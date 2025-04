À medida que os democratas se reúnem em torno do caso de Abrego Garcia, alguns preocupam que um argumento do devido processo não aterrisse com os eleitores

CNN

Os esforços dos democratas para chegar a uma mensagem vencedora contra o presidente Donald Trump levaram o partido a considerar como abraçar uma nova causa politicamente complexa: pressionar o governo a seguir uma ordem da Suprema Corte para facilitar o retorno de Kilmar Abrego Garcia.

O partido falou uniformemente em apoio ao direito de Abrego Garcia ao devido processo depois que ele foi erroneamente deportado para El Salvador no mês passado. Mas alguns expressaram preocupação nos últimos dias sobre como ela transmitiu as nuances de seu argumento de que uma violação dos direitos de devido processo de uma pessoa – independentemente de sua história de fundo ou status legal pessoal – ameaça todos nos EUA. E enquanto os democratas tentam recuperar o poder em Washington, começando nas eleições de meio de mandato do próximo ano, como essa mensagem é recebida pelos eleitores.

Os democratas que pediram uma abordagem diferente dizem que temem que o partido não esteja fazendo o suficiente para ampliar o devido processo do processo além do caso de Abrego Garcia. Outros argumentaram que é uma “distração” de mensagens mais salientes politicamente salientes na economia que muda a conversa para a imigração, onde Trump tem uma vantagem com os eleitores.

Em um esforço agressivo para manter a questão viva e aumentar a pressão sobre o governo, os legisladores democratas – incluindo o senador de Maryland, Chris Van Hollen, e um quarteto de progressistas da Câmara – viajou recentemente a El Salvador para visitar o Abrego Garcia, que foi mantido em Salvador, as prisões desde a deportação do mês passado e pressionou a liberação. Eles se juntam a outros que rejeitaram o contra -argumento de membros de seu próprio partido, que dizem que o argumento do devido processo vem com riscos políticos.

“Nós, como democratas, devemos lutar pelo devido processo, não porque ele faça bem, não porque tenha sido agrupada, mas porque lutar pelo devido processo é a coisa certa a fazer”, disse o deputado Ritchie Torres, um democrata de Nova York, em entrevista.

De acordo com a legislação, Torres introduzido no mês passado, o governo dos EUA seria obrigado a punir países estrangeiros se não devolverem migrantes que um tribunal decidiu ser deportado indevidamente.

Na segunda -feira, os representantes democratas Maxwell Frost, da Flórida, Robert Garcia, da Califórnia, Yassamin Ansari, do Arizona, e Maxine Dexter, do Oregon, chegaram a El Salvador, como eles disseram: “Ligue a atenção para o desafio ilegal do presidente Trump da decisão de um tribunal supremo e unânime”.

Em uma entrevista coletiva lá, Frost disse que estava em El Salvador porque recebeu “centenas e centenas de ligações” e e -mails de seus eleitores.

“Eu represento muitos imigrantes. Eu represento muitas pessoas que se vêem representadas nessa situação”, disse Frost mais tarde em uma entrevista à Fox News na segunda -feira. “Eles estão dizendo: ‘Congressista, faça o que pode agora, porque é ele hoje, e pode ser um de nós amanhã.’”

Os republicanos foram rápidos em enquadrar a defesa dos democratas de Abrego Garcia, um morador de 29 anos de Salvadorean e Maryland que entrou no país ilegalmente há mais de uma década, como um sinal de que os democratas estão mais comprometidos em proteger os migrantes do que os cidadãos americanos.

Em uma tentativa de mudar a opinião pública em torno de Abrego Garcia, o governo apontou para uma ordem de proteção de 2021 que sua esposa apresentou acusando-o de violência doméstica que mais tarde foi retirada, uma parada de trânsito de 2022 que um oficial descreveu como um suspeito de “incidente de tráfico de seres humanos”, além de alegações de um informante sobre a aplicação da lei que ele é um membro da gang-1.

A esposa e o advogado de Abrego Garcia sustentam que ele não tem vínculos com o MS-13. O homem de Maryland não tem registro criminal nos Estados Unidos, de acordo com documentos judiciais.

No mês passado, o Abrego Garcia foi deportado para a notória prisão de Cecot de El Salvador, apesar de uma ordem de 2019 impedir que ele fosse enviado ao país devido ao risco de perseguição. O governo chamou sua deportação de “erro administrativo” e desafiou abertamente a ordem da Suprema Corte de facilitar seu retorno.

Durante um recente briefing da imprensa da Casa Branca, a secretária de imprensa Karoline Leavitt foi acompanhada por Patty Morin, mãe de Rachel Morin, uma mulher de Maryland que foi estuprada e assassinada por um fugitivo de El Salvador em um caso de 2023 não relacionado a Abrego Garcia. Eles também procuraram usar as mídias sociais, se concentrando nas imagens de Van Hollen se reunindo com o Abrego Garcia no hotel do senador, onde o legislador disse que a equipe de garçons colocou óculos de ar-de-sal na mesa para fazer parecer que o par estava bebendo margaritas.

Depois que os quatro parlamentares progressistas anunciaram que haviam chegado a El Salvador, o braço da campanha dos republicanos da Câmara chamou o novo “filho de pôsteres” dos Democratas de Maryland. O NRCC também se ofereceu para pagar pela passagem aérea de ida e volta dos democratas para El Salvador se eles transmitiram suas viagens.

“Os democratas da Câmara provaram que se preocupam mais com os bandidos ilegais de gangues imigrantes do que as famílias americanas”, disse Mike Marinella, porta -voz do Comitê Nacional de Campanha Republicano, em comunicado. “A agenda deles é clara: elevar criminosos. Abandone os americanos.”

Matt Bennett, co-fundador da Third Way, um think tank de centro-esquerda, disse que o caso do Abrego Garcia era uma “causa difícil e complicada” para os democratas aceitarem, mas “[Trump] Molgar o nariz na corte é um lugar bastante seguro para os democratas pousarem politicamente. ”

“Eu sei que os republicanos – o governo Trump e o NRCC e outros – acreditam que este é um vencedor para eles, e não tenho certeza de que eles estão certos”, disse Bennett. “Eu acho que os americanos estão desconfortáveis ​​com um presidente que está agindo de maneira que é claramente ilegal”.

No outro extremo do espectro democrata, Adam Green, co-fundador do Comitê de Campanha de Mudança Progressista, disse que Trump personalizou uma das principais questões do partido 2024: defender a democracia.

“Se a desvantagem de falar sobre democracia em 2024 é que não era uma questão de mesa de cozinha, Trump criou uma questão que literalmente leva os pais de uma mesa de cozinha para um gulag em um país estrangeiro sem o devido processo”, disse Green.

Mas um estrategista democrata que trabalha com candidatos nos distritos que Trump ganhou expressou preocupação de que as nuances do argumento dos direitos constitucionais se perdessem. O estrategista, que pediu anonimato para falar bem sinceramente, disse que os democratas deveriam defender o devido processo quando perguntado sobre isso, mas que o volume de atenção focado no caso atual faz parecer que é a principal questão do partido.

“O impulso entre muitos democratas é sempre aumentar o volume de até 11 e tirar proveito de qualquer que seja a oportunidade fotográfica mais fácil e óbvia”, disse o estrategista. “Nesse caso, você obtém uma situação em que está dando à Casa Branca e aos republicanos muitas imagens e visuais que eles acham atraente para eles.”

Enquanto isso, o estrategista democrata Mo Elleithee argumentou que os democratas deveriam ter cuidado para não transformar o Abrego Garcia em um mártir ou manter o foco de seu argumento devido a ele. Em vez disso, ele disse, o partido precisa focar seu argumento em uma Casa Branca que “correu” de uma maneira que ameaça todos os americanos, incluindo cidadãos americanos que foram injustamente detidos por funcionários da imigração.

“Os democratas que estão indo para lá devem dizer … ‘Se um juiz diz que ele é um cara mau, então vamos deportá -lo'”, disse Elleithee. “’E se ele é um cara legal, nós o acompanharemos de volta para sua família, que está esperando por ele.’”

Alguns democratas argumentaram que o governo está usando o caso do homem de Maryland para distrair o impacto que sua agenda tarifária teve na economia global.

“Eles estão fazendo isso porque querem distrair as pessoas do fato de que nossa economia está em uma queda graças a elas, suas tarifas”, disse o senador de Minnesota, Amy Klobuchar, no domingo sobre o “Estado da União” da CNN.

O governador Gavin Newsom, um democrata da Califórnia e o potencial candidato presidencial de 2028, concordou com os membros de seu partido pedindo ao governo que siga as ordens da Suprema Corte. Mas ele também chamou o impulso para devolver o homem de Maryland de “distração” e um “caso difícil” para os democratas, porque alguns eleitores podem ver o partido como defesa do MS-13 ou “alguém que está fora de vista, fora de mente em El Salvador”.

“Eles não querem esse debate sobre as tarifas, não querem ser responsáveis ​​pelos mercados hoje”, disse Newsom durante uma conferência de imprensa sobre tarifas na semana passada. “Eles querem ter essa conversa. Não se distraia com as distrações.”

Questionado sobre os comentários de Newsom, Van Hollen reiterou que o caso não é sobre uma pessoa, mas a ameaça que o caso representa aos direitos constitucionais de todos os outros.

“Acho que muitos eleitores, republicanos e democratas, estão cansados ​​de funcionários e políticos eleitos que apenas colocaram o dedo ao vento”, disse Van Hollen separadamente à Dana Bash, da CNN, no domingo. “Quem não está preparado para se levantar e lutar pela Constituição não merece liderar.”

O esforço dos democratas no caso de Abrego Garcia também pode marcar uma mudança sutil na maneira como o partido abordou a questão da imigração. No ano passado, o presidente Joe Biden apoiou um acordo de imigração bipartidária que financiaria os tribunais de imigração e a segurança nas fronteiras, além de criar mais avenidas para a imigração legal, que finalmente falharam.

Nas primeiras semanas da Segunda Presidência de Trump, várias dezenas de democratas na Câmara e no Senado ajudaram a aprovar a Lei de Laken Riley, que exige que o Departamento de Segurança Interna detém os migrantes acusados ​​de roubo, furto em lojas, agredindo um policial ou um crime violento. Os críticos da lei argumentam que suas disposições obrigatórias de detenção corroem os direitos de devido processo para alguns migrantes. Pelo menos um legislador democrata, a deputada Jahana Hayes, disse que se arrepende de apoiar o projeto.

Matt Barreto, estrategista democrata e pesquisador que trabalhou na campanha do vice -presidente Kamala Harris, disse que a resposta dos democratas ao caso de Abergo Garcia mostra que o partido está encontrando seus pés sobre como abordar a imigração e Trump, com Van Hollen liderando o caminho. Ainda assim, ele disse, os democratas poderiam fazer mais para defender os imigrantes.

“Acho que na imigração, em particular, os democratas podem recuar mais para demonstrar que esses não são criminosos”, disse Barreto. “São pessoas com famílias, são contribuintes, e Trump está mentindo sobre o aspecto criminal de isso como uma desculpa para apenas sequestrar as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos”.