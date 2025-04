A ordem eleitoral de Trump acrescentaria barreiras para os eleitores militares

CNN

As famílias militares que são destacadas longe de suas casas verão seu processo de votação se tornarem mais complexas, arriscando sua possível privação, com os esforços do presidente Donald Trump para tornar certas políticas eleitorais mais rigorosas.

A nova ordem executiva de Trump-que visa aumentar os requisitos de prova de cidadã e pressionar os estados a fazer outras alterações em suas práticas eleitorais-ocorre quando os eleitores militares já são pegos no meio de batalhas legais sobre os esforços republicanos para lançar as cédulas no exterior. Uma decisão do tribunal de sexta -feira, por exemplo, comprometeu milhares de cédulas no exterior em uma corrida da Suprema Corte da Carolina do Norte no ano passado.

Trump agora está tentando renovar unilateralmente as políticas eleitorais para alinhá -las aos objetivos conservadores, assinando a ordem executiva de março que tenta implementar políticas que os republicanos não conseguiram alcançar legislativamente ou através dos tribunais.

O voto militar é visto há muito tempo como sacrossanto politicamente, e a legislação de 1986 que procurou limpar alguns obstáculos que os membros do serviço enfrentaram com amplo apoio bipartidário. No entanto, a fixação infundada de Trump e seus aliados em fraude nas eleições em massa se traduziu em esforços que poderiam impedir aqueles que servem os interesses do país no exterior.

Os críticos da Ordem Trump dizem que os membros das forças armadas estabelecidas longe de seus estados de origem podem não ter acesso fácil aos tipos de documentos que a ordem procura exigir que se registre para votar. Mesmo se o fizerem, encontrar uma maneira de transmitir com segurança esses documentos aos funcionários das eleições pode ser difícil. Além disso, Trump está visando a prática dos estados de contar as cédulas de correspondência que chegam após o dia das eleições, se for marcado adequadamente-uma prática que é estendida aos eleitores militares e estrangeiros em quase três dúzias de estados.

“Essa ordem simplesmente não leva em consideração nossas experiências vividas e, inadvertidamente, cria barreiras desnecessárias para as pessoas nas forças armadas ou no exterior”, disse Sarah Streyder, uma esposa militar estacionada no Reino Unido e Diretiva Executiva da Iniciativa de Famílias Seguras, uma organização de famílias militares que desafia a ordem no tribunal.

Os defensores da ordem de Trump dizem que as preocupações são exageradas.

“Quando você é americano no exterior, não deixa seu passaporte fora de vista”, disse Hans von Spakovsky, gerente da iniciativa de reforma da lei eleitoral da Heritage Foundation, que é um proponente de tais requisitos. Ele argumentou que o Pentágono também poderia ordenar que os IDs militares distribuídos aos membros do serviço e suas famílias incluam informações de cidadania.

O Departamento de Defesa se recusou a responder às perguntas da CNN sobre seus planos para implementar a ordem de Trump.

A Casa Branca não respondeu a perguntas específicas sobre a ordem, mas em comunicado, a porta -voz Anna Kelly disse: “O presidente Trump se preocupa profundamente com nossos membros do serviço ativo e suas famílias, e ele quer garantir o direito de todo cidadão elegível de votar, preservando a integridade das eleições”.

As principais disposições da Lei de Votação Uniformada e para o exterior, ou Uocava – a lei de 1986 que facilitou o processo de eleitores militares e estrangeiros – abrange membros militares no exterior e aqueles estacionados no mercado interno que precisam votar ausentes. Nem todo membro do serviço não formado coberto pela lei necessariamente teria um passaporte.

Trump está tentando usar o financiamento federal e outras ferramentas em seu arsenal para empurrar os estados para as políticas eleitorais desejadas. Mas são as autoridades eleitorais locais e estaduais que determinam como o voto funciona em suas jurisdições, e as complexidades desse processo de estado por estado são em parte por que o Congresso aprovou o ato. A comunidade militar representou pouco menos da metade dos 1,2 milhão de americanos registrados nos termos da lei em 2020.

Ainda assim, 4 em cada 5 americanos estrangeiros que não devolveram uma votação em 2020 disseram que era porque eles não conseguiram concluir o processo, de acordo com os dados da pesquisa divulgados pelo escritório do Departamento de Defesa que ajudam as famílias militares a votar.

“Eu nunca ouvi um único funcionário eleitoral ter nada além de uma tremenda preocupação com os desafios que aqueles que servem interesses americanos no exterior podem estar enfrentando até recentemente”, disse David Becker, ex -advogado do Departamento de Justiça que agora lidera o Centro de Inovação e Pesquisa Eleitoral, que aconselha os administradores eleitorais de ambas as partes.

Com sua falta de autoridade sobre as regras de registro de eleições estaduais, as ações de Trump para reforçar um requisito de prova de cidraça são destinadas às formas federais que estão amplamente disponíveis para os americanos usarem para o registro de eleitores.

Trump instruiu o Departamento de Defesa a adicionar um requisito para documentos que comprovam a cidadania ao cartão postal de registro que famílias militares e civis estrangeiros possam usar para se registrar. Seu pedido identifica uma pequena lista de documentos que atenderiam ao requisito, mas não dizem explicitamente que uma certidão de nascimento seria suficiente.

Steyder, da Organização das Famílias Militares, diz que não se deve supor que famílias de militares tenham tempo fácil colocar as mãos nesses registros, principalmente devido ao quão caótico o processo de mudança pode ser para implantações. As autoridades eleitorais estaduais devem homenagear o pedido federal de cartão postal apenas para um ano civil, e o cartão postal também deve ser reenviado toda vez que o eleitor se move, disse Streyder.

Em 2024, sua votação primária presidencial foi escalada da Coréia do Sul, sua votação primária regular foi lançada nos Estados Unidos enquanto se preparava para outra jogada, e sua votação nas eleições gerais foi escalada da estação atual do marido no Reino Unido.

“São três aplicações diferentes de cartão postal, três cédulas de ausentes diferentes”, disse Streyder.

Os eleitores estrangeiros podem usar os procedimentos de registro de seus estados de origem, mas o cartão postal deve servir como falha para aqueles que têm problemas para navegar no processo. Em 2020, 764.000 eleitores usaram o cartão postal para se registrar-com um terço dos membros de serviço uniformizado. Isso representou um grande aumento no uso nas eleições anteriores.

Mesmo que esses documentos estejam facilmente à mão, como os eleitores militares podem enviá -los a funcionários eleitorais apresenta seus próprios desafios, pois computadores e scanners podem não estar facilmente acessíveis onde estão estacionados. Streyder levantou preocupações sobre as vulnerabilidades de segurança por transmitir informações pessoais confidenciais – principalmente para aqueles em funções, tornando -as um alvo – se um eleitor no exterior não tivesse acesso a um dispositivo confiável.

“Isso não pode ser feito, a menos que os problemas de segurança sejam tratados”, disse Becker. “E assim, se não houver uma maneira segura de enviar isso, ele não deve ser implementado.”

A razão mais comum pela qual as cédulas de Uocava são rejeitadas é que elas chegaram após o prazo de um estado a ser contado. Das cédulas lançadas por membros militares que foram rejeitados em 2020, quase metade foi jogada por esse motivo. Isso apesar da lei federal exigindo que os funcionários eleitorais enviem cédulas ausentes no exterior pelo menos 45 dias antes de uma eleição.

Embora a Uocava não exija, vários estados fornecem mais tempo no exterior e os eleitores militares após o dia das eleições para que suas cédulas por correio cheguem.

Os desafiantes legais da ordem de Trump o acusam de colocar essas cédulas em risco também.

O presidente isenta as cédulas de Uocava de suas instruções de que a Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA retém financiamento federal de estados que contam as cédulas de correio recebidas após o dia das eleições. Mas não existe tal isenção em uma diretiva separada e ambígua de que o Procurador-Geral “tomará todas as medidas necessárias para aplicar” um prazo de recibo do dia das eleições para que as cédulas de correio sejam contadas.

Independentemente disso, Von Spakovsky argumentou que os 45 dias que o UOCAVA oferece antes do dia das eleições é tempo suficiente.

Mas Streyder disse que, dados os longos horários internacionais de correio, mesmo um eleitor altamente proativo no exterior que devolve sua votação assim que receber, pode não ver que a votação volte para o dia da eleição.

Dado que os eleitores militares ausentes de tempo limitado já precisam garantir que suas cédulas de correio voltem no tempo, eles “não têm tanto tempo para ser maximamente deliberativo, atencioso e pesquisado”, particularmente quando os desenvolvimentos nas últimas semanas da campanha podem mudar seu voto.

“E temos a audácia de acreditar que isso também não é justo”, disse ela.

Haley Britzky, da CNN, contribuiu para esta história.