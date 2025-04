À medida que os democratas superam nas eleições fora do ano, o Partido Republicano se preocupa com a participação de eleitores de Trump

CNN

Um trio de resultados eleitorais nesta semana tem republicanos que enfrentam uma nova realidade: eles não apenas estão enfrentando ventos políticos como o partido no poder, mas simultaneamente lidando com uma reversão dramática nas preferências partidárias dos eleitores mais confiáveis ​​do país.

Durante anos, os republicanos foram vistos como o partido que dominou as eleições de perfil mais baixo fora dos anos presidenciais, enquanto os eleitores democratas eram menos consistentes. Mas sob o presidente Donald Trump, os republicanos se preocupam que sua base mudou para incluir os eleitores de baixa propensão que se destacam, mas não são tão motivados quanto os democratas a aparecer quando não estão na votação.

Os democratas tiveram um desempenho excessivo do topo do ingresso de 2024 em quase todas as eleições especiais deste ano, viraram o controle de dois assentos estaduais no Senado em Iowa e Pensilvânia, pela metade pela metade das margens de dois assentos da Câmara dos EUA, na Flórida, e conquistaram uma corrida da Suprema Corte do Estado de Wisconsin em 10 pontos. Embora os democratas tenham dito que esses resultados são um sinal de que os eleitores estão rejeitando a agenda do governo Trump, alguns dos principais republicanos aumentaram alarmes sobre como lançar a base.

“O problema político do lado republicano do corredor é como fazer com que nossa base vote nas eleições fora do ciclo”, escreveu o vice-presidente JD Vance sobre X, acrescentando que era hora de o estabelecimento do Partido Republicano aprender com o sucesso político de Trump.

Charlie Kirk, o fundador da Turning Point USA, argumentou que os republicanos deveriam reconhecer que eles são o partido de eleitores de baixa propensão ou pessoas que não aparecem consistentemente para votar.

“Eleições especiais e eleições fora do ciclo continuarão sendo um problema sem uma mudança de estratégia”, escreveu ele no X.

Kirk, cuja organização trabalhou para envolver os eleitores de baixa propensão nos estados de balanço durante o ciclo eleitoral de 2024, disse que a política é uma “reflexão tardia” para muitos de seus eleitores e republicanos precisavam “começar a financiar completamente a infraestrutura para combinar com a máquina democrata” à frente dos 2026 médios.

Aprovando -se dos partidários de Trump que votam com pouca frequência podem ser a chave para a sorte eleitoral dos republicanos, especialmente porque a agenda do presidente corre o risco de afastar os eleitores independentes e moderados.

Os republicanos também esperam manter o controle da sede do governador da Virgínia, apesar da magra democrata do estado e potencialmente se basear em suas estreitas maiorias da Câmara e do Senado.

O partido que ganha a Casa Branca perde historicamente assentos no ciclo intermediário que se segue, e os eleitores se tornaram cada vez mais dispostos a apoiar o governo dividido – os presidentes Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden perderam a casa dois anos depois de serem eleitos pela primeira vez.

Um operador político do Partido Republicano familiarizado com campanhas da Câmara disse que o partido ainda está ofendido e apontou para os 13 distritos da Câmara dos EUA que Trump venceu em 2024, que são mantidos pelos democratas. Os republicanos também observaram que é muito cedo para dizer como será o clima político, a economia ou os índices de aprovação de Trump no próximo ano.

Uma pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada nesta semana descobriu que Trump tinha uma classificação de aprovação de 43%, com 52% dos americanos dizendo que concordam que as tarifas em bens importados causariam mais mal do que o bem e 57% vendo os movimentos do presidente para abalar a economia como errática demais.

Ao longo da era Trump, os democratas apontaram vitórias nas eleições especiais e fora do ano e perdas mais próximas do que o esperado como evidência de uma vantagem de momento. Durante o primeiro mandato de Trump, os democratas conquistaram um assento na Câmara dos EUA na área de Pittsburgh e um assento no Senado dos EUA no Alabama em eleições especiais antes de reconquistar a Câmara em 2018. O partido também cortou significativamente as margens do Partido Republicano em um punhado de eleições especiais para cadeiras de US-Red, em estados, como Kansas e South Carolina.

Mike Duhaime, ex -diretor político do Comitê Nacional Republicano, disse que os republicanos teriam que aprender a mesma lição que os democratas fizeram sob Obama. Apesar de suas vitórias em 2008 e 2012, os democratas sofreram derrotas substanciais no meio de 2010 e 2014.

“Quando se trata de sair dos republicanos, é preciso dinheiro, leva uma mensagem e é preciso um candidato emocionante”, disse Duhaime.

Ele apontou para Wisconsin, onde Brad Schimel, um candidato conservador da Suprema Corte do estado endossado por Trump, perdeu para a liberal Susan Crawford. Embora Schimel tenha conquistado 63% do número de votos que Trump recebeu em novembro – excedendo os 60% dos republicanos da Mark estimaram que precisavam vencer – Crawford ganhou 78% do número de votos que Kamala Harris recebeu. Schimel perdeu apesar de Trump sediar um tele-rali para apoiá-lo e o CEO da Tesla, Elon Muskcombining, com grupos aliados para gastar mais de US $ 20 milhões para impulsioná-lo.

“Em Wisconsin, o dinheiro certamente estava lá”, Duhaime. “Se a mensagem e o candidato estavam lá, é aí que está a pergunta.”

Sean Noble, um estrategista republicano do Arizona, disse que os republicanos falharam ao longo dos anos em construir uma infraestrutura de luta duradoura para competir com os democratas.

“Os democratas têm uma vantagem sobre os republicanos sobre o que eu chamaria de infraestrutura permanente de participação que os republicanos nunca levaram tempo, esforço ou dinheiro para realmente construir e sustentar a longo prazo”, disse ele.

Em 2024, a campanha de Trump e seus aliados tomaram a decisão arriscada de se concentrar em se tornar eleitores pouco frequentes para o presidente. Essa aposta valeu a pena para o presidente, mas os republicanos em outras corridas lutaram para aproveitar esse apoio a si mesmos, mesmo quando compartilharam a votação com Trump.

Enquanto Trump venceu em Michigan, Arizona e Wisconsin no ano passado, os candidatos do Senado Republicano que ele endossou nos estados perdeu depois de receber vários milhares de votos que o presidente. Os candidatos ao Senado Democrata foram capazes de se apegar à maioria do apoio da vice -presidente Kamala Harris ou, no caso de Ruben Gallego, no Arizona, supera -o.

O pesquisador republicano Whit Ayres descartou a idéia de que o Partido Republicano como um todo havia se tornado o partido com maior probabilidade de se beneficiar de se tornar eleitores pouco frequentes.

“Donald Trump é presidente em grande parte por causa dos eleitores de baixa propensão que acabam votando nele”, disse ele à CNN. “Isso não significa que eles vão votar em outros republicanos”.

Ayres disse que o desempenho dos democratas nas recentes eleições especiais e fora do ano foi uma reminiscência das eleições de médio prazo de 2018, quando os democratas obtiveram enormes ganhos na Câmara dos Deputados. Para evitar um destino semelhante no próximo ano, ele disse que os republicanos precisariam evitar itens de agenda impopular.

“Você pode não querer tanque a economia mundial inteira com tarifas maciças”, disse ele. “Isso pode ser um bom começo.”

Os democratas argumentaram que a questão dos republicanos não é com eleitores pouco frequentes, mas com os eleitores que elegeram Trump para reduzir os preços e melhorar a economia.

“O problema deles não é que eles planejem que os eleitores de baixa propensão votem nessas eleições especiais e não estão aparecendo”, disse Heather Williams, presidente do Comitê de Campanha Legislativa Democrática. “O que eles estão perdendo são os republicanos, seja para inação ou questionar suas políticas”.

Jennifer Konfrst, líder da minoria da Câmara Democrática de Iowa, disse que os democratas em seu estado são virar um assento no Senado do Estado de Held Republicano, graças ao sólido recrutamento de candidatos-o democrata Mike Zimmer estava um líder da diretoria escolar eleita e o diretor do ensino médio em novembro-e se conecta aos democratas que estão prontos para se engajarem em políticas após a escolaridade.

“Há algumas pessoas que acabam de desconectar por um tempo”, disse ela. “Eles estão conectados agora e estão prontos para lutar.”

Em Wisconsin, os democratas apontaram para a alta participação e o sucesso de Crawford nas áreas vermelhas como evidência de que ela havia conquistado os eleitores de Trump. Crawford venceu dez municípios que apoiaram Trump em novembro, incluindo o Condado de Green Bay, onde Musk deu dois cheques de US $ 1 milhão aos eleitores em um evento no fim de semana anterior à eleição.

“Havia claramente eleitores de maga que estavam votando em Brad Schimel, mas havia muitos eleitores republicanos que estavam votando em Susan Crawford”, disse à CNN Patrick Guarasci, consultor sênior da CNN de Crawford.

Os democratas nacionais tornaram -se cada vez mais otimistas em suas chances de reconquistar a casa após as corridas de terça -feira.

O presidente do Comitê Nacional Democrata, Ken Martin, disse que as recentes eleições especiais mostraram “os eleitores se movendo em massa em direção ao Partido Democrata”, durante uma chamada à imprensa nesta semana.

Os líderes do partido estatal estão ecoando esse otimismo. O presidente do Partido Democrata da Flórida, Nikki Fried, disse que os resultados especiais das eleições desta semana devem assustar qualquer republicano que venceu por menos de 15 pontos de novembro, enquanto em Wisconsin, o presidente Ben Wikler disse que os eleitores em seu estado enviaram uma mensagem clara: “Os democratas estão de volta”.