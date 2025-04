A prefeitura da CNN com membros do campo de batalha do Congresso: takeaways -chave

CNN

Quatro membros da Câmara de Distritos Competitivos – dois republicanos e dois democratas – ofereceram uma prévia das batalhas do orçamento do Congresso e da temporada de eleições no meio do prazo para vir em uma prefeitura da CNN na quinta -feira.

Os republicanos Mike Lawler, de Nova York, e Ryan Mackenzie, da Pensilvânia, e os democratas Jahana Hayes, de Connecticut e Derek Tran, da Califórnia, fizeram perguntas dos eleitores durante o evento moderado por Kaitlan Collins da CNN e Jake Tapper. Por 90 minutos, eles debateram as tarifas universais do presidente Donald Trump, a repressão à imigração, os cortes de gastos, o futuro do Departamento de Educação e muito mais.

Os legisladores não estavam totalmente em bloqueio com suas festas.

Mackenzie disse que o departamento de eficiência do governo liderado pelo orçamento, liderado por Musk, às vezes se mudou “rápido demais, rápido demais”.

Lawler disse que concordou com o Supremo Tribunal que o governo de Trump deveria “facilitar” o retorno de um homem deportado por erro de Maryland, acrescentando: “Ele deveria ser devolvido e, obviamente, eles devem seguir a lei lá”.

Eles também não estavam, no entanto, correndo em direção ao meio antes das eleições de médio prazo do próximo ano.

Questionado sobre as preocupações com o devido processo que os migrantes sejam deportados pela administração de Trump, Hayes, que era um dos 46 democratas da Câmara a votar na Lei de Laken Riley, um projeto de lei liderado pelo Partido Republicano para exigir a detenção de migrantes indocumentados acusados ​​de certos crimes, disse que se arrepende de seu voto.

“Como pensei sobre isso nos últimos dois meses, provavelmente teria votado de maneira diferente. É uma votação que me arrependo”, disse ela.

Todos os quatro membros da Câmara representam distritos competitivos.

Lawler marcou a maior virada de 2022 quando expulsou o deputado Sean Patrick Maloney – uma perda embaraçosa para os democratas por causa do papel de Maloney como presidente do braço da campanha da casa do partido. Lawler venceu a reeleição no ano passado, ao mesmo tempo, o candidato presidencial democrata Kamala Harris venceu seu distrito.

Mackenzie é um republicano calouro que venceu a deputada Susan Wild no Vale de Lehigh, na Pensilvânia, em uma plataforma pesada de imigração. Trump ganhou seu distrito.

Tran, um democrata calouro, derrotou a deputada Michelle Steel em um perene distrito de Battleground County County no ano passado. Hayes, que representa o noroeste de Connecticut, conquistou seu assento pela primeira vez em 2018. Harris venceu os dois distritos, embora Hayes tenha ficado com um difícil desafio do Partido Republicano nos últimos dois ciclos.

Aqui estão quatro takeaways da prefeitura da CNN:

Enquanto a maioria dos democratas criticou as políticas tarifárias de Trump, Tran e Hayes estavam entre um pequeno grupo de democratas que ofereceram críticas mais sutis à abordagem do presidente. A dupla disse que as tarifas podem ser uma boa ferramenta, mas não a maneira como foram implantadas pela administração atual.

“Acredito que as tarifas possam ser uma coisa boa que podemos usar para equilibrar o comércio, mas quando veremos tarifas usarem aleatoriamente, de forma imprudente e fazendo com que nosso mercado seja liberado, isso é um problema para mim”, disse Tran.

Hayes também parou de condenar as tarifas amplamente e concordou com Tran que tarifas “poderia ser uma coisa boa”.

“Se isso fosse uma tarifa especificamente em um setor, a fim de aumentar os empregos e aumentar as vendas neste país, isso seria uma coisa”, disse Hayes. “Mas vimos tarifas em geral que foram imprevisíveis e caóticas.”

O legislador de Connecticut também disse que apóia os esforços no Congresso para forçar uma votação para conter a autoridade tarifária de Trump e criticou os republicanos que, segundo ela, não estavam dispostos a buscar clareza do presidente em sua estratégia.

A discussão comercial começou com uma pergunta a Mackenzie de um traficante de carros em seu distrito. O legislador da Pensilvânia defendeu o plano do presidente.

“Estamos enfrentando barreiras comerciais significativas em todo o mundo e, assim, quando nossas montadoras tentam sair e enviar seus carros para o exterior, estão enfrentando barreiras que não estão enfrentando quando empresas estrangeiras estão enviando seus carros para nossa comunidade”, disse Mackenzie.

Lawler também ecoou a defesa das tarifas de Mackenzie e “nivelando o campo de jogo” no comércio.

Odores se transformam sobre almíscar e doge



Os democratas já deixaram claro que procurarão amarrar republicanos vulneráveis ​​a Musk, o bilionário de Tesla e a cabeça de Doge. A perda dos republicanos na corrida da Suprema Corte do Estado de Wisconsin este mês, apesar de Musk gastar milhões para aumentar o candidato conservador, apenas solidificou esse plano.

Enquanto isso, os republicanos argumentaram que, embora Doge tenha cometido erros, os democratas não levam a sério o corte de resíduos e fraudes no governo federal.

Essas duas linhas de ataque estavam em exibição na prefeitura durante um acalorado de vidas a partir de Lawler e Hayes. Como Hayes criticou Doge, Lawler interrompeu suas várias vezes para perguntar se ela concordou com os esforços para cortar qualquer um dos supostos reivindicações de Doge de resíduos de identificar.

“Sr. Lawler, você pode me deixar terminar minha conversa?” Hayes disse.

“Você está falando há três minutos”, disse ele.

“E vou terminar”, disse ela, antes de dizer que apoiou os esforços para descobrir fraude de desemprego.

Momentos depois, como Lawler disse que “funcionários de carreira de cada departamento” estão trabalhando com Doge para identificar o desperdício, Hayes repetiu interrompeu “quem são eles?” e perguntou se Lawler tinha uma lista de funcionários da DOGE.

“Eu sei que você acha que isso é como um grande golpe”, disse Lawler.

A troca destacou a posição difícil em que os republicanos da Câmara se encontrarão no próximo ano. Lawler e Mackenzie apontaram ações que Doge haviam tomado que se opuseram.

Lawler disse que ele e outros membros de Nova York procuraram reverter cortes para os funcionários do World Trade Center Health Fund. Mackenzie disse que levantou preocupações sobre os planos sobre a mudança de opções de serviço na Administração da Seguridade Social.

“Existem muitos casos, e eu já falei publicamente sobre isso, quando eles se movem muito rápido e rápido demais em certas coisas”, disse Mackenzie. “Você tem que ter muito cuidado no governo quando está fazendo reformas.”

Tran, um veterano, disse que seu primeiro projeto de lei introduzido no Congresso forçaria o governo a recontratar os veteranos que foram demitidos sem motivo por Doge.

Hayes disse que o Congresso deveria fazer mais para “aliviar o nível de desconforto das pessoas” em torno de Doge.

“O que estamos falando é queimar a casa em vez de tirar o lixo”, disse ela sobre Doge.

Trump fez campanha em uma promessa de abolir o Departamento de Educação e entregar seu trabalho – e financiamento – para estados e outras agências.

Essa proposta provocou um debate na noite de quinta -feira que revelou as fortes diferenças entre as partes.

Mackenzie disse que os republicanos estão “apenas falando sobre quem está administrando certos programas. Nenhum financiamento está desaparecendo”. Ele caracterizou os democratas como defendendo um status quo que está falhando em alguns estudantes.

“Queremos mais escolha. Queremos mais opções. Queremos mudar”, disse ele.

Mas Hayes argumentou que o Departamento de Educação “protege os direitos civis dos estudantes” – incluindo aqueles com necessidades especiais – de maneiras que os estados podem não ser capazes de replicar.

“As crianças que serão as mais magoadas são as crianças em comunidades pobres e de baixa renda, crianças em comunidades tribais”, disse ela.

A congressista democrata disse que o governo Trump não estabeleceu um plano detalhado explicando como o departamento de educação poderia ser eliminado e seu trabalho tratado por outras agências.

Questionado se esse plano existe, Lawler disse: “Até que haja um plano para discutir, isso não está acontecendo”.

Ele disse que concorda que o Departamento de Educação desempenha um papel importante na proteção dos direitos civis dos estudantes, ajudando aqueles com necessidades especiais, administrando Grants Pell e muito mais. Mas, como Mackenzie, ele argumentou que o Partido Republicano está buscando melhorar “resultados e desempenho”.

“Precisamos ter um sistema focado em fornecer resultados e focar em educar nossos filhos”, disse ele.

A luta orçamentária – incluindo possíveis cortes no Medicaid – que consumiu o chão da casa nesta semana derramou para o estágio da CNN.

Hayes e Tran acusaram os republicanos do Capitol Hill de segmentar programas como Medicaid e assistência nutricional com seus US $ 1,5 trilhão em cortes de gastos.

Hayes argumentou que simplesmente não há como o comitê que supervisiona a maioria dos gastos federais em saúde para cortar US $ 880 bilhões sem tocar no Medicaid.

“Não há outra maneira de fazer esses cortes”, disse Hayes.

Lawler e Mackenzie são os republicanos suburbanos do nordeste que garantiram as promessas do presidente da Câmara, Mike Johnson, no chão no início do dia antes de concordarem em avançar o plano orçamentário.

E os dois disseram que não faz menção específica ao Medicaid – ainda.

“Não há um corte identificável na resolução do orçamento”, disse Lawler. “Fui muito claro. Não apoiarei cortes para os beneficiários elegíveis no Medicaid.”

Em vez disso, ele disse que os líderes do Partido Republicano estão considerando “requisitos de trabalho para adultos saudáveis” e “verificação da cidadania”.

Mackenzie enfatizou que, se os líderes do Partido Republicano não cumprirem, ele não apoiará o projeto de lei final: “Reservo meu direito de votar sim ou não nas mudanças finais da política”.