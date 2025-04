A Revolução Barcelona e PSG na atual Liga dos Campeões

A história depois que Messi e Neymar foram reconstruídos até o ponto em que as duas equipes são fortes candidatos para elevar a Liga dos Campeões

Apesar de estar em lados opostos do ‘suporte’ e apenas ser capaz de enfrentar em um possível fim do Liga dos Campeões, Barcelona y psg Eles têm muito em comum. E também no que diz respeito ao papel principal que eles tiveram nesta edição.

Nesta terça-feira (15), enquanto o Barça procura confirmar a classificação na Alemanha após o 4-0 Primeiro Borussia Dortmundos parisienses também tentarão manter a vantagem contra o Aston Villaem Birmingham, depois de 3-1 no Princes Park.

Hansi Flick e Luis Enrique Revolucionam Barcelona e PSG Getty Images

E a possibilidade de mudar mais uma etapa em busca do título da Liga dos Dream Champions também coroará o trabalho que eles estão fazendo Hansi Flick e Luis Enriquerespectivamente, no Barcelona e o PSG. Tudo isso no meio de um difícil processo de reestruturação que já deixou muitas estrelas para trás.

Depois Lionel Messi De Camp Nou em direção PSGa melhor campanha em Barcelona Na competição, chegaria às quartas de final, que aconteceu na última temporada, ainda sob as ordens de Xavi, que caíram casualmente para a equipe francesa, agora liderada por Luis Enrique.

Com a marcha de Xavi E a chegada do Flick, a equipe catalã conseguiu rapidamente virar a situação, embora o esquadrão não tenha variado muito. No entanto, a desconfiança deu lugar a um Barcelona que, hoje, luta por todos os títulos que jogam nesta temporada e tem Lamina yamal y raphinha “Voando” em campo e até sonhando com a bola de ouro.

Além do Liga dos CampeõesBlaugrana também luta pelos títulos de Laliga e o Copa del Rey, onde ele enfrentará o Real Madrid na final. E nesta temporada, a equipe já aumentou a super copa espanhola, superando seu eterno rival.

Luis Enriquepor sua vez, está no PSG Desde 2023 e chega em um momento de transição para o clube. Messi y Neymar Eles acabaram de sair, e Kylian Mbappé Ele estava em sua última temporada antes de sua assinatura de verdade. O relacionamento com os fãs, por sua vez, foi pior.

Mesmo com um elenco ‘menos estelar’, que sofreu uma reformulação, onde as estrelas foram gradualmente substituídas por jogadores mais jovens e outros menos populares. Ousmane Dembélé Y Kvaratskhelia são os principais nomes do “novo PSG“, que hoje parece mais próximo do que nunca para ganhar seu primeiro Liga dos Campeões.

A única vez que ele chegou a uma final do Liga dos Campeões –E ele estava próximo contra ele Bayern de Munique-, ele PSG Eu ainda tinha um Neymar y Mbappé No modelo. Agora há apenas uma segunda final para demonstrar que Luis Enriquecampeão continental com o Barcelona Há 10 anos, foi a escolha certa do clube definitivamente terminar essa seca na competição.

E como o Barcelona de Hansi Flickele PSG Também poderia terminar a temporada com todos os títulos conquistados. O clube já venceu a France Super Cup, o Campeonato da França e ainda procura a France Cup junto com a Liga dos Campeões.

Para confirmar seu passe para as semifinais, o Barcelona vai enfrentar Bayern de Munique ou al Inter, de Milãoenquanto o PSG vai enfrentar Arsenal ou al Real Madrid.

