pela proteção internacional, ele não pode ter contato com o consulado de seu país. Também tem a prova de reconhecimento da condição de refugiado e o cartão de residência permanente emitido pelo governo do México.

ESPN procurou a federação mexicana de futebol para conhecer o status do registro de Ibrahime Syllamas no momento desta publicação, uma resposta não foi obtida.

