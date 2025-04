A mais jovem do Tribunal de Imigração deixou para seus próprios dispositivos

CNN

Toda semana, Evelyn Flores viaja para abrigos do governo em Washington, DC, região para o tempo da história com crianças migrantes, contando a história de um gato de desenho animado aprendendo a navegar em um sistema de imigração confuso com a ajuda de seu advogado de super -heróis.

“Eles não sabem o que é um advogado, não sabem o que é um juiz, eles são muito pouco”, disse Flores, gerenciando paralegal para o programa infantil no Centro de Direitos de Imigrantes da Amica. “Tentamos o nosso melhor para explicar, mas é tão difícil.”

Agora, esses momentos de ensino podem se tornar ainda mais críticos se as crianças forem forçadas a enfrentar o tribunal sozinho, sem um advogado.

Em meio à indignação pública sobre o devido processo concedido aos imigrantes, ou à falta dela, é um dos mais jovens do sistema judicial de imigração que pode estar entre os que os mais atingidos pela repressão do governo Trump e cortes de financiamento.

O governo decidiu em março rescindir um contrato federal com o Acacia Center for Justice, que gerencia uma rede de organizações de serviços jurídicos que representam cerca de 26.000 crianças não acompanhadas – alguns que são bebês e jovens demais para falar – nos Estados Unidos.

“Esta decisão foi tomada sem nenhum plano para abordar as 26.000 crianças com casos abertos que o governo incentivou nossa rede a assumir. Como resultado, essas crianças agora não conseguem participar significativamente de seus casos e são deixadas em Lurch”, disse Shaina Aber, diretora executiva do Acacia Center for Justice.

Em apenas algumas semanas, a medida resultou em demissões de funcionários e uma interrupção nos serviços jurídicos que podem levar os advogados a se retirar dos casos.

“O apoio federal é tudo”, disse Wendy Young, presidente de crianças que precisam de defesa. ““Provavelmente veríamos mais como 90 % dessas crianças passando por um processo sem advogados. ”

Ao mesmo tempo, as crianças migrantes estão sendo colocadas em documentos judiciais acelerados como parte dos esforços para acelerar as deportações, reduzindo significativamente o tempo que precisam coletar evidências e apresentar seu caso perante um juiz de imigração.

“Este é um processo que apenas fará as crianças ferroviárias através do sistema”, disse Young. “Eles receberão uma ordem para serem deportados dos Estados Unidos, sem acesso ao devido processo ou justiça fundamental”.

De acordo com a lei dos EUA, os imigrantes não têm o direito de aconselhar às custas do governo, nem mesmo crianças, deixando -os depender de advogados voluntários ou organizações não -governamentais. A Lei de Reautorização de Proteção às Vítimas de Tráfico de 2008 criou proteções especiais para crianças migrantes, incluindo a garantia de “na maior extensão praticável” que eles tenham um advogado para representá -las.

O governo Trump argumentou nos documentos judiciais que o governo federal tem discrição em como distribui fundos federais. “Embora o dinheiro tenha sido autorizado pelo Congresso, o Congresso nunca exigiu seus gastos”, escreveu.

Desde então, um juiz federal ordenou que o governo restaurasse temporariamente o financiamento, mas até o momento, isso não aconteceu, de acordo com os destinatários desses fundos.

O governo Trump disse que milhares de crianças migrantes que procuram asilo ou outro status legal são confundidas e estão tentando rastreá -las.

“O presidente Trump está comprometido em fazer tudo o que puder para encontrar essas crianças, mas vou admitir que você agora é o trabalho mais difícil das três coisas que ele quer que eu faça. Essa é a parte mais difícil”, disse Tom Homan, na fronteira com a Casa Branca, em uma sessão conjunta especial da legislatura do Arizona neste mês.

Especialistas argumentam que cortar fundos federais para os principais serviços contraria esse esforço, retirando as pessoas que os estão ajudando através do sistema de imigração, e isso inclui relatórios ao governo.

Flores conta a história do gato dos desenhos animados, conhecido como Fulanito para crianças de 12 anos ou menos. Fulanito, no tempo da história de Flores, atravessa os Estados Unidos e acaba perante um juiz de imigração, e seu advogado o ajuda a garantir o alívio da imigração. Para os adolescentes, o grupo descreve o processo do Tribunal de Imigração através de uma analogia de futebol.

As organizações que trabalham com crianças migrantes geralmente precisam ser criativas para que elas se abram. Os funcionários usam livros para colorir, brinquedos de inquieto e bolas de estresse.

“Muitas vezes, vamos colorir com crianças. Vamos retirar uma página para nós mesmos e colorir enquanto conversamos com elas. É difícil falar sobre coisas pesadas enquanto você está apenas olhando um para o outro”, disse Scott Bassett, advogado do Programa Infantil do Centro AMICA para Direitos de Imigrantes.

Young comparou seus escritórios a uma escola de viveiro. A lição: como combater seu processo de deportação.

“Teremos crianças em todo o lugar, e minha equipe está explicando a elas, usando brinquedos, giz de cera, quadros de giz, quais são seus direitos no sistema de imigração. E é algo que é muito comovente, é muito alegre, mas também há um tremendo senso de gravidade”, disse Young.

O Michigan Immigrant Rights Center, que também trabalha com crianças não acompanhadas, usa conjuntos de brinquedos artesanais representando um tribunal para exibições legais individuais com crianças. As crianças que precisam de defesa fazem shows de marionetes.

As idades variam, mas a importância dos procedimentos de imigração permanece a mesma para todos que vão perante um juiz de imigração – que finalmente decide se alguém permanece nos Estados Unidos ou é removido.

“Eu estava em um tribunal no verão passado, onde uma criança de três anos estava em um processo. Ele brincou com seu carro de brinquedo no corredor da sala do tribunal até ser chamado, e então uma jovem o pegou e o levou para a frente do tribunal”, disse Young.

“Eu posso te dizer, eu sabia que a criança sabia que algo dramático estava prestes a acontecer. Ele começou a chorar. Ele estava inconsolável naquele momento”, acrescentou.

Em um recente processo judicial apresentado como parte do processo em andamento sobre o término de fundos, os defensores da criança do jovem centro citaram “crianças de até cinco anos de idade sentadas em mesas sozinhas na frente de juízes”.

“Durante os dias imediatamente após o término do financiamento, os advogados da criança observaram os juízes de imigração aprendendo pela primeira vez nas audiências do tribunal que o financiamento para a representação legal e o amigo dos serviços judiciais para crianças não acompanhadas havia sido demitido”, diziam os registros.

“Ao chegar ao tribunal, as crianças também aprenderam pela primeira vez que não teriam um advogado para representá-las. Em um tribunal, os jovens defensores do centro do centro observaram uma menina de 14 anos que se chorava no lobby do tribunal quando lhe disseram que ela não teria um advogado e precisaria se levantar sozinha”, continuaria.

Os lançamentos para os guardiões diminuem a velocidade e os casos aceleram



O Escritório de Reassentamento de Refugiados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos é acusado de cuidar de crianças migrantes desacompanhadas até serem libertadas a um patrocinador nos Estados Unidos, como um parente ou amigo da família.

A agência recentemente lançou várias novas políticas sobre a liberação de crianças para patrocinadores que dificultam a reunião de crianças com seus guardiões.

As autoridades de Trump argumentaram que a verificação adicional dos patrocinadores é necessária para garantir a segurança da criança. Mas os especialistas o descrevem como uma mudança dramática que provavelmente manterá as crianças sob custódia por mais tempo.

“O ORR impôs recentemente uma série de requisitos de verificação de patrocinadores draconianos, incluindo requisitos restritivos de identificação, impressão digital universais e testes de DNA”, disse Neha Desai, diretora administrativa de direitos humanos e dignidade do Centro Nacional de Lei da Juventude.

“Isso tornou quase impossível que as crianças sob custódia da ORR sejam libertadas se o patrocinador não estiver documentado ou se o patrocinador vive com pessoas sem documentos – mesmo que a criança esteja buscando libertação para os pais”, acrescentou.

Enquanto isso, em alguns tribunais, os casos estão sendo acelerados para serem resolvidos em questão de semanas.

Em um tribunal de Nova York na segunda -feira, um juiz de imigração presidiu um grupo de sete a 10 menores não acompanhados – com idades entre 6 e 17 anos e a maioria sem representação legal. Eles apareceram virtualmente da custódia do governo.

O juiz guiou as crianças através do básico do processo do Tribunal de Imigração.

“Só porque você pode ser removido não significa que você precisa ser”, disse a juíza Jennifer Durkin, enfatizando que suas histórias individuais eram importantes. Ela reconheceu a natureza intimidadora dos procedimentos, acrescentando: “Meu trabalho é ouvir por que você veio para os Estados Unidos”.

Os menores, que atualmente residem em um abrigo administrado pelo governo no Brooklyn, pareciam atentos. Em momentos, a seriedade da audiência deu lugar à infância – um garoto soltou algumas risadas divertidas durante o interrogatório do juiz.

Duas crianças estavam no processo de reunificação com os membros da família. Um, uma jovem com paralisia cerebral que está atualmente hospitalizada, foi representada por advogados. Seu advogado informou ao juiz que ela estava sendo reunida com a mãe.

O garoto de seis anos, o mais jovem presente, também foi representado por advogados. Seu advogado disse que estava no processo de se reunir com sua avó materna.

Todas as crianças estavam programadas para uma segunda audiência em junho ou julho, dando àqueles sem conselhos aproximadamente dois meses para encontrar representação legal.

Angelica Franganillo Diaz, da CNN, contribuiu para este relatório.