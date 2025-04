A mensagem que Messi saiu quando ouviu a notícia da morte do papa Francisco

A morte do papa FranciscoAssim, ocorreu na segunda -feira, 88, causou choque. Jorge Bergoglio foi um dos poucos argentinos que não vi Lionel Messi levantar com o Seleção argentina A Copa do Mundo em 2022, devido a uma promessa O que fez o Virgen del Carmen. E precisamente o líder, capitão e figura do albiceleste no referido torneio, Ele deixou sua mensagem Diante das tristes notícias.

Messi reagiu às tristes notícias da morte do Papa Francisco. EPA-EFE

Francisco, um fã confessado de San Lorenzo e seguidor durante seu jovem futebol, foi um grande aliado de esporte durante seu pontificado. Ele criou, de fato, o ‘Partido pela Paz’, no qual reuniu mais de 150 estrelas em três edições que encheram o Estádio Olímpico em Roma, com a última realizada em 2022 como uma homenagem a Diego Armando Maradona.

No entanto, o papa não viu os dois jogos mais importantes da história do Albiceleste liderados por Lionel Scaloni durante seu papado: o final perdido para a Alemanha no Brasil, em 2014, e a final venceu para a França no Catar, em 2022.

“Um papa argentino diferente, próximo e argentino. QEPD POPE FRANCIS. Obrigado por tornar o mundo um lugar melhor. Nós vamos sentir sua falta“, Foram as palavras de Messi para dizer adeus.

Messi postou essa mensagem sentida em seu relato de Instagram Dos Estados Unidos, onde ele participa com o Inter Miami do MLS e do Copa dos Campeões da CONCACAF.

A estrela argentina, amada e reconhecida em todo o mundo, foi assim mostrada, com uma foto com o Papa Francisco, neste momento.