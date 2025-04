A redação estranha e morna de Trump ilustra seu plano de paz unilateral da Ucrânia

CNN

A intensa pressão do presidente Donald Trump sobre a Ucrânia e a deferência ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, está extinguindo qualquer noção remanescente de que os Estados Unidos são um corretor de paz com entrega.

O esforço dos EUA se inclina fortemente para as posições da Rússia, embora Moscou tenha começado a guerra com sua invasão não provocada. Isso decorre da visão de Trump de uma guerra em que Kiev “não tem cartas para jogar”.

O presidente negou à força na quinta -feira que tem um cachorro na luta, dizendo que estava simplesmente motivado pelo desejo de acabar com uma guerra que matou milhares de civis.

“Não tenho lealdade a ninguém. Tenho lealdade a salvar vidas e quero salvar muitas vidas, muitos jovens – principalmente jovens”, disse o presidente.

Mas a natureza desequilibrada do esforço de paz dos EUA pode ser vista na linguagem deliberadamente inespecífica de Trump sobre o conflito e as maneiras estranhas e até bizarras que ele está falando sobre a guerra.

No início da manhã de quinta -feira, a Rússia disparou 70 mísseis e lançou 145 drones em direção à Ucrânia. O mais correu para Kyiv no ataque mais assassino à capital em nove meses. Pelo menos 12 pessoas foram mortas e 90 ficaram feridas, pois as baixas ficaram presas sob os escombros de edifícios residenciais. Os moradores aterrorizados da capital foram forçados a voltar a seus abrigos de ataques aéreos – alguns levando seus filhos pequenos e animais de estimação com eles.

A resposta de Trump a esta retomada de terror? Uma postagem morna em sua verdade, o relato social que parecia mais preocupado quando os ataques ocorreram do que com a carnificina causada por civis indefinidos. “Não estou feliz com os ataques russos em Kiev. Não é necessário e muito ruim. Vladimir, pare!” Trump escreveu. “Vamos fazer o acordo de paz!”

O presidente expandiu seu cargo durante uma aparição no Salão Oval no final do dia.

“Eu não gostei ontem à noite. Não estava feliz com isso, e estamos no meio de falar em paz, e mísseis foram demitidos, e não fiquei feliz com isso”, disse Trump, notavelmente usando um tempo passivo e não culpando Putin diretamente.

Outro presidente dos EUA poderia ter oferecido condolências às vítimas, apontou que deliberadamente direcionar civis é um crime de guerra e ameaçou conseqüências. Mas a resposta de Trump foi consistente com sua longa prática de se recusar a conectar os resultados de ataques horríveis com o líder que os ordenou.

O secretário de Estado Marco Rubio, que criticou Putin como um “bandido” e um “gangster” durante sua campanha presidencial de 2016, estava no sofá oval no Sofá na tarde de quinta -feira. Ele adotou os tempos ofuscatórios de Trump de uma maneira que quase implicava mísseis russos acabaram em Kiev sozinhos. “O que aconteceu ontem à noite com essas greves de mísseis deve lembrar a todos por que essa guerra precisa terminar”, disse Rubio. “É horrível, esses mísseis pousaram, mas o que é ainda pior é que existem … pessoas que estavam vivas ontem que não estão vivas hoje porque essa guerra continua.”

A linguagem mole do governo sobre Putin contrastou com o vestido feroz do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no mesmo escritório oval em março. Trump foi atrás do presidente ucraniano novamente nesta semana, depois que Zelensky descartou o reconhecimento da anexação da Crimeia pela Rússia.

Na verdade social, Trump reclamou de “declarações inflamatórias como a de Zelensky, que dificulta a resolução dessa guerra. Ele não tem nada com que se gabar! A situação para a Ucrânia é terrível – ele pode ter paz ou, ele pode lutar por mais três anos antes de perder o país inteiro”.

O contraste no tom do presidente em relação aos dois líderes é notável.

“Quando Zelensky ousa falar a verdade, Trump realmente o bate”, disse John Herbst, ex -embaixador dos EUA na Ucrânia, à Paula Newton na CNN International. “Quando Putin mata os civis com mísseis balísticos, ele é apenas corrigido. Ou ligeiramente castigado.”

Trump ficou defensivo na quinta -feira, quando lhe perguntaram o que as concessões que a Rússia fez no conflito, em comparação com sua pressão constante na Ucrânia.

“Parando a guerra, parando de levar o país inteiro. Grande concessão”, disse Trump.

Esta resposta trai um estranho mal -entendido do que aconteceu na guerra e mostra o quão de maneira abrangente vê a guerra através das lentes de Putin.

A razão pela qual um presidente apoiado pela Rússia não está administrando a Ucrânia agora é que as forças armadas do país executaram uma ação heróica de retaguarda que chocou o mundo no início da guerra e salvou a capital. E anos de armas e munições transferências dos EUA e de seus aliados europeus mantiveram assim.

“Não é absolutamente nenhuma concessão”, disse Oleksandr Merezhko, membro do Parlamento da Ucrânia, ao Jim Sciutto, da CNN, em “The Brief”. “Na minha perspectiva, pelo menos, é absolutamente absurdo dizer algo assim.”

Trump insistiu que ele havia sido bastante difícil com Putin – embora haja muito poucas evidências de que o líder russo tenha pago qualquer preço por ignorar os planos de cessar -fogo de Trump e por ataques contínuos aos civis, à medida que a paz fala de forma inconclusiva.

“Você não sabe que pressão estou colocando na Rússia”, disse ele a um repórter. “Estamos colocando muita pressão sobre a Rússia, e a Rússia sabe disso, e algumas pessoas que estão próximas a ela sabem ou ele não estaria falando agora”.

Fontes familiarizadas com as discussões de paz disseram à CNN na quinta -feira que Trump está frustrado em particular com o fracasso em intermediar o fim da guerra. Mas até agora, sua impaciência não provocou nenhum esforço para coagir a Rússia a aceitar termos extremamente generosos. Trump poderia, por exemplo, correr armas para a Ucrânia para aumentar o preço da guerra para as forças da Rússia. Ele poderia enviar sistemas anti-míssil Patriot para Kyiv ou fornecer defesa contra mísseis balísticos. O presidente também poderia impor sanções secundárias às nações que continuam a comprar petróleo russo e bancar seu esforço de guerra.

Mas ele não fez nada disso. E sua abordagem desigual ameaça punir ainda mais a vítima da guerra.