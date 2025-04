A participação dos eleitores aumentou em todos os condados de Wisconsin em comparação com 2023

CNN

O liberal prevaleceu em uma corrida da Suprema Corte do Estado de Wisconsin tecnicamente não partidária que assumiu a importância nacional como uma luta por procuração entre democratas e republicanos, apoiando o presidente Donald Trump.

A participação na corrida foi notável para uma eleição fora do ano em que o juiz da Suprema Corte do Estado foi o cargo de classificação mais alto na votação-uma indicação de que os americanos permanecem profundamente envolvidos no processo eleitoral.

Houve 1,8 milhão de votos na última corrida da Suprema Corte do estado em 2023. Mais de 2,3 milhões de pessoas votaram no concurso de terça -feira. Comparado com essa corrida de 2023, a participação é maior em todos os municípios.

Embora essa participação ainda estivesse baixa em comparação com uma eleição presidencial (mais de 3,4 milhões de pessoas votaram em Wisconsin no ano passado), estava muito mais próximo dos cerca de 2,7 milhões de pessoas que votaram em governador nos intermediários de 2018 e 2022.

A vitória de Susan Crawford mantém a maioria liberal no mais alto tribunal de Wisconsin, enquanto se preparam para decidir questões que vão se o Estado deve aderir a uma lei de aborto de 1849, se deve redesenhar os mapas do congresso que favorecem os republicanos e se a Tesla deveria poder vender veículos de seus próprios showrooms.

Mas a corrida também está sendo vista como uma verificação de temperatura para as políticas de Trump e seu chefe aliado ao reduzir o governo, Elon Musk, que derramou dezenas de milhões de dólares no apoio de Brad Schimel conservador.

Crawford obteve 55% dos votos em comparação com os 45% de Schimel, uma sólida vitória para o liberal na noite de terça -feira.

Comparar uma eleição presidencial a uma corrida da Suprema Corte do estado é um exercício cheio e complicado, mas há alguns contrastes interessantes a serem feitos.

O juiz liberal venceu em 10 municípios transportados por Trump em novembro passado, que agradará os democratas olhando para esta corrida pela esperança. Também continua uma tendência na política americana, onde os democratas, motivados por sua oposição a Trump, têm melhor desempenho em corridas de participação mais baixas fora das eleições gerais.

Entre os condados de Trump que se voltaram para Crawford está o Condado de Brown, um centro populacional que inclui Green Bay, embora o Condado de Brown também tenha sido vencido pelo liberal na corrida de 2023, a juíza Janet Protasewicz. Musk fez uma campanha no Condado de Brown, usando um chapéu de cabeça de queijo e distribuindo cheques de US $ 1 milhão em um teste de lei eleitoral.

Crawford, na verdade, teve um desempenho insuficiente em todos os dois municípios que venceu, mas super-superou crucialmente tanto a ex-vice-presidente Kamala Harris quanto o Protasewicz em Milwaukee, o condado mais povoado de Wisconsin. A participação no Condado de Milwaukee aumentou de 45% para 55% dos eleitores registrados desde a última corrida de 2023, um salto de 10 pontos.

O Condado de Racine, ao sul de Milwaukee, é o único município que foi para o conservador em 2023 e Trump em 2024, mas mudou para a terça -feira liberal.

Para os apoiadores de Trump que procuram um forro de prata, Schimel, o conservador, venceu em cinco municípios – Dunn, Grant, Jackson, Lafayette e Pierce – transportados pelo liberal na corrida da Suprema Corte do Estado de 2023, embora Trump também tenha vencido esses condados da corrida presidencial.

Mais eleitores participaram do concurso de terça -feira do que o concurso da Suprema Corte do estado há dois anos. A participação foi de quase 70% na fortaleza democrática do Condado de Dane – uma melhoria em relação à participação de 62% do condado em 2023.

A participação se aproximou de dois terços no Condado de Washington e se aproximou de 70% nos condados de Waukesha e Ozaukee. Todos são centros de voto muito contestados em torno de Milwaukee.

A participação parecia aumentar o máximo na parte noroeste do estado, onde Schimel fez incursões nos condados conquistados por Trump, mas não o suficiente para vencer a corrida de terça -feira.