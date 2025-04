A retribuição de Trump envia uma mensagem assustadora para os dissidentes

Uma versão desta história apareceu no What Newsletter da CNN. Para obtê -lo em sua caixa de entrada, inscreva -se gratuitamente aqui.





A Casa Branca de Donald Trump tem uma mensagem ameaçadora para quem pode até ser percebido para discordar do presidente: não. Ou então.

Embora ele tenha prometido acabar com o que viu como “armamento” do Departamento de Justiça, Trump está tratando pessoas que discordam dele mais como o “inimigo de dentro”, ele falou durante a campanha presidencial.

O presidente deu o passo incomum nesta semana de emissão de proclamações oficiais ordenando as investigações federais de pessoas que trabalharam em seu primeiro governo.

Ele está exigindo um trabalho livre de escritórios de advocacia que representaram seus inimigos percebidos, ameaçando impenhar juízes, deportando manifestantes do campus e muito mais.

A mensagem subjacente, para quem não reuniu todas essas coisas, é que a dissidência não será tolerada sob Trump 2.0.

Chris Krebs supervisionou a agência de segurança de segurança cibernética e infraestrutura, CISA, durante o primeiro mandato de Trump e afirmou que a eleição que Trump perdeu estava livre de fraude ou adulteração.

É exatamente por isso que Trump quer que ele seja investigado. Como Trump coloca na proclamação, Krebs “negou falsamente e semeados que a eleição de 2020 foi fraudada e roubada”. Ainda não há evidências convincentes de que as eleições de 2020 foram manipuladas ou roubadas, mas o efeito nos negócios de segurança cibernética de Krebs pode ser real. E a mensagem para qualquer pessoa que trabalha atualmente para garantir as eleições americanas é inconfundível: haverá consequências para atravessar o presidente, mesmo quando o presidente está alegando fraude eleitoral que não existe.

O outro indivíduo que Trump foi direcionado a uma proclamação é Miles Taylor, o ex -funcionário da segurança interna que escreveu, primeiro anonimamente, durante o primeiro mandato de Trump de que havia uma “resistência” entre os funcionários do governo trabalhando para silenciar o impacto do presidente.

Trump não citou nenhuma lei específica ou o homem poderia ter quebrado, mas ele disse no Salão Oval que ele acha que Taylor é culpado de traição.

“Ele está usando todos os meios públicos e privados para tentar atacar essas pessoas, humilhar essas pessoas, fazê -las vir e beijar o ringue”, disse o presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Jamie Raskin, em um vídeo publicado nas mídias sociais.

Trump não está se arriscando com um esforço de resistência durante seu segundo mandato. Suas demissões de trabalhadores federais, estripadas de agências inteiras e demissões punitivas devem ser uma mensagem suficiente.

Os principais funcionários, principalmente, renunciaram aos momentos -chave, em vez de seguir as diretrizes com as quais discordaram.

No Salão Oval, ao assinar aquelas proclamações visando Krebs e Taylor, Trump se gabou de que os escritórios de advocacia que representavam seus oponentes agora estão fazendo fila para fazer um trabalho livre em seu nome depois que ele os ameaçou com retribuição em ordens executivas.

Seu assessor Stephen Miller disse que as empresas concordaram em quase US $ 700 milhões em trabalho gratuito para Trump evitar proclamações punitivas. Alguns escritórios de advocacia, principalmente Jenner & Block, processaram os esforços de Trump para puni -los. Um juiz disse que as ordens provavelmente eram inconstitucionais, mas muitas outras empresas estão dobrando o joelho e concordando em fazer trabalhos gratuitos em nome de Trump.

Existem vários outros exemplos de Trump usando o peso do governo para atingir pessoas e lugares que ele se opõe.

A administradora de pequenas empresas Kelly Loeffler anunciou o fechamento de vários escritórios em cidades “que não cumprem” com os esforços de gelo e os realocam em outros lugares. As cidades -alvo são Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Nova York e Seattle.

O secretário do HHS, Robert F. Kennedy, não mencionou a política de imigração quando anunciou em um artigo do New York Post que o HHS fecharia metade de seus 10 escritórios regionais. Mas os escritórios direcionados são uma lista semelhante: Boston, Chicago, Nova York, São Francisco e Seattle. Atlanta manterá seu escritório regional do HHS, junto com Kansas City, Dallas, Denver e Filadélfia.

Cornell e Northwestern se juntaram a uma lista crescente de universidades de pesquisa de elite que tiveram centenas de milhões ou até bilhões de dólares em subsídios de pesquisa congelados. O governo exigiu que as escolas terminassem os programas de diversidade e criticassem protestos estudantis contra a guerra em Gaza.

A imigrantes legais e estudantes que lideraram protestos no campus: nós deportaremos você



A CNN identificou centenas de estudantes cujos vistos foram revogados, mas o exemplo mais notável de um manifestante direcionado à deportação é Mahmoud Khalil, um residente permanente legal que está detido na Louisiana há mais de um mês. Um juiz de imigração da Louisiana decidiu na sexta -feira que Khalil pode ser deportado, embora isso provavelmente não aconteça imediatamente, pois também há um caso em andamento em Nova Jersey. Khalil foi preso em Nova York, não na Louisiana, e a CNN relatou que os defensores dos direitos dos imigrantes temem que o governo esteja efetivamente comprando juízes, movendo detidos como Khalil do nordeste para o sul.

Os republicanos na Câmara não parecem ter os votos, mas Trump e Musk pediram publicamente aos juízes que emitem decisões de que discordam para serem impeachment. O juiz John Roberts emitiu uma rara repreensão dessa língua. A Câmara teve os votos nesta semana para aprovar um projeto de lei destinado a restringir os juízes do Tribunal Distrital de emitir injunções nacionais contra as políticas de Trump, mas enfrenta um futuro incerto no Senado.

A Suprema Corte disse nesta semana que o governo de Trump deve facilitar o retorno de um pai de Maryland que um advogado do Departamento de Justiça admitiu em tribunal foi deportado por engano. O advogado que fez a admissão foi suspenso, de acordo com o procurador -geral Pam Bondi.

“Ele não deveria ter discutido, se é isso que ele faria”, disse ela no Fox News.

Tudo isso terá um efeito em todo o país, pois as pessoas que discordam de Trump lutam para descobrir como registrar sua oposição.

Michael Williams, da CNN, foi a um protesto que apoia os imigrantes em Dallas e ouviu um organizador dizer que as pessoas que participam precisam estar preparadas para serem deportadas.

“Como os organizadores que se sentem compelidos a protestar hoje em dia, temos que aceitar que possamos estar sujeitos a remoção”, disse Jaclyn McJunkin, organizador e ativista de direitos de imigração, ao grupo de cerca de 50 pessoas, segundo o relatório de Williams. “É apenas algo que você tem que abraçar, ok? Porque se você não o fizer, eles vencem, certo?”