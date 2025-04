A neta do Dr. Oz desmaia no Salão Oval durante o Presidente Trump comenta

Reproduza o conteúdo do vídeo

Você tem que este vídeo … presidente Donald Trump Está respondendo a perguntas sobre o Irã no Salão Oval, com o Dr. Oz e Robert F. Kennedy Jr. Atrás dele, quando, de repente, um comitê na sala interrompe.

Você ouve a filha de Oz Daphne Gritando: “Phil desmaiou, Phil desmaiou, pai, vá” … e então ele apressou as cidades, hehis neta, Philomena Bijou Para.

Felizmente, Phil estava se levantando no sem tempo … e ela foi levada para fora da sala com a mãe enquanto Oz recuava com Trump.