A recusa de Trump em piscar nas tarifas aumenta os riscos de um final feio

O presidente Donald Trump não parece que ele vai piscar.

O caos e o medo desencadeados por sua guerra comercial do “Dia da Libertação” só o tornaram mais inflexível com sua convicção ao longo da vida de que a maior economia do mundo é vítima de trapacear rivais empenhados em arrancá -la.

Trump disse na segunda -feira que está aberto a negociações comerciais com poderes como Japão e Israel. A perspectiva de negociações nascentes significava que não houve repetição de perdas gigantescas da semana passada nos mercados dos EUA.

Mas ele também ameaçou aumentar as tarifas cumulativas na China para mais de 100% – um movimento que poderia levar a um aumento de preços maciços para os compradores dos EUA para iPhones, computadores e brinquedos. Ele também implicava que os antigos amigos da América na União Europeia eram inimigos tão implacáveis ​​que nunca pode haver um acordo justo.

A atitude de Trump parecia trancar as esperanças de alguns observadores – incluindo alguns senadores republicanos – de que ele está simplesmente tentando criar alavancagem para obter melhores condições comerciais para os EUA. E, a julgar por seus comentários durante uma disponibilidade de imprensa da Oval Octain, os negociadores de comércio exterior baterão a cabeça contra um muro de tijolos se buscarem pactos tradicionais que permitam que cada lado afirme que emergiram vitoriosos.

“Podemos fazer um acordo muito justo … um bom negócio para os Estados Unidos, não um bom negócio para os outros”, disse Trump, explicando sua abordagem. “Esta é a América primeiro.”

A recusa do presidente em dobrar significa que os riscos de que suas políticas podem desencadear uma perda de confiança econômica global e inflação furiosa crescerão. Isso pode até incluir o “inverno nuclear econômico” que o chefe de hedge Bill Ackman invocou no domingo.

Talvez em algum momento, as consequências econômicas e políticas atingam uma massa tão crítica que o forçam a mudar de curso. Mas essa equação é assustadora, pois se tornaria tudo sobre o quanto os americanos podem suportar.

Até agora, no entanto, um presidente que acredita que gosta de poder quase absoluto e que destruiu as restrições de seu primeiro mandato não está procurando uma rampa. E seu zelo por confronto e senso de missão também pode ter implicações além da economia e de outras áreas políticas – como seus projetos expansionistas na Groenlândia e no Canadá, suas deportações de migrantes em massa e guerra cultural.

“Ninguém além de mim faria isso”, disse Trump a repórteres. “Sabe, é bom cumprir um termo fácil, mas temos a oportunidade de mudar o tecido do nosso país. Temos a oportunidade de redefinir a mesa sobre o comércio.”

É difícil descobrir o que vem a seguir, porque há uma enorme contradição no centro da política de Trump.

Ele insiste que está tentando restaurar a glória do final do século XIX da base de fabricação da América-um projeto que exigiria protecionismo nos próximos anos e até tarifas permanentes. Mas ele e os principais assessores também dizem que estão abertos a negociações sobre acordos comerciais – um processo que, por definição, ficaria aquém da revisão completa do sistema de negociação global que o presidente procura.

“Ambos podem ser verdadeiros. Pode haver tarifas permanentes e também pode haver negociações, porque há coisas que precisamos além das tarifas”, disse Trump durante uma aparição oval com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Essa dinâmica parece oferecer pouco para possíveis parceiros de negociação dos EUA.

As esperanças de resolução rápida para a crise comercial também podem fundador da convicção absoluta das crenças de Trump sobre o comércio – um dos poucos princípios ideológicos consistentes de sua vida como empresário e político.

Suas idéias parecem fazer sentido apenas de acordo com sua própria lógica interna e conflito com a teoria econômica aceita, o conselho de especialistas ou mesmo a realidade.

A complexidade de qualquer negociação comercial que os parceiros que possam enfrentar também foi revelada na reunião de Trump com Netanyahu.

O primeiro -ministro israelense trouxe consigo uma proposta para eliminar o déficit comercial de Israel com os Estados Unidos – depois que o amigo jurado da América foi atingido por uma surpreendente 17% de tarefas na semana passada. Mas, quando perguntado se ele havia cancelado a tarifa em troca, Trump revelou sua visão de que mesmo os aliados estão tirando dos Estados Unidos. “Talvez não, talvez não. Não se esqueça, ajudamos muito a Israel. Sabe, damos a Israel US $ 4 bilhões por ano. Isso é muito. Meus parabéns, a propósito”, disse ele ao visitante.

Solicitado a responder à oferta da União Europeia de zero tarifas sobre carros e bens industriais com os Estados Unidos, Trump sugeriu que quase qualquer concessão não seria suficiente. “A UE tem sido muito difícil ao longo dos anos. Foi – eu sempre digo que foi formado para realmente causar danos aos Estados Unidos no comércio”, disse ele.

Tomado pelo valor nominal, a estratégia de Trump foi projetada para responder aos arremessos de Heartlands industriais dos EUA pelo vôo de empregos de baixo custo no exterior. Ele não é o primeiro presidente a tentar isso, e houve sinais no governo Biden de que a fabricação estava se recuperando.

Não há como contestar os danos causados ​​a alguns americanos pela globalização, que deixou milhões de americanos que trabalhavam sem propósito e bons meios de subsistência e causaram luxação social.

Mas a visão de Trump para o retorno das cidades da fábrica e da fabricação industrial em larga escala é realista?

Ele tentou explicar como funcionaria na segunda -feira.

“Você precisa construir uma coisa chamada fábrica, você precisa construir sua energia, precisa fazer muitas coisas”, disse ele. Mas um projeto tão complexo levaria uma década ou mais – certamente mais do que os poucos anos restantes em seu mandato. Não existe garantia que os chefes da empresa concordem em fazer investimentos tão maciços devido à possibilidade de que o próximo governo desmantelará as tarifas. E as fábricas exigem grandes gastos iniciais que levam anos para pagar por si mesmos.

Especialistas também apontam que a economia moderna dos EUA está cada vez mais enraizada nos serviços e no desenvolvimento de alta tecnologia. É difícil ver muitos americanos alinhando-se para empregos com baixos salários na indústria pesada ou nas lojas de suor têxteis. E se o fizessem, é improvável que as empresas americanas possam produzir mercadorias tão baratas quanto os concorrentes no exterior.

As políticas necessárias para aprovar essa visão podem trazer vulnerabilidades imediatas para a economia.

É por isso que algumas casas de finanças de Wall Street estão levantando seus avisos de uma recessão. A Goldman Sachs, por exemplo, aumentou sua avaliação de probabilidade de tal resultado de 35% para 45% na segunda -feira.

Lael Brainard, ex-vice-presidente do Federal Reserve, disse a Jake Tapper, da CNN, que Trump havia criado a possibilidade de uma “recessão autoinfligida”.

“As consequências desse caminho já são visíveis”, disse Brainard, ex -funcionário do governo de Clinton. “Estamos vendo os americanos com suas contas 401 (k) muito severamente danificadas nos últimos dias, e não demorará muito para que elas estejam indo para lojas ou compras on -line e ver sobretaxas de tarifas possam ser 20% … em um iPhone ou em uma máquina de lavar.”

Existem alguns sinais de que Trump não está imune às leis da gravidade política. Um punhado de senadores republicanos se inscreveu em um projeto de lei que retiraria a autoridade comercial do presidente para o Congresso em uma rara quebra com o líder do partido.

Mas o líder da maioria do Partido Republicano, John Thune, disse na segunda -feira que não trazia a medida, pois não tinha chance de aprovação na Casa Republicana. E a Casa Branca já ameaçou um veto em qualquer caso. O presidente da Câmara, Mike Johnson, não sinalizou nenhuma luz do dia com o presidente, dizendo a Manu Raju, da CNN: “Acho que você precisa dar ao presidente a latitude, a pista para fazer o que foi eleito para fazer e isso é que essa economia volte a ir e fazer com que nosso comércio seja adequadamente equilibrado com outros países”.

Mas a disposição do presidente de seguir este curso tem muitos economistas profundamente preocupados.

“Se o presidente Trump continua com isso, isso é uma negligência econômica em grande escala – algo que não vimos há meio século”, disse a Tapper Greg Mankiw, que presidiu o Conselho de Conselheiros Econômicos do Presidente George W. Bush.

“Não sei o que será o final do jogo”, continuou Mankiw, “mas se ele persistir nisso, o resultado será muito feio”.